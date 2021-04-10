Лига 1, 32-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" 18:00 "Пари Сен-Жермен"

Трансляция – Megogo

Чемпионская гонка во Франции уже много лет не разгоралась такими страстями, как в этом сезоне. Главный гегемон Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" в прошлом туре проиграл "Лиллю", пустив "догов" в отрыв. В случае очередной неудачи парижане могут не только выбыть из чемпионской гонки, но и упустить путёвку в Лигу Чемпионов – "Монако" и "Лион" идут по пятам.

"Страсбур"

"Страсбур" практически решил задачи на сезон, закрепившись в средине таблицы по итогам 31-го тура. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков, но для пущего спокойствия команде Тьерри Лоре не помешало бы добыть ещё парочку удачных результатов, чтобы безмятежно закончить кампанию.

Для "Страсбура" игры с лидерами в последнее время не являются проблемой. Недавно команда отобрала очки у "Лилля" (1:1), после чего и вовсе оставила "Монако" Нико Ковача без очков (1:0). За этим последовали поражения от "Ренна" (0:1) и "Ланса" (1:2), но в последнем туре команда Лоре вновь вернулась к успеху, победив "Бордо" (3:2).

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"Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" в последнее время откровенно проваливается в Лиге 1, проиграв 3 из 6 последних матчей чемпионата. Безумная победа над "Баварией" (2:3) в заснеженный вечер в Мюнхене немного скрасила картину в рамках 1/4 ЛЧ, но если говорить откровенно – команда Флика просто тотально доминировала и чудом не ушла с поля победителем.

Имя этого чуда – Мбаппе и Неймар, реализовавшие почти все немногочисленные моменты ПСЖ в матче. Последний, к слову, субботний матч пропустит. Истерика бразильца в игре с "Лиллем" стоила ему не только удаления, но и дисквалификации на два ближайших тура. Помимо Неймара, ПСЖ не сможет рассчитывать на Маркиньоса, Верратти, Диалло, Икарди, Кюрзава, Флоренци и Берната. Такие кадровые проблемы в матче с физически сильным "Струсбуром", да ещё и перед ответной игрой с "Баварией" – Почеттино придётся несладко при выборе состава.

Личные встречи

Соперники встречались между собой 35 раз в рамках Лиги 1. У "Страсбурга" 4 победы, у "Пари Сен-Жерен" – 21. Ещё 10 матчей закончились вничью. При этом парижане лишь 6 раз выиграли на выезде. В последних 5 матчах "Страсбур" трижды забирал ничью, ещё две встречи остались за ПСЖ.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лилль" 31 20 9 2 52-17 +35 69 2 "Лион" 30 17 10 3 58-27 +31 61 3 "Пари Сен-Жермен" 30 19 3 8 63-20 +43 60 4 "Монако" 30 18 5 7 60-38 +22 59 5 "Марсель" 30 13 9 8 40-33 +7 48 6 "Ланс" 30 12 10 8 45-42 +3 46 7 "Ренн" 30 11 9 10 36-34 +2 42 8 "Метц" 31 11 9 11 35-35 0 42 9 "Монпелье" 30 11 9 10 46-49 -3 42 10 "Анже" 30 11 7 12 34-44 -10 40 11 "Ницца" 30 11 6 13 38-42 -4 39 12 "Реймс" 30 8 12 10 37-38 -1 36 13 "Страсбур" 30 10 6 14 39-44 -5 36 14 "Бордо" 30 10 6 14 33-38 -5 36 15 "Сент-Этьен" 30 9 9 12 32-42 -10 36 16 "Брест" 30 10 4 16 43-54 -11 34 17 "Лорьян" 30 8 7 15 36-53 -17 31 18 "Нант" 30 5 12 13 31-47 -16 27 19 Ним Олимпик 30 7 5 18 28-57 -29 26 20 "Дижон" 30 2 9 19 20-52 -32 15

Статистика и факты

ПСЖ выиграл 4 последних выездных матча Лиги 1

ПСЖ не уступал "Страсбуру" в 7 последних матчах во всех турнирах

Мбаппе забил 29,8 процентов голов ПСЖ в Лиге 1 (20 из 67)

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч от UA–Fooball

Прогноз: Победа ПСЖ 0:2. "Пари Сен-Жермен" будет крайне непросто добыть результат без целого ряда ключевых исполнителей, но ещё одной осечки команда Почеттино просто не может себе позволить.