  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Франция
  4. ПСЖ – Ланс. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 01.05.21
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ – Ланс. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 01.05.21

Франция
(1 голосов)

Последнее серьёзное испытание парижан в чемпионате

ПСЖ – Ланс. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 01.05.21

Фото: France Football, автор – неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига 1, 35-й тур
1 мая. Париж, "Парк де Пренс"
"Пари Сен-Жермен" 18:00 "Ланс"
Телетрансляция – Megogo

Посреди полуфинальных битв с "Ман Сити" в Лиге Чемпионов "Пари Сен–Жермен" придётся пройти непростое испытание в лице "Ланса". Команда Франка Хейза уже пару месяцев не уступает в Лиге 1, а Парижу ни за что нельзя терять очки, если они всё ещё рассчитывают догнать "Лилль".

"Пари Сен-Жермен"

После поражения от "Лилля" в начале апреля, подарившее "догам" первую строчку, ПСЖ выиграл три матча кряду в Лиге 1, обыграв "Страсбур" (1:4), "Сент-Этьен" (3:2) и "Метц" (1:3), попутно пройдя "Баварию" в Лиге Чемпионов. В среду чемпион Франции потерпел болезненное домашнее фиаско от "Манчестер Сити" (1:2), которое поставило под сомнения вопрос выхода в финал Лиги Чемпионов.

Во вторник "Пари Сен-Жермен" будет непросто совершить камбек, ведь в игре на "Этихад" придётся забивать минимум дважды. На фоне небольших проблем со здоровьем Неймара и Мбаппе, а также необходимости поберечь силы на ответную встречу в ЛЧ, матч с "Лансом" может стать настоящим испытанием.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
betandyou
3700 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Ланс"

"Ланс" не проигрывает в чемпионате уже 13 туров кряду. В последний раз команда Франка Хейза уступала ещё в январе, минимально проиграв "Ницце" (0:1). За этот отрезок было добыто 6 побед, а "кроваво-золотые" сумели подняться с 8 строчки на 5-ю, вслед за недосягаемой по ресурсам четверкой топ-клубов.

Главная сила "Ланса" – организованный прессинг. Без мяча коллектив Хейза чувствует себя прекрасно, выжидая и вынуждая ошибки от соперника, выбегая в острые контрвыпады. В этом смысле отсутствие структуры при позиционных атаках может дорого обойтись ПСЖ, особенно если Почеттино решиться приберечь своих лидеров. "Ланс" часто пропускает первым, но это редко сказывается на результате. Пожалуй, если не брать в расчёт топ-клубы, лишь "Айнтрахт" из топ-5 лиг Европы возвращается в игру после пропущенного с такой же лёгкостью и частотой.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Лилль" 34 21 10 3 57-22 +35 73
2 "Пари Сен-Жермен" 34 23 3 8 77-26 +51 72
3 "Монако" 34 22 5 7 71-38 +33 71
4 "Лион" 34 19 10 5 67-35 +32 67
5 "Ланс" 34 15 11 8 54-46 +8 56
6 "Марсель" 35 15 11 9 50-43 +7 56

Статистика и факты

  • "Ланс" не проигрывал в 13 последних матчах Лиги 1
  • ПСЖ забивал 3 гола в 3 последних матчах чемпионата
  • ПСЖ выиграл 3 последних игры Лиги 1
  • ПСЖ не уступал "Лансу" в 6 последних домашних играх во всех турнирах

Ставки и коэффициенты

1xbet
1.46
5.15
7.20
Сделать ставку
Favbet
1.45
5.00
6.70
Сделать ставку
betandyou
1.43
5.05
7.00
Сделать ставку

Прогноз на матч ПСЖ – "Ланс" от UA-Футбол

Прогноз: Ничья 1:1. ПСЖ очень важно будет заполучить преимущество в несколько мячей. Если парижане перейдут на режим энергосбережения, имея за душой лишь минимальное преимущество, "Ланс" будет иметь все шансы дожать и в итоге отобрать очки у действующего чемпиона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...