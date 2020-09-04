Словакия - Чехия. Анонс и прогноз на матч

Словакия и Чехия успели сыграть между собой 12 матчей за 38 лет после распада общей страны. Уже в 1995-м был сыгран первый товарищеский поединок, который завершился вничью 1:1. Всего дважды эти команды расходились миром, 7 побед у чехов и 3 у словаков. На своем поле Словакия имеет отменный шанс, чтобы улучшить эту статистику.

Лига наций. Первый тур. Лига В

Стадион: Тегельне поле (Братислава)

Главный арбитр: А. Трейманис (Латвия)

Словакия 21:45 Чехия

Телетрансляция – канал "Футбол 2"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Сборная Словакии неудачно провела прошлогоднюю квалификацию к Евро-2020. Всего третье место заняли словаки, уступив лидерство Хорватии и Уэльсу, впрочем, остается шанс пробиться на первенство через плей-офф. Также в группе у них были Венгрия и Азербайджан. Последний официальный матч подопечные Гапала провели с азербайджанцами на своем поле в ноябре 2019-го, победа Словакии 2:0.

Свой последний официальный матч проиграли чехи, Болгария была сильнее 1:0 на своем поле. Но этот поединок ничего не решал для подопечных Шилгавы, которые заняли в своей группе второе место. Только Англия обошла Чехию. Тут же отметим, что в гостях чехи выступают не лучшим образом, за последние годы только одна победа на поле соперника – разгром Черногории 3:0 в сентябре 2019-го.

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В прошлом розыгрыше Лиги наций Чехия и Словакия выступали в одной группе (между прочим, в одной группе с Украиной). В группе 1 Лиги В тогда дважды победили чехи – 1:0 в Праге и 2:1 в Трнаве. Словаки последний раз побеждали своих ближайших соседей в марте 2015-го – 1:0. При этом, все три победы у Словакии с минимальным преимуществом, а вот Чехия трижды (из семи раз) побеждали с разгромами.

Дополнительной изюминкой встречи стало то обстоятельство, что словаков тренирует бывший игрок сборной Чехии 51-летний Павел Гапал. Правда, он успел сыграть еще и в общей сборной Чехословакии. Затем Гапал работал со словацкими клубами "Нитра" и "Жилина", в молодежной сборной, с октября 2018-го года специалист работает с национальной сборной Словакии.

СТАТИСТИКА

Всего сборные сыграли 12 матчей; семь победы у Чехии, три у Словакии, еще два матча завершились вничью.

Общий счет - 11:24.

ПРОГНОЗ

Судя по всему, очень неудобный соперник приехал в Братиславу на матч первого тура Лиги наций. Возможно, комплекс "младшего брата" испытывают словаки перед чехами. Но в этот раз наверняка подопечные Гапала способны переписать историю. К тому же последнее свидание этих команд в Братиславе завершилось зрелищной ничьей 2:2. Сегодня ожидаем меньше забитых голов. Прогноз: победа хозяев 2:1.