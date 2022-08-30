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Марсель – Клермон. Прогноз матча Лиги 1 на 31.08.2022

Франция
(1 голосов)

"Провансальцы" настроены продлить успешную серию

Марсель – Клермон. Прогноз матча Лиги 1 на 31.08.2022

Фото: Faisal HQ

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига 1, 5-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" – "Клермон" 22:00
Трансляция – Megogo

Марсель

На выходных дубль Алексиса Санчеса помог "Марселю" разгромить на выезде "Ниццу" (0:3), и сравняться с лидерам Лиги 1 по очкам после осечки "ПСЖ". Алексис стал частью громкой трансферной кампании "пронсальцев", в рамках которой был также подписаны Жордан Верету, колумбиец Луис Суарес (2 гола), Эрик Байи, Нуну Тавареш (3 гола) и Джонатан Клосс.

Ещё одним важным событием прошедшей игры на "Альянц Ривьере" стал первый выход Димитри Пайета в стартовом составе в нынешнем сезоне. "Велодром" будет ждать старта своего кумира и в среду, хотя никаких гарантий от Игоря Тудора дожидаться на этот счёт не стоит. Пайет наравне с Неймаром является одним из лучших креативных игроков Франции, но у хорватского тренера другие приоритеты.

Тудор делает ставку на агрессивный прессинг и игру через фланги. В таких условиях 35-летнему треквартисте легко могут предпочесть работоспособного Гендузи на позиции "десятки". "Марсель" также стал внимательнее относиться к стандартам, а их вертикальные атаки стали агрессивнее.

Клермон

На старте сезона "Клермон" чередует победы с поражениями. Команда Паскаля Гастьена получила пять безответных мячей от "ПСЖ" в первом туре, но затем разжилась двумя победами кряду. Сначала был прекрасный камбек в Реймсе, где удалось на 2 гола хозяев ответить четырьмя во втором тайме после удаления в составе соперника.

Игра в большинстве также помогла удержать перевес над "Ниццей" (1:0) дома на прошлой неделе. Тогда "орлы" последние 10 минут доигрывали вдевятером. В воскресенье строгое французское судейство уже сыграло против "Клермона". Команда Гастьена снова попыталась отыграть с 2:0 в Лорьяне, но удаление Нето Боржеса не позволило совершить камбек (2:1).

Помимо дисквалифицированного Боржеса игру на "Велодроме" пропустит лишь алжирский правый защитник Мехди Зеффан. Остальные готовы. "Клермон" в топе худших в Лиге 1 по верховым единоборствам и фолам на своей трети поля, что может сыграть на руку хозяевам и их отточенным стандартам. Также настораживает неумение команды быстро возвращаться из атаки в оборону. "Марсель" в новом сезоне очень вертикален.

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Статистика и факты

  • "Марсель" не уступал при Тудоре (3 победы, 1 ничья)
  • "Марсель" выиграл 6 из 7 последних встреч на "Велодроме"
  • "Марсель" забивал минимум дважды в 6 из 7 последних встреч на "Велодроме"
  • "Клермон" пропустил 3 гола со стандартов в Лиге 1, "Марсель" забил 3

Личные встречи

В новейшей истории соперники встречались лишь дважды. Пока что у них полных паритет – по одной победе. В прошлом сезоне "Марсель" победил 0:1 на выезде, но затем сенсационно уступил на "Велодроме" (0:2).

Ориентировочные составы

"Марсель": Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш – Пайет, Гендузи – Алексис Санчес

"Клермон": Диав – Сейду, Ветеска, Ожье, Менди – Гоналон, Гастьен – Кауи, Сарачевич, Аллевина – Андрич

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Марсель – Клермон от UA-Футбол

Беспроигрышная серия "Марселя" внушает оптимизм "Велодрому" перед матчем. Недостатки "Клермона" неудачно накладываются на сильные стороны команды Тудора, так что верим в хозяев. Ставка: азиатский тотал на "Марсель" - 1.25 с коэффициентом в районе 1.9. Пайет и Алексис должны устроить шоу.

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В статье: Марсель Клермон (Клермон-Ферран)
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