Ле Классик. Марсель – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 31.03.2024

Лига 1, 27-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 21:45

Трансляция – Megogo

Марсель

"Марсель" неожиданно возродился после непопулярного решения, связанного с назначением ветерана тренерского цеха Жана-Луи Гассе. 70-летний наставник привёл "Олимпик" к 5 победам в 5 стартовых матчах во всех турнирах: выбил "Шахтёр" (3:1) из ЛЕ, затем "Вильярреал", были разгромы над "Монпелье" (4:1) и "Клермоном" (1:5) в чемпионате. Настроение испортило поражение от "субмарин" в ответной игре, которое впрочем не повлияло на выход в 1/4 еврокубка. Но сразу за ним последовало фиаско и от "Ренна" (2:0) в чемпионате.

Впереди у "Марселя" решающий отрезок сезона: игры с ПСЖ, "Лиллем" на выезде, две встречи с "Бенфикой", а затем домашние игры с "Ниццей" и "Лансом". С таким календарём будет трудно квалифицировать в еврокубки, потому вполне вероятно, будет сделана ставка на ЛЕ. Хотя 4 очка отставания от топ-5 за 8 матчей до финиша не выглядят так уж критично.

На Ле Классик Гассе не сможет рассчитывать на Исмаилу Сарра, который развил неплохое взаимопонимание с Обамеянгом в последние недели. Правый латераль Клосс получил повреждение в сборной и вылетел на месяц. У Ронжье недавно была операция на колене. Но главная проблема в центре обороны: у Жиго есть проблемы с плечом, Мейте травмировал лодыжку, а Балерди лишь недавно восстановился.

ПСЖ

Тем временем "Пари Сен-Жермен" спокойно шагает к очередному чемпионскому титулу. И это несмотря на вялый отрезок в Лиге 1 перед международным перерывом: тогда Энрике делал ставку на кубковые соревнования, в то время как в лиге команда шла с тремя ничьими кряду. В итоге есть выход в 1/4 ЛЧ и в 1/2 Кубка Франции, а в Лиге 1 сохранился 10-очковый отрыв от ближайшего конкурента и матч в запасе.

Килиан Мбаппе перед паузой снова играл регулярно, отметив это дело хет-триком и ассистом в ворота "Монпелье" (2:6), а до того голом в ворота "Ниццы" (3:1) в Кубке. В среду как раз встреча с "Ренном" за право сыграть в финале. Так что вполне возможно, мотивация на дерби у Парижа будет не самая оптимальная. Тем более, что на некоторых позициях ротацию не проведёшь.

У Энрике тоже беда с центром обороны. Милан Шкриньяр травмировал голеностоп, у Маркиньоса и Кимпембе проблемы с ахиллом. Так что в обороне придётся сыграть Данилу и Бералдо. Барколя получил повреждение в молодёжке сборной Франции, пополнив лазарет вместе с Марко Асенсио.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди, Мерлен – Арит, Кондогбиа, Унахи, Верету, Энрике – Ндиай, Обамеянг

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Данилу, Бералдо, Мендеш – Ли, Угарте, Витинья – Дембеле, Коло Муани, Мбаппе

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – ПСЖ от UA-Футбол

С одной стороны, у обоих соперников есть серьёзные проблемы в центре обороны, в то время как Мбаппе и Обамеянг впечатляют результативными сериями. Но это может сыграть и в обратную сторону – осознавая уязвимости сзади, обе команды наверняка сыграют осторожнее. Мбаппе отыграл 180 минут за сборную, и его наверняка поберегут на игру, которая важна только из-за статуса дерби. А без Килиана остроты будет куда меньше. Ставка: тотал меньше 3.0 с коэффициентом 1.92.