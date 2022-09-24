Чехия - Португалия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24.09.2022

Группа 2 - одна из двух "нормальных" в Дивизионе А. Испания и Португалия борются за первое место, Швейцария и Чехия - против вылета. Наставник последних Ярослав Шилхавы прямо заявляет, что сохранение места в Дивизионе будет замечательным достижением. А Фернанду Сантушу приходится отбиваться от вопросов о матче против испанцев в решающем туре и говорить о стопроцентном внимании на Прагу. Такое несомненно понадобится, ведь невнимательность в Женеве уже привела к поражению.

24 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А2

Прага. "Эден Арена"

Чехия - Португалия

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

До выезда в Швейцарию судьба группы была в руках португальцев. Они добыли стратегически важную 1:1 в Испании, ещё и забив на 82-ой минуте, то есть проявив характер. Затем вынесли дома Швейцарию (4:0), победили и Чехию (2:0) благодаря голам в первом тайме. Ещё и видели, как Испания теряет очки в Чехии. Но затем потеряли в Швейцарии ещё больше и вдруг приходится нервничать. О шестом туре и вправду думать опасно, поскольку все может решиться не в их пользу уже в пятом.

В последнее время "Селесао" потерпела немало обидных поражений. В Лиге Наций дома от Франции, на Евро от Германии и в 1/8 финала от Бельгии, в Отборе на Мундиаль-2022 - дома от Сербии. Пять поражений в официальных матчах за 22 месяца - больше, чем за шесть предыдущих лет Сантуша в сборной. Критика в его адрес все накапливается, игра не впечатляет и неудачи не удивят. Особенно в гостях, где выиграла лишь пять из 11-ти последних официальных матчей и ни одного из последних трех.

У чехов другие устремления, другой уровень. На Евро они прошли дальше, чем португальцы - в четвертьфинал, но затем в Отборе на Чемпионат Мира уступили в группе Бельгии, а в плей-офф в гостях - Швеции. В Лиге Наций выиграли группу со Словакией, Шотландией и Израилем, но сейчас согласны и на третье место. Ничего необычного. В принципе, они вполне довольны собой и спокойны. Почётные 0:2 в Португалии и Испании, победа дома над Швейцарией и 2:2 дома с испанцами - весьма солидно для них.

Сантуш предостерегает от организованности соперника, его жесткости и контратак, его силы дома, призывает ни в коем случае не недооценивать. Чешские игроки, тренер и пресса рассчитывают на "магию" (неоднократное повторение этого слова) своего стадиона, на котором не проиграли 11 матчей подряд. Также Шилхавы и Томас Соучек желают атаковать больше, чем в матче в Португалии, который считают своим худшим в четырех турах ЛН, развивать скорость сразу после перехватов. Такое мы должны увидеть.

Кадры

Наибольшее внимание - разумеется, к Криштиану Роналду. В чешской прессе его даже назвали Робокопом. Спрашивая, когда же он состарится? Возможно, уже? Из последних семи матчей за сборную он забивал лишь в одном. Дубль дома Швейцарии. Из последних семи гостевых - также в одном, Люксембургу. Сантушу приходится отбиваться и от вопросов о его клубном состоянии. Наставник весьма раздраженно отвечал, что КриРо же сыграл в Лиге Европы 80 минут против "Шерифа". Ответ такой себе.

Сегодня Роналду должен выйти в стартовом составе. Существенное отличие от проигранного матча в Женеве, где он не играл.

Кроме того, вылетели из-за травм защитники Пепе и Геррейру. Вместо которых Сантуш дозаявил лишь левого защитника "Наполи" Руи. Непрофильный Данило или неопытный Джало выйдут с Диашем в центре обороны. Также неожиданно объявил об уходе из сборной 29-летний Рафа Силва, что вызвало немало разговоров, Бернарду Силва пропустил большинство тренировок из-за травмы, Жоау Феликс пропустил все. Потому дозаявлен форвард "Бенфики" Рамуш. Неясно имя вратаря - молодой Кошта или опытный Патрисиу?

Жоау Канселу дисквалифицирован на этот матч. Карвалью, Нуньеш, Фернандеш, Бернарду Силва, Данилу, Леау и Роналду в случае получения желтой карточки пропустят матч против Испании.

В Чехии как раз игроки возвращаются. Патрик Шик практически не играл в этом году за сборную из-за травм, и возвращение лучшего игрока страны в сезоне (с наибольшим отрывом со времен Петера Чеха в сезоне 2012/13) вызывает немалый энтузиазм. Вернулся также полузащитник "Фиорентины" Барак, не игравший в июне. Проблема в плохой форме легионеров. Тот же Барак, Вацлик в "Олимпиакосе", Шик и Глоужек в "Байере", Соучек и Цоуфал в "Вест Хэме" страдают, а их команды выглядят ужасно.

Что касается схемы, то, скорее всего, останутся три центральных защитника. Ведь так сборная играет весь год.

Чехия: Вацлик, Зима, Брабец, Йемелка, Цоуфал, Соучек, Шевчик, Барак, Зелены, Шик, Глоужек

Португалия: Патрисиу, Далот, Данило, Диаш, Мендеш, Витинья, Невеш, Б. Фернандеш, Жота, Криштиану Роналду, Леау

Прогноз: Чехия - Португалия 1:1

Стадион будет заполнен, ведь все билеты раскупили за неделю до матча. Дома чехи и вправду сильны, а португальцы в гостях не впечатляют. Как напомнил Сантуш, испанцы спаслись в Праге лишь на 90-ой минуте, а швейцарцы проиграли. Конечно, Роналду будет зол и мотивирован. Но не факт, что его хватит. Не факт, что хватит доминирования, владения мячом гостей против контратак и физической мощи хозяев.