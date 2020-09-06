Босния и Герцеговина - Польша. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига Наций. Лига А. 2-й тур

7 сентября. Зеница. "Билино Поле"

Босния и Герцеговина 21:45 Польша

Трансляция: Футбол 2

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Жребий уготовил сборным Польши и Боснии незавидную участь - бороться за выживание в элите. Первый тур показал, что балканцы пока лучше готовы к решению задачи, нежели команда Ежи Бжечека.

В самом факте поражения поляков от Нидерландов (0:1) ничего странного нет - команды реально разного уровня. Другое дело - игра. Она у "Кадры" была лишь 50-55 минут, и то только в защите. Атаки в отсутствие Роберта Левандовского либо вообще не проходили, либо не таили в себе угрозы. Зьелинского некому было поддержать, Пентек только фолил, ставка на молодого Йозвака не сыграла. А без контригры защита быстро подсела, что и вылилось в тотальное доминирование "Оранье" в последние полчаса.

Боснийцы свой матч против Италии провели намного ярче. И дело не только в итоговом счете, хотя и в нем тоже - гол Джеко принес балканцам престижную ничью во Флоренции (1:1). Еще важнее качество футбола. Если Польша в матче с Нидерландами нанесла лишь 2 удара против 14 у фаворита, то Босния по ударам в створ "Скуадре Адзурре" не уступила - 4-4.

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Безусловно, судить по одному матчу нельзя. Завтра будет другая игра - более равная, открытая, и никому не придется все 90 минут контратаковать. Но то, что игроки Боснии четче выполняют план и выгоднее смотрятся в атаке - факт.

Польша намного выше в рейтинге, и еще она сумела отобраться на Евро-2020 (по итогу перенесенное), куда балканцы не добрались. Но это все было в другом мире - еще до карантина и почти годичной паузы на международные матчи. Прямо сейчас без Роберта Левандовского, получившего отдых после тяжелого сезона, и с пребывающими в отвратительной форме Миликом и Пентеком, "Кадра" слаба.

Добавьте сюда тот факт, что боснийцы проиграли всего дважды в последних 16 матчах дома - грандам Италии и Бельгии - и что получим на выходе? Полякам будет сложно уехать домой со щитом, это точно.

Цифры и факты

Босния и Герцеговина с начала 2015-го проиграла дома лишь дважды в 18 матчах - Бельгии в 2017-м (3:4) и Италии в 2019-м (0:3)

Польша неплохо играет в гостях - у нее только 2 поражения в 10 последних выездах. Огорчить "Кадру" получилось у Словении (0:2) и Нидерландов (0:1)

Сборная Боснии почти завершила смену поколений - в составе осталось только четверо основных игроков из ЧМ-2014. Это Джеко, Бичакчич, Бегович и Шуньич

Босния и Герцеговина еще ни разу не побеждала Польшу. Ранее команды играли между собой трижды - в двух матчах побеждала "Кадра", еще в одном была зафиксирована ничья

Джюнейт Чакыр ранее не обслуживал матчи Боснии; Польшу судил раз, в 2015 году - и в том матче она обыграла Ирландию

Ориентировочные составы

У Боснии напрашивается только одна замена в сравнении с тем составом, что выходил на Италию - вернулся в строй после травмы опорник Мухамед Бешич.

У поляков после слабой игры с Нидерландами замен может быть больше: в частности, пресса писала, что Милик может заменить Пентека, а опытный Гросицкий - юного Йозвака.

Босния и Герцеговина: Шехич - Ципетич, Шуньич, Саничанин, Колашинац - Бешич, Хаджиахметович - Вишча, Гояк, Ходжич - Джеко

Польша: Щесный - Кендзера, Глик, Беднарек, Рыбус - Шиманский, Клих, Крыховяк, Гросицкий - Зьелинский - Милик

Прогноз на матч Босния и Герцеговина - Польша

Поляки обязательно поборются, да и Босния не настолько сильна, чтобы легко побеждать соперника такого уровня даже на своем поле. Поэтому поставим на балканцев с осторожной форой +0,25. Букмекеры такой вариант предлагают с кэфом 1,6, -1,7.