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Реал постарается договориться с Мбаппе зимой. Игроку дадут 15 дней на принятие решения

Испания

Мадридцы попытаются договориться с французом

Реал постарается договориться с Мбаппе зимой. Игроку дадут 15 дней на принятие решения

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Реал" снова попытается подписать Килиана Мбаппе. С 1 января, если француз до этого момента не продлит контракт с "ПСЖ", мадридский клуб активизирует усилия и попытается договориться о переходе.

"Реал" свяжется с Файзой Ламари, матерью и агентом Мбаппе, и даст футболисту 15 дней на принятие решения. Мадридцы больше не собираются вести долгие переговоры. До 15 января Мбаппе должен ответить, принимает он предложение или нет.

"Реал" также больше не будет полагаться на устные договоренности и намерен закрепить сделку документально. Вероятно, речь идет о предварительном контракте и бесплатном переходе летом.

Если Мбаппе не ответит на предложение до 15 января, "Реал" переключится на форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и будет пытаться его подписать. Отмечается, что норвежец дружит с полузащитником Джудом Беллингемом, с которым они вместе выступали за дортмундскую "Боруссию". Кроме того, у нападающего "Ман Сити" есть дом в испанской Марбелье.

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