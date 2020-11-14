Дьявольское дело принципа. Бельгия – Англия. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги наций

Лига наций. 5-й тур. Лига А, группа 2

15 ноября. 21:45. Брюссель. "Стадион им. короля Бодуэна"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Телетрансляция: Футбол 1

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1|2|3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Интересная ситуация сложилась во втором квартете Лиги А – англичане в тяжелом матче взяли три очка в поединке с Исландией (0:1), всех удивили и обыграли фаворитов бельгийцев (2:1), но в двух встречах с датчанами заработали лишь один зачетный пункт (0:0, 0:1). Подопечные Мартинеса сейчас возглавляют группу с 9 очками, имея в активе два успеха с исландцами и уверенную победу над Данией.

Сборная Бельгии продолжает сохранять статус одной из сильнейших национальных команд мира. "Красные дьяволы" проиграли только один из 16 последних матчей (14 побед и одна ничья). Интересно, что единственное поражение на данном отрезке им нанесли именно англичане. Тем и принципиальнее будет встреча в Брюсселе. Отметим, что коллектив Мартинеса забивает и пропускает в каждом из 5 своих последних поединков, недавно в товарищеском матче пострадала Швейцария (2:1). К слову, победа над родоначальниками футбола гарантирует бельгийцам выигрыш группы и возможность помериться силами с другими топ-сборными.

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Роберто не досчитается Алексиса Салемакерса, Леандро Троссарда, Хендрика Ван Кромбрюгге, Томаса Камински и, что самое главное, Эдена Азара. У "десятки" бельгийцев диагностирован COVID-19. Зато доступны Тибо Куртуа, Ян Вертонген, Дедрик Бойата, Джейсон Денайер, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Янник Карраско и Торган Азар.

Саутгейт проверил резерв в спарринге с Ирландией и наверняка остался доволен (3:0). Амбиции у "трех львов" остаются высокими – даже несмотря на нестабильность в некоторых поединках в целом и по ходу самих встреч. Естественно, англичане уже сохранили место в высшем дивизионе Лиги наций на следующий год, однако для того, чтобы зацепиться за победу в текущем розыгрыше турнира, в Брюсселе им необходимо побеждать, а это далеко не самая тривиальная задача в текущих условиях.

Гарет не сможет рассчитывать на Трента Александер-Арнольда, Джеймса Уорда-Проуза, Джо Гомеса, Маркуса Рашфорда (не успел восстановиться), Риса Джеймса, Харри Магуайра и Конора Коуди. Тем не менее, в распоряжении тренера гостей есть такие футболисты, как Маунт, Грилиш, Санчо, Дайер, Уокер, Чилвелл, Хендерсон, Кейн, Стерлинг и Райс.

Прогноз. 1:1. Бельгия не проигрывает дома с сентября 2016 года и вряд ли ситуация изменится 15 ноября 2020-го. Если бы подопечные Саутгейта не стреляли себе в ноги с "11 друзьями Ольсена", то психологически им было бы легче подходить к выезду в Брюссель. А так – бельгийцы точно не забыли о поражении в Лондоне, здесь уже проявит себя дело принципа. Англичане наверняка попытаются сыграть в закрытый футбол без больших рисков, ничья выглядит логичным исходом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.