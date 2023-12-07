  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Франция
  4. Владельцы ПСЖ продали часть акций клуба
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владельцы ПСЖ продали часть акций клуба

Франция
Обновлено

Фонд приобрел около 12,5% акций

Владельцы ПСЖ продали часть акций клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владельцы ПСЖ сообщили, что кампания Qatar Sports Investments приобрела 12,5% акции. Об этом сообщили на официальном вебсайте парижского клуба

Сумму сделки отметили, но стоимость всего клуба оценивается в 4,2 миллиарда евро. Таким образом можно посчитать, что новые инвесторы ориентировочно заплатили 530 млн.евро.

"Это партнерство станет основой для следующего этапа роста "ПСЖ". Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности клуба, в том числе поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, которые также будут связаны со стадионом.

Мы рады приветствовать компанию Arctos в нашей семье "Пари Сен-Жермен" в качестве партнера и стратегического инвестора", - сообщается на вебсайте.

Читайте такжеРеал постарается договориться с Мбаппе зимой. Игроку дадут 15 дней на принятие решения
По теме
yellow-arrow
Дидье Дешам: Англия - это фаворит ЕВРО
yellow-arrow
ПСЖ – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 24.11.2023
yellow-arrow
Ле Классик. ПСЖ – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 24.09.2023
Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
psg
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости