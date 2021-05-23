Последний шаг к титулу. Анже – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 23.05.21

Лига 1, 38-й тур

23 мая. Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" 22:00 "Лилль"

Телетрансляция – Megogo

Впервые за почти что 20 лет перед финальным туром Лиги 1 две первых команды разделяют всего одно очко. "Лиллю" нужно обыграть "Анже", чтобы прервать 3-летнюю доминацию ПСЖ, которым в свою очередь предстоит сыграть с "Брестом". Теоретически в чемпионскую гонку может вклиниться и "Монако", но для такой сюрреалистической картины команде Нико Ковача необходимы поражения от обоих конкурентов.

"Анже"

"Анже" ещё в середине марта выполнил свою программу-минимум по набору 40 очков. Гарантировав себе место в элите на следующий сезон, команда Стефана Мулена откровенно сдала. Как итог – 5 поражений в 6 последних турах. Серия неудач в матчах с "Лионом" (3:0), "Ренном" (0:3), "Монако" (0:1) и "Лорьяном" (2:0) была прервана победой над главным аутсайдером сезона "Дижоном" (3:0), после чего SCO вновь уступил в последнем туре "Марселю" (3:2).

Спад "Анже" связан далеко не только с потерей мотивации, и начался он ещё зимой. За второй круг коллектив Мулена набрал лишь 14 из 44 своих очков. Главная проблема команды – игра в атаке. Меньше "Анже" (39,18 ожидаемых голов по данным Understat) моментов в Лиге 1 создал лишь совсем безнадежный "Дижон" и "Реймс". Если бы не 8 голов с угловых (20,5 % от общего числа), дела были бы совсем плохи. "Лилль", к слову, как раз треть своих мячей пропустил с корнеров.

"Лилль"

Нынешний "Лилль" имеет мало общего с командой образца десятилетней давности, когда "доги" брали свой последний чемпионский титул. Та команда стала самой результативной в чемпионате, в которой во всю блистали атакующие таланты Азара, Жервиньо, Соу и Кабая. Современный "Лилль" – это воплощение понятия прагматизм.

Позиционной обороне "догов" в нынешнем сезоне может позавидовать даже Диего Симеоне. У "Лилля" лучшая защита в топ-5 чемпионатах как по результату (22 пропущенный в 37 турах), так и по качеству игры (24.95 ожидаемых пропущенных). По второму показателю где-то не так далеко "Манчестер Сити" и "Челси". Но если английские гранды добиваются схожих показателей бесконечным удержанием мяча, то "доги" готовы обороняться низким блоком сутками напролёт, практически не допуская моментов у владений Майка Меньяна.

Ничего не охарактеризует команду Кристофа Галтье лучше, чем игра с "Сент-Этьеном" (0:0) в минувшем туре. Держа в голове, что у команды есть право на ничейную осечку, "Лилль" играл без намёка на риск. В духе матерого гроссмейстера, пытающегося реализовать лишнюю пешку в эндшпиле, коллектив Галтье играл на два результата, полностью лишив соперника контршансов. На штурм решились лишь в последние 5 минут – когда "святые" оказались в меньшинстве из-за травмы. Именно этот сухой прагматизм и позволил "Лиллю" оказаться на вершине. Но он же может стоить "догам" титула, если что-то пойдёт не так с "Анже".

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лилль" 37 23 11 3 62-22 +40 80 2 "Пари Сен-Жермен" 37 25 4 8 84-28 +56 79 3 "Монако" 37 24 5 8 76-42 +34 77 4 "Лион" 37 22 10 5 79-40 +39 76 5 "Марсель" 37 16 11 10 53-46 +7 59 6 "Ланс" 37 15 11 11 55-54 +1 56 7 "Ренн" 37 15 10 12 50-40 +10 55 8 "Монпелье" 37 13 12 12 58-61 -3 51 9 "Ницца" 37 14 7 16 47-51 -4 49 10 "Метц" 37 12 10 15 43-47 -4 46 11 "Сент-Этьен" 37 12 10 15 42-53 -11 46 12 "Анже" 37 12 8 17 39-56 -17 44

Личные встречи

В Лиге 1 соперники встречались между собой 13 раз. У "Анже" 6 побед, у "Лилля" – 4. Ещё три игры завершились миром. Матч первого круга завершился победой "Анже" (1:2), хотя до этого "доги" выиграли 3 встречи кряду – 5:0, 2:1 и 0:2.

Статистика и факты

В 23 из 37 матчей "Лилля" в сезоне было забито меньше 3 голов

"Анже" проиграл 5 из 6 последних игр Лиги 1

"Лилль" выиграл 11 из 12 последних выездных матчей в лиге

В 6 последних личных встречах команд на стадионе "Стад Жан Буин" было забито меньше 3 голов

Йылмаз поучаствовал в 6 из 8 последних голах "Лилля" в Лиге 1 (5+1)

Ориентировочные составы

Из-за дисквалификации "Анже" не сможет рассчитывать на основного центрхава Лассану Кулибали. Ещё два игрока старта Сулейман Думбия и Исмаэль Траоре (левый и центральный защитники) рискуют пропустить матч из-за повреждений. У "Лилля" всего одна потеря, зато какая. Капитан и лидер обороны Жозе Фонте не сыграет из-за перебора карточек.

"Анже": Бернардони – Капель, Тома, Павлович, Манко – Амаду, Бобишон – Тиуб, Фюльжени, Эль-Мелали – Баокен

"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Джало, Челик – Бамба, Сумаре, Андре, Араужо – Йылмаз, Дэвид

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Анже" – "Лилль" от UA-Футбол

Победа "Лилля" 0:2. В 23 матчах этой кампании "доги" сыграли с тоталом меньше 2.5, и все 23 раза они остались непобежденными. "Лилль" не будет форсировать события на поле, терпеливо выискивая шансы у чужих ворот. Реализация Йылмаза позволяет. Первого гола от "догов" можно будет ждать долго, зато вместе с ним может последовать сразу и второй – у "Анже" худшее соотношение созданных и допущенных моментов именно при разнице -1 на табло.