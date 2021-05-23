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Последний шаг к титулу. Анже – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 23.05.21
Сумеют ли "доги" прервать гегемонию ПСЖ?
Фото: France Football, автор – неизвестен
Впервые за почти что 20 лет перед финальным туром Лиги 1 две первых команды разделяют всего одно очко. "Лиллю" нужно обыграть "Анже", чтобы прервать 3-летнюю доминацию ПСЖ, которым в свою очередь предстоит сыграть с "Брестом". Теоретически в чемпионскую гонку может вклиниться и "Монако", но для такой сюрреалистической картины команде Нико Ковача необходимы поражения от обоих конкурентов.
"Анже"
"Анже" ещё в середине марта выполнил свою программу-минимум по набору 40 очков. Гарантировав себе место в элите на следующий сезон, команда Стефана Мулена откровенно сдала. Как итог – 5 поражений в 6 последних турах. Серия неудач в матчах с "Лионом" (3:0), "Ренном" (0:3), "Монако" (0:1) и "Лорьяном" (2:0) была прервана победой над главным аутсайдером сезона "Дижоном" (3:0), после чего SCO вновь уступил в последнем туре "Марселю" (3:2).
Спад "Анже" связан далеко не только с потерей мотивации, и начался он ещё зимой. За второй круг коллектив Мулена набрал лишь 14 из 44 своих очков. Главная проблема команды – игра в атаке. Меньше "Анже" (39,18 ожидаемых голов по данным Understat) моментов в Лиге 1 создал лишь совсем безнадежный "Дижон" и "Реймс". Если бы не 8 голов с угловых (20,5 % от общего числа), дела были бы совсем плохи. "Лилль", к слову, как раз треть своих мячей пропустил с корнеров.
"Лилль"
Нынешний "Лилль" имеет мало общего с командой образца десятилетней давности, когда "доги" брали свой последний чемпионский титул. Та команда стала самой результативной в чемпионате, в которой во всю блистали атакующие таланты Азара, Жервиньо, Соу и Кабая. Современный "Лилль" – это воплощение понятия прагматизм.
Позиционной обороне "догов" в нынешнем сезоне может позавидовать даже Диего Симеоне. У "Лилля" лучшая защита в топ-5 чемпионатах как по результату (22 пропущенный в 37 турах), так и по качеству игры (24.95 ожидаемых пропущенных). По второму показателю где-то не так далеко "Манчестер Сити" и "Челси". Но если английские гранды добиваются схожих показателей бесконечным удержанием мяча, то "доги" готовы обороняться низким блоком сутками напролёт, практически не допуская моментов у владений Майка Меньяна.
Ничего не охарактеризует команду Кристофа Галтье лучше, чем игра с "Сент-Этьеном" (0:0) в минувшем туре. Держа в голове, что у команды есть право на ничейную осечку, "Лилль" играл без намёка на риск. В духе матерого гроссмейстера, пытающегося реализовать лишнюю пешку в эндшпиле, коллектив Галтье играл на два результата, полностью лишив соперника контршансов. На штурм решились лишь в последние 5 минут – когда "святые" оказались в меньшинстве из-за травмы. Именно этот сухой прагматизм и позволил "Лиллю" оказаться на вершине. Но он же может стоить "догам" титула, если что-то пойдёт не так с "Анже".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|37
|23
|11
|3
|62-22
|+40
|80
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|37
|25
|4
|8
|84-28
|+56
|79
|3
|"Монако"
|37
|24
|5
|8
|76-42
|+34
|77
|4
|"Лион"
|37
|22
|10
|5
|79-40
|+39
|76
|5
|"Марсель"
|37
|16
|11
|10
|53-46
|+7
|59
|6
|"Ланс"
|37
|15
|11
|11
|55-54
|+1
|56
|7
|"Ренн"
|37
|15
|10
|12
|50-40
|+10
|55
|8
|"Монпелье"
|37
|13
|12
|12
|58-61
|-3
|51
|9
|"Ницца"
|37
|14
|7
|16
|47-51
|-4
|49
|10
|"Метц"
|37
|12
|10
|15
|43-47
|-4
|46
|11
|"Сент-Этьен"
|37
|12
|10
|15
|42-53
|-11
|46
|12
|"Анже"
|37
|12
|8
|17
|39-56
|-17
|44
Личные встречи
В Лиге 1 соперники встречались между собой 13 раз. У "Анже" 6 побед, у "Лилля" – 4. Ещё три игры завершились миром. Матч первого круга завершился победой "Анже" (1:2), хотя до этого "доги" выиграли 3 встречи кряду – 5:0, 2:1 и 0:2.
Статистика и факты
- В 23 из 37 матчей "Лилля" в сезоне было забито меньше 3 голов
- "Анже" проиграл 5 из 6 последних игр Лиги 1
- "Лилль" выиграл 11 из 12 последних выездных матчей в лиге
- В 6 последних личных встречах команд на стадионе "Стад Жан Буин" было забито меньше 3 голов
- Йылмаз поучаствовал в 6 из 8 последних голах "Лилля" в Лиге 1 (5+1)
Ориентировочные составы
Из-за дисквалификации "Анже" не сможет рассчитывать на основного центрхава Лассану Кулибали. Ещё два игрока старта Сулейман Думбия и Исмаэль Траоре (левый и центральный защитники) рискуют пропустить матч из-за повреждений. У "Лилля" всего одна потеря, зато какая. Капитан и лидер обороны Жозе Фонте не сыграет из-за перебора карточек.
"Анже": Бернардони – Капель, Тома, Павлович, Манко – Амаду, Бобишон – Тиуб, Фюльжени, Эль-Мелали – Баокен
"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Джало, Челик – Бамба, Сумаре, Андре, Араужо – Йылмаз, Дэвид
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Анже" – "Лилль" от UA-Футбол
Победа "Лилля" 0:2. В 23 матчах этой кампании "доги" сыграли с тоталом меньше 2.5, и все 23 раза они остались непобежденными. "Лилль" не будет форсировать события на поле, терпеливо выискивая шансы у чужих ворот. Реализация Йылмаза позволяет. Первого гола от "догов" можно будет ждать долго, зато вместе с ним может последовать сразу и второй – у "Анже" худшее соотношение созданных и допущенных моментов именно при разнице -1 на табло.
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