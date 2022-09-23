Италия - Англия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 23.09.2022

Через всего 14 месяцев после финала Чемпионата Европы память о нем уже практически стерлась. В том числе и по футбольным причинам. Италия за это время успела вновь пролететь мимо Чемпионата Мира, проиграла трофей, начала кадровую революцию, отразившуюся на результатах в Лиге Наций. Англия на Мундиаль прошла уверенно, но ЛН проводит ужасно и вызывает вопросы в плане готовности к выступлениям в Катаре. Прояснит ли что-либо сегодняшний матч?

23 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А3

Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Англия

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

После поражения в Финалиссиме от Аргентины Роберто Манчини затеял тотальную молодежную революцию. Приглашая даже игроков вообще без опыта выступлений в Серии А. И сейчас он не изменил себе. Алессио Дзербин, Марко Канчелльери, Вилфрид Ньонто и Сальваторе Эспозито вместе взятые начали в стартовом составе лишь один матч в Высшем дивизионе Италии в карьере. При том, что первые двое играют в этом самом дивизионе. Последний и вовсе вызван из Серии Б.

Результаты такой революции трудно оценить. Ничьи с Германией (1:1) и Англией (0:0) при достойной игре были восприняты в Италии весьма положительно, с надеждой на новое начало, даже с восхищением молодежью. Победа над Венгрией (2:1) была неяркой, но принесла три очка. Однако затем последовало унизительное поражение в Германии с 2:5 в итоге после 0:5 по ходу матча.

Манчини заявлял, что в целом ожидал даже меньшего от нового состава, ожидал страдания, и что такие провалы типичны для молодежи. В принципе, в Италии понимают такую точку зрения. Но в целом настроение не оптимистичное. Многие выражают опасения, что тренер исчерпал себя и не способен построить новую сильную сборную. Тем более, что бросается и в другую крайность, слишком полагаясь на некоторых зубров.

В Англии поспокойнее и пооптимистичнее. Понимают, что главная цель - Чемпионат Мира, видят сильное поколение игроков. Помнят, что Гарет Саутгейт вывел "Трех Львов" в первый полуфинал ЧМ за 28 лет и в первый финал крупного турнира за 55. Но уже задают вопросы о его консервативности, доверии игрокам, неудачно играющим в клубах. Еще с началом проекта Гарета пиковым турниром в развитии был заявлен ЧМ-2022, и при его приближении напряжение возрастает.

Возрастает напряжение прежде всего из-за неудач в Лиге Наций. Ничьи с Германией (1:1) и Италией (0:0) здесь также были восприняты в целом положительно. Но два поражения от Венгрии, особенно - унизительные 0:4 дома в последнем матче сборной перед сегодняшним - ввергли в шок. Сегодня Англия будет искать реабилитацию. А также спасаться от вылета из Дивизиона А, который станет официальным в случае ее поражения. Шансов на выход из группы у нее нет.

Сборная Италии при Манчини любит доминировать, владеть мячом, и тренер заявил, что даже во время перестройки не собирается отказываться от своих принципов. В плане территориальной инициативы можно ставить на нее. Вместе с тем, провал в Германии и кадровые проблемы заставят быть осторожными. А сборная Англии при Саутгейте вообще часто осторожна. Да и она сразу после тяжелого поражения. Так что фейерверк атак в этой игре не стоит ожидать.

Кадры

Говоря о принципах, Манчини главным образом отвечал на вопрос о тактической схеме. Итальянские СМИ сообщают, что он серьезно взвешивает отказ от привычной 4-3-3 в пользу 3-5-2. Тем более, что вингеров в составе не хватает. Даже был спешно вызван Маноло Габбьядини, не игравший в сборной с 2017-го года и не игравший в стартовом составе своей "Сампдории" с февраля. Даже ожидают, что этого форварда сразу же бросят в стартовый состав на фланг.

Конкретно отсутствуют вингеры Кьеза, Политано и Берарди, их коллеги по амплуа Дзаньоло и Дзакканьи не были вызваны, как заявляют СМИ, по дисциплинарным причинам. Травмированы Верратти из ПСЖ, капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и один из лидеров "Милана" Сандро Тонали, так что и в центре поля проблемы. Там ожидается дебют в "старте" запасного чемпиона Италии Побеги. В центре атаки же, наоборот, ожидается выход ветерана Иммобиле, не забивавшего за сборную с июня 2021-го.

В Англии вызовы Магуайра и Шоу, не играющих в "Манчестер Юнайтед", вызвали недоумение. Но Саутгейт заявил, что с отыгравшими три-четыре матча за сборную ничего не выиграть. Нужен опыт. Здесь также проблемы в центре поля, где Филлипс травмирован, а Хендерсон под вопросом. Джуд Беллингэм должен оправдывать ценник в 140 миллионов. В атаке не ожидается ротации, и Харри Кейн (50) попытается догнать Уэйна Руни (53) в списке лучших бомбардиров сборной.

Возможно, в центре обороны получит шанс игрок "Милана" Томори. Или же Эрик Дайер, в последний раз игравший за сборную еще в 2020-ом году на позиции опорника.

Неясно с позицией вратаря. Постоянный фаворит Саутгейта Пикфорд травмирован, а на кипере "Арсенала" Рамсдейле висит ярлык 0:4 от Венгрии. Выход Ника Поупа, надежно играющего в "Ньюкасле", выглядит более логичным.

В Италии с позицией вратаря все ясно. Вот только неясно, как его встретят. В предыдущем матче сборной на "Сан Сиро" болельщики "Милана" освистывали Джанлуиджи Доннарумму. Таких капитан Леонардо Бонуччи назвал "безмозглыми". Но не факт, что эти слова предотвратят свист.

Италия (3-5-2): Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Бонуччи, Бастони, Эмерсон, Жоржиньо, Барелла, Побега, Иммобиле, Распадори

Англия (3-4-2-1): Поуп, Стоунз, Дайер, Магуайр, Джеймс, Райс, Беллингэм, Триппьер, Маунт, Стерлинг, Кейн

Статистика

В 2020-21 годах сборная Италии выиграла 11 матчей подряд, если считать лишь основное время. После же этого в основное время выиграла лишь пять из 18-ти. Также в 2018-21 годах она установила мировой рекорд, не проиграв в 37-ми матчах подряд. С тех пор проиграла четыре из 11-ти

Италия пропускала в шести своих последних домашних матчах. В пяти последних матчах на всех полях она пропустила девять мячей

Поражение англичан от Венгрии со счетом 0:4 - их наибольшее домашнее с 1928-го года

Последние четыре очных матча между сборными Италии и Англии завершились ничьими в основное время - трижды 1:1 и 0:0. 0:0 был зафиксирован в этом розыгрыше Лиги Наций в июне в Вулверхэмптоне. А сразу же перед четырьмя ничьими сборные обменялись победами со счетом 2:1

Англия не побеждала в Италии местную сборную с 1961-го года. А в официальном матче на всех полях не побеждала итальянцев с 1977-го

Прогноз: Италия - Англия 1:1

Обе сборные не в лучшем состоянии, с кадровыми потерями, не уверены в себе, сразу после тяжелых поражений. Италия раздумывает о том, насколько хороша и полна ее революция, все мысли Англии о Чемпионате Мира. Вылетать из Дивизиона А никто не хочет, Бонуччи и вовсе говорит о критически важной игре для становления команды. Но осторожность будет доминировать. Ничья выглядит наиболее логичным результатом.