Брест - Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 2-й тур

30 августа. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" 22:00 "Марсель"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Арбитр: Амори Дельрю

Ну вот и вступает в новый сезон серебряный призер минувшего чемпионата Франции. "Марсель" пропустил первый тур из-за вспышки коронавируса в команде - сразу пятеро игроков отправились на изоляцию.

Из них в заявке на игру с "Брестом" отсутствует только Пайет. Безусловно, это проблема для провансальцев, но статус фаворита встречи они от этого не теряют. Слишком уж много факторов говорит в их пользу.

Судить по товарищеским матчам - дело неблагодарное, но в последнем спарринге с "Баварией" "Марсель" смотрелся достойно и проиграл новым европейским королям всего-то 0:1. В остальных товарняках, когда на поле выходила основа, южане тоже выглядели прилично - хотя и было видно, что Андре Виллаш-Боаш больше занимался обороной, оставив нападение на откуп Пайету, Товену и Радоньичу. Те тренера подводили редко.

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Та же картина наблюдалась и в прошлом сезоне, когда "Марсель" буквально ошарашивал соперников по Лиге 1 жесткой, многослойной защитой, а впереди рассчитывал больше на контратаки и вспышки гениальности от Пайета. В Бресте Димитри не сыграет, зато будет Товен, поэтому стратегия не поменяется.

Что ей противопоставит "Брест" - большой вопрос. Он в целом неплохо выступал дома в прошлом сезоне, добыв 6 побед в 14 матчах, но ни одного реально топового соперника команда Оливье Далль’Ольо не победила. Максимум - 2:2 с кризисным "Лионом" эпохи Силвиньо.

Выступление команды в первом туре нового сезона тоже не добавило поклонникам оптимизма - 0:4 на поле "Нима" это полный провал. И сколько бы ни жаловались после матча игроки "Бреста" на невозможную жару, условия были одинаковы для обеих команд, но "Крокодилы" почему-то не оставляли позади километровые зоны, а вот бретонцы - еще как.

У "Марселя" есть кому вбегать в предоставленные коридоры - Товен, Радоньич и Бенедетто на месте. Но товарняки - дело одно, а официальный матч - совсем другое. Тем более, после паузы, длиной в пять месяцев. И еще против соперника, который будет бежать вперед, чтоб реабилитироваться за позор в прошлом туре. Думается, как минимум в первом тайме на поле точно будут и борьба, и интрига.

Цифры и факты

"Марсель" в прошлом чемпионате играл с "Брестом" только дома и победил 2:1. Решающий гол был забит на 89-й минуте

"Марсель" в прошлом чемпионате выиграл на выезде столько же матчей, сколько и дома - по 8

"Брест" в прошлом чемпионате добыл 6 из 8 своих побед именно в домашних стенах

В последних двух матчах "Бреста" были удаления

"Брест" пропускал до перерыва в последних 4 матчах

"Брест" в последний раз обыгрывал "Марсель" в феврале 2012-го (1:0). С тех пор трижды победили южане

Ориентировочные составы

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Мбок, Дювернь, Фуссурье - Белькебла, Дьялло - Онора, Фавр, Тавареш - Кардона

"Марсель": Манданда - Сакаи, Балерди, Чалета-Цар, Амави - Сансон, Камара, Строотман - Товен, Бенедетто, Радоньич

Прогноз на матч "Брест" - "Марсель"

У "Марселя" отвратительный календарь на сентябрь, поэтому терять очки сейчас, да еще и в матче с аутсайдером никак нельзя. К тому же, судя по первому туру, "Брест" явно не в порядке. Выберем победу провансальцев - букмекеры предлагают ее с кэфом около 2,0-2,1.