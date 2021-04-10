Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без права на ошибку. Страсбур – ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги 1 на 10.04.21
Парижанам придётся несладко
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
Чемпионская гонка во Франции уже много лет не разгоралась такими страстями, как в этом сезоне. Главный гегемон Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" в прошлом туре проиграл "Лиллю", пустив "догов" в отрыв. В случае очередной неудачи парижане могут не только выбыть из чемпионской гонки, но и упустить путёвку в Лигу Чемпионов – "Монако" и "Лион" идут по пятам.
"Страсбур"
"Страсбур" практически решил задачи на сезон, закрепившись в средине таблицы по итогам 31-го тура. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков, но для пущего спокойствия команде Тьерри Лоре не помешало бы добыть ещё парочку удачных результатов, чтобы безмятежно закончить кампанию.
Для "Страсбура" игры с лидерами в последнее время не являются проблемой. Недавно команда отобрала очки у "Лилля" (1:1), после чего и вовсе оставила "Монако" Нико Ковача без очков (1:0). За этим последовали поражения от "Ренна" (0:1) и "Ланса" (1:2), но в последнем туре команда Лоре вновь вернулась к успеху, победив "Бордо" (3:2).
"Пари Сен-Жермен"
"Пари Сен-Жермен" в последнее время откровенно проваливается в Лиге 1, проиграв 3 из 6 последних матчей чемпионата. Безумная победа над "Баварией" (2:3) в заснеженный вечер в Мюнхене немного скрасила картину в рамках 1/4 ЛЧ, но если говорить откровенно – команда Флика просто тотально доминировала и чудом не ушла с поля победителем.
Имя этого чуда – Мбаппе и Неймар, реализовавшие почти все немногочисленные моменты ПСЖ в матче. Последний, к слову, субботний матч пропустит. Истерика бразильца в игре с "Лиллем" стоила ему не только удаления, но и дисквалификации на два ближайших тура. Помимо Неймара, ПСЖ не сможет рассчитывать на Маркиньоса, Верратти, Диалло, Икарди, Кюрзава, Флоренци и Берната. Такие кадровые проблемы в матче с физически сильным "Струсбуром", да ещё и перед ответной игрой с "Баварией" – Почеттино придётся несладко при выборе состава.
Личные встречи
Соперники встречались между собой 35 раз в рамках Лиги 1. У "Страсбурга" 4 победы, у "Пари Сен-Жерен" – 21. Ещё 10 матчей закончились вничью. При этом парижане лишь 6 раз выиграли на выезде. В последних 5 матчах "Страсбур" трижды забирал ничью, ещё две встречи остались за ПСЖ.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|31
|20
|9
|2
|52-17
|+35
|69
|2
|"Лион"
|30
|17
|10
|3
|58-27
|+31
|61
|3
|"Пари Сен-Жермен"
|30
|19
|3
|8
|63-20
|+43
|60
|4
|"Монако"
|30
|18
|5
|7
|60-38
|+22
|59
|5
|"Марсель"
|30
|13
|9
|8
|40-33
|+7
|48
|6
|"Ланс"
|30
|12
|10
|8
|45-42
|+3
|46
|7
|"Ренн"
|30
|11
|9
|10
|36-34
|+2
|42
|8
|"Метц"
|31
|11
|9
|11
|35-35
|0
|42
|9
|"Монпелье"
|30
|11
|9
|10
|46-49
|-3
|42
|10
|"Анже"
|30
|11
|7
|12
|34-44
|-10
|40
|11
|"Ницца"
|30
|11
|6
|13
|38-42
|-4
|39
|12
|"Реймс"
|30
|8
|12
|10
|37-38
|-1
|36
|13
|"Страсбур"
|30
|10
|6
|14
|39-44
|-5
|36
|14
|"Бордо"
|30
|10
|6
|14
|33-38
|-5
|36
|15
|"Сент-Этьен"
|30
|9
|9
|12
|32-42
|-10
|36
|16
|"Брест"
|30
|10
|4
|16
|43-54
|-11
|34
|17
|"Лорьян"
|30
|8
|7
|15
|36-53
|-17
|31
|18
|"Нант"
|30
|5
|12
|13
|31-47
|-16
|27
|19
|Ним Олимпик
|30
|7
|5
|18
|28-57
|-29
|26
|20
|"Дижон"
|30
|2
|9
|19
|20-52
|-32
|15
Статистика и факты
- ПСЖ выиграл 4 последних выездных матча Лиги 1
- ПСЖ не уступал "Страсбуру" в 7 последних матчах во всех турнирах
- Мбаппе забил 29,8 процентов голов ПСЖ в Лиге 1 (20 из 67)
Коэффициенты и ставки
Прогноз на матч от UA–Fooball
Прогноз: Победа ПСЖ 0:2. "Пари Сен-Жермен" будет крайне непросто добыть результат без целого ряда ключевых исполнителей, но ещё одной осечки команда Почеттино просто не может себе позволить.
Популярное сейчас
- "Квартиру в Новопечерских Липках не купишь" - Денисов рассказал о премиальных в сборной Украины
- Чемпионат U-21. Мариуполь выстоял в матче с Шахтером
- "Вот это банда была! Бомбила всех". Алиев - о выступлениях Динамо 2009 года
- Коломойский и братья Суркисы посетили матч молодежного первенства Динамо – Днепр-1
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году