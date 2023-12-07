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Владельцы ПСЖ продали часть акций клуба
Фонд приобрел около 12,5% акций
Getty Images/Global Images Ukraine
Владельцы ПСЖ сообщили, что кампания Qatar Sports Investments приобрела 12,5% акции. Об этом сообщили на официальном вебсайте парижского клуба
Сумму сделки отметили, но стоимость всего клуба оценивается в 4,2 миллиарда евро. Таким образом можно посчитать, что новые инвесторы ориентировочно заплатили 530 млн.евро.
"Это партнерство станет основой для следующего этапа роста "ПСЖ". Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности клуба, в том числе поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, которые также будут связаны со стадионом.
Мы рады приветствовать компанию Arctos в нашей семье "Пари Сен-Жермен" в качестве партнера и стратегического инвестора", - сообщается на вебсайте.
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