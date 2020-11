Дьявольское дело принципа. Бельгия – Англия. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги наций

Лига наций. 5-й тур. Лига А, группа 2

15 ноября. 21:45. Брюссель. "Стадион им. короля Бодуэна"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Телетрансляция: Футбол 1

Интересная ситуация сложилась во втором квартете Лиги А – англичане в тяжелом матче взяли три очка в поединке с Исландией (0:1), всех удивили и обыграли фаворитов бельгийцев (2:1), но в двух встречах с датчанами заработали лишь один зачетный пункт (0:0, 0:1). Подопечные Мартинеса сейчас возглавляют группу с 9 очками, имея в активе два успеха с исландцами и уверенную победу над Данией.

Сборная Бельгии продолжает сохранять статус одной из сильнейших национальных команд мира. "Красные дьяволы" проиграли только один из 16 последних матчей (14 побед и одна ничья). Интересно, что единственное поражение на данном отрезке им нанесли именно англичане. Тем и принципиальнее будет встреча в Брюсселе. Отметим, что коллектив Мартинеса забивает и пропускает в каждом из 5 своих последних поединков, недавно в товарищеском матче пострадала Швейцария (2:1). К слову, победа над родоначальниками футбола гарантирует бельгийцам выигрыш группы и возможность помериться силами с другими топ-сборными.

Роберто не досчитается Алексиса Салемакерса, Леандро Троссарда, Хендрика Ван Кромбрюгге, Томаса Камински и, что самое главное, Эдена Азара. У "десятки" бельгийцев диагностирован COVID-19. Зато доступны Тибо Куртуа, Ян Вертонген, Дедрик Бойата, Джейсон Денайер, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Янник Карраско и Торган Азар.

