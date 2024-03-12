Досрочный финал? ПСЖ – Ницца. Прогноз матча 1/4 Кубка Франции на 13.03.2024

Кубок Франции, 1/4 финала

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ницца 22:10

Трансляция – Megogo

ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" в последнее время неубедительно выступает в Лиге 1, имея серию из трёх осечек кряду. Череда слабых перфомансов началась с ничьей с "Ренном" (1:1), вырванной в концовке. Затем был выезд в "Монако" (0:0), где хозяева не реализовали множество моментов и пощадили чемпиона. А на прошлых выходных против "Реймса" (2:2) была абсолютно равная игра и снова всего 1 набранных пункт.

Вместо заурядной игры парижан французские СМИ обсуждают бесконечную сагу с участием Килиана Мбаппе, который то уйдёт в душ после ранней замены, то будет валять дурака на поле вместо того, чтобы спасать результат. Впрочем, 10-очковый отрыв от ближайшего преследователя позволяет сосредоточиться на ЛЧ и Кубке Франции, оставив позади этот отрезок.

На "Ниццу" в ворота должен вернуться Доннарумма. Шкриньр и Кимпембе вернуться только после международного перерыва. А вот Маркиньос имеет шансы появиться с первых минут, залатав дыру в центре обороны. Также с повреждением недоступен Марко Асенсио.

Ницца

"Ницца" уже побеждала на "Парк де Пренс" в начале сезона, перестреляв ПСЖ (2:3) при их же публике. Впрочем, с тех пор многое изменилось, и осторожный подход Фариоли откровенно перестал работать в последние месяцы. Долгих 6 туров "орлята" не побеждали в Лиге 1, умудрившись потерять очки с аутсайдерами "Клермоном" (0:0) и "Монпелье" (1:2), а также проиграв всем прямым конкурентам за Европу, включая "Ренн" (2:0) и "Монако" (2:3).

После такой серии "Ницца" выпала из зоны еврокубков, уступив дорогу "Бресту", "Монако", "Лиллю" и даже "Лансу". 5 очков до зоны ЛЧ за 13 туров отыграть реально. Другое дело, что конкурентов хватает, в том числе и снизу, откуда подпирают "Марсель" и "Ренн". Возможно, лучший вариант попадания в Европу лежит через Кубок, для чего нужно выиграть всего 3 поединка.

Терем Моффи в первом круге дважды забил ПСЖ, но после КАН всё ещё ищет свой ритм. Морган Сансон вернулся на поле на выходных, отыграв 20-минутное камео против "Монпелье". А вот вингер Софиан Диао и защитник Валентен Розье вне строя.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Бералдо, Эрнандес, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Ницца: Булка – Росарио, Тодибо, Данте – Лотомба, Будауи, Тюрам, Бард – Лаборд, Моффи, Бога

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Ницца от UA-Футбол

Форма Парижа в Лиге 1 в последние недели не показательна, она больше про отсутствие мотивации и внутренние конфликты. А вот на кубковое соревнование подопечные Луиса Энрике должны собраться. Нынешняя "Ницца" не способна удивить ПСЖ, их предел – подсушить игру. Ставка: победа ПСЖ + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.25.