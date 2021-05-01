ПСЖ – Ланс. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 01.05.21

Лига 1, 35-й тур

1 мая. Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" 18:00 "Ланс"

Телетрансляция – Megogo

Посреди полуфинальных битв с "Ман Сити" в Лиге Чемпионов "Пари Сен–Жермен" придётся пройти непростое испытание в лице "Ланса". Команда Франка Хейза уже пару месяцев не уступает в Лиге 1, а Парижу ни за что нельзя терять очки, если они всё ещё рассчитывают догнать "Лилль".

"Пари Сен-Жермен"

После поражения от "Лилля" в начале апреля, подарившее "догам" первую строчку, ПСЖ выиграл три матча кряду в Лиге 1, обыграв "Страсбур" (1:4), "Сент-Этьен" (3:2) и "Метц" (1:3), попутно пройдя "Баварию" в Лиге Чемпионов. В среду чемпион Франции потерпел болезненное домашнее фиаско от "Манчестер Сити" (1:2), которое поставило под сомнения вопрос выхода в финал Лиги Чемпионов.

Во вторник "Пари Сен-Жермен" будет непросто совершить камбек, ведь в игре на "Этихад" придётся забивать минимум дважды. На фоне небольших проблем со здоровьем Неймара и Мбаппе, а также необходимости поберечь силы на ответную встречу в ЛЧ, матч с "Лансом" может стать настоящим испытанием.

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"Ланс"

"Ланс" не проигрывает в чемпионате уже 13 туров кряду. В последний раз команда Франка Хейза уступала ещё в январе, минимально проиграв "Ницце" (0:1). За этот отрезок было добыто 6 побед, а "кроваво-золотые" сумели подняться с 8 строчки на 5-ю, вслед за недосягаемой по ресурсам четверкой топ-клубов.

Главная сила "Ланса" – организованный прессинг. Без мяча коллектив Хейза чувствует себя прекрасно, выжидая и вынуждая ошибки от соперника, выбегая в острые контрвыпады. В этом смысле отсутствие структуры при позиционных атаках может дорого обойтись ПСЖ, особенно если Почеттино решиться приберечь своих лидеров. "Ланс" часто пропускает первым, но это редко сказывается на результате. Пожалуй, если не брать в расчёт топ-клубы, лишь "Айнтрахт" из топ-5 лиг Европы возвращается в игру после пропущенного с такой же лёгкостью и частотой.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лилль" 34 21 10 3 57-22 +35 73 2 "Пари Сен-Жермен" 34 23 3 8 77-26 +51 72 3 "Монако" 34 22 5 7 71-38 +33 71 4 "Лион" 34 19 10 5 67-35 +32 67 5 "Ланс" 34 15 11 8 54-46 +8 56 6 "Марсель" 35 15 11 9 50-43 +7 56

Статистика и факты

"Ланс" не проигрывал в 13 последних матчах Лиги 1

ПСЖ забивал 3 гола в 3 последних матчах чемпионата

ПСЖ выиграл 3 последних игры Лиги 1

ПСЖ не уступал "Лансу" в 6 последних домашних играх во всех турнирах

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – "Ланс" от UA-Футбол

Прогноз: Ничья 1:1. ПСЖ очень важно будет заполучить преимущество в несколько мячей. Если парижане перейдут на режим энергосбережения, имея за душой лишь минимальное преимущество, "Ланс" будет иметь все шансы дожать и в итоге отобрать очки у действующего чемпиона.