Польша – Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 22.09.2022

Лига наций, пятый тур

Дивизион А, группа 4

22 сентября, 21:45. "Народовый" (Варшава)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Прямая трансляция: Мегого

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Польща - Нідерланди Смотреть трансляцию

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Товарищеские матчи между именитыми командами всегда вызывают интерес. Лига наций, особенно дивизион А, дает нам возможность следить за похожими поединками, однако уже в некоторой официальной плоскости. А когда эти коллективы еще и любят много забивать и пропускать – и тем более лучше.

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Польша

Недавно Андрей Шевченко вручил Роберту Левандовскому повязку с флагом Украины, в которой капитан "кадры" будет выступать на Чемпионате мира в Катаре. Этим Польша получила еще одну когорту украинских болельщиков, которые будут следить за матчами подопечных Чеслава Михневича и сопереживать за них. Если говорить именно о Лиге наций, то "кадра" ведет борьбу за сохранение прописки, потому что пока, как показали результаты, на больше она не способна.

Польша стартовала в текущем сезоне Лиги наций по волевой победе над Уэльсом. Правда, сразу же в следующем матче Бельгия разбила "кадру" со счетом 6:1. Кроме этого, в четвертом туре поляки снова уступили бельгийцам, однако уже с разницей всего в один мяч. Между этими поединками была еще встреча с Нидерландами, и тогда, играя в гостях, подопечные Михневича, ведя в счете 2:0, сыграли вничью 2:2. Июнь показался насыщенным и оправдал ожидаемые результаты.

Кадры хозяев

Конечно же выделяется фигура Левандовского – капитана сборной. Кроме него есть еще несколько качественных игроков, выступающих в хороших командах. К примеру тот же Мэтти Кэш, который недавно натурализовался. Правда, правый защитник "Астон Виллы" травмировался и не сыграет на текущем сборе. Такая же участь ожидает и хавбека “Бохума” Яцека Горальского. А Шимон Журковский пропустит встречу из-за дисквалификации.

Нидерланды

Команда, которая с марта 2021 уступила только в одном матче – на Евро-2020 – точно заслуживает внимания. "Оранье" является одними из претендентов победы на ЧМ и имеют подтвержденные результатом шансы на очередной выход в Финал четырех Лиги наций. В первом розыгрыше турнира Нидерланды уже участвовали в нем, однако заняли четвертое место. Теперь можно все поправить.

Нидерланды и сами играют, и другим дают это делать. Хотя и в центре защиты есть ван Дейк, однако его партнеры, особенно фланговые защитники, приносят больше пользы атаке, чем отрабатывают вблизи своих ворот. Поэтому матчи "оранье" всегда интересны в плане голов с обеих сторон. К примеру, в шести последних поединках подопечные ван Гала и забивали, и пропускали. Однако выиграли у четырех из них, ни разу не уступив.

Кадры гостей

Здесь много мировых звезд и молодых талантов. В общем, все готовы к матчу, кроме вингера “Брюгге” Ноа Ланга – он в лазарете. Правда, он не является основным, ведь на его позиции играют и Бергхюйс, и Бергвейн и лучший бомбардир Эридивизи на данный момент Гакпо. Так что заменить его есть кем.

Последние пяти матчей Польши и Нидерландов

Последние пять встреч хозяев

14.06. Польша – Бельгия 0:1 (Лига наций)

11.06. Нидерланды – Польша 2:2 (Лига наций)

08.06. Бельгия – Польша 6:1 (Лига наций)

01.06. Польша – Уэльс 2:1 (Лига наций)

29.03. Польша – Швеция 2:1 (Отбор на чемпионат мира-2022)

Последние пять встреч гостей

14.06. Нидерланды – Уэльс 3:2 (Лига наций)

11.06. Нидерланды – Польша 2:2 (Лига наций)

08.06. Уэльс – Нидерланды 1:2 (Лига наций)

03.06. Бельгия – Нидерланды 1:4 (Лига наций)

29.03. Нидерланды – Германия 1:1 (ТМ)

Личные встречи между командами

У коллективов большая история противостояния, насчитывающая 18 матчей. Побед почти в три раза больше у Нидерландов – восемь против трех, еще в семи поединках команды сыграли вничью.

В частности, в текущем тысячелетии "оранье" трижды победили и однажды коллективы свели встречу к ничейному результату. Последний раз выигрывали именно поляки еще в 1979 году.

Ставки и коэффициенты на матч Польша – Нидерланды

Прогноз матча Польша – Нидерланды от UA-Football

Интересные, веселые команды, имеющие проблемы в обороне – поэтому и большое количество голов. В настоящее время "кадра" все еще сохраняет теоретические шансы на первое место в квартете, однако практически будет пытаться просто сохранить прописку в высшем дивизионе ЛН. Нидерландам нужно побеждать и лучше это делать уже сегодня и не откладывать вопрос выхода в Финал четырех на матч с Бельгией. По крайней мере, к перерыву гости уже должны забить. Прогноз: Нидерланды в первом тайме ТБ 0,5 (КФ 1,9).