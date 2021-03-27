Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 28.03.2021

Квалификация ЧМ-20222. Группа В. Второй тур

Грузия. Тбилиси. "Динамо Арена"

Грузия 19:00 Испания

Арбитр в поле – Раду Петреску (Румыния); трансляция в Украине – "Футбол 1"

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В первом туре Грузия не удивила результатом. А вот Испания сюрприз преподнесла. Правда, сюрприз неприятный для своих болельщиков – "Фурия Роха" на своем поле потеряла очки в матче с середняком группы.

Поэтому этот поединок приобретает для Луиса Энрике и его ребят особое значение. Несмотря на не слишком уверенные последние выездные результаты, испанцы приехали в Тбилиси только за победой. Но отдаст ли ее так просто Грузия? Команда Саньоля на поле Швеции в первом туре показала не безнадежный футбол, поэтому вряд ли для гостей путь к победе будет устлан лепестками. К тому же Греция показала, что с этой Испанией можно добывать приемлемый результат.

Грузия

У Грузии совсем не звездный состав. В основе здесь до сих пор играет хорошо знакомый украинской публике Джаба Канкава (экс-представитель "Днепра" и "Кривбасса"), а на замену выходит Валериан Гвилия (экс-представитель запорожского "Металлурга"). Не сравнить со сборной Швеции, где сверкают Ибрагимович, Исак, Кулусевски и Форсберг. На поле между этими командами не было такой большой разницы. Скандинавы выиграли благодаря единственному голу, на который ассистировал Златана. Но практически не превосходили грузин в контексте количества ударов по воротам, выигранных единоборств, применению дриблинга и тому подобное. Саньоль этим матчем вселил надежду в сердца болельщиков сборной Грузии.

Безнадежности не было и с предыдущим тренером Владимиром Вайссом. Но не было и результата. Грузины проиграли в плей-офф квалификации Евро-2020 сборной Северной Македонии, поэтому новый цикл снова заточен под прорыв. И для этого прорыва необходимо брать очки даже с самыми статусными соперниками. Такими, как Испания.

Испания

Статусными, но столь ли крепкими? После первого тура относительно Испании остались вопросы. Говорили о стерильном контроле мяча, о малом количестве ударов по воротам, о том, что подопечные Луиса Энрике были не слишком изобретательны в атаке.

Ничья с Грецией стала для Испании первой за последние десять домашних встреч потерей очков. Впервые за последние восемь домашних поединков "Фурия Роха" пропустила в свои ворота гол. Как ни крути, а начало отбора сложился совсем не так, как планировал Луис Энрике. И теперь придется наверстывать упущенное. Именно поэтому к поединку с Грузией приковано так много внимания.

Грузия - Испания. Статистика личных встреч

Ранее команды лишь трижды играли между собой на официальном уровне. Два матча пришлись на квалификационную кампанию Чемпионата Европы 2014, еще один состоялся на товарищеском поприще. Именно в последнем матче (не имел турнирного значения из-за товарищеского статуса), грузины смогли удивить – гостевая победа 1:0.

В двух официальных поединках дважды побеждали испанцы – 1:0 и 2:0.

Грузия - Испания. Последние матчи между командами

07.06.2016 Испания - Грузия 0:1

15.10.2013 Испания - Грузия 2:0

11.09.2012 Грузия - Испания 0:1

Ориентировочные составы

Серхио Рамос был заменен в перерыве матча против Греции, однако это связано не с травмой капитана, а с желанием поберечь его на следующие поединки. Не будет у Испании Пау Торреса, Дани Карвахаля и Херарда Морено. Хотя последний продолжает находиться в расположении сборной и активно тренироваться.

Грузия: Лория - Хабрадзе, Кашия, Двали, Гиорбелидзе - Канкава, Гвилия - Лобжанидзе, Квеквешкири, Кваратшкелия - Квилитайя Испания: Симон - Гайя, Рамос, Гарсия, Альба - Коке, Родри, Алькантара - Ольмо, Торрес - Мората

Грузия - Испания. Ставка и коэффициенты

Грузия - Испания. Прогноз на матч от UA-Football

Это будет непростое испытание для Вилли Саньоля. Он неплохо подготовил Грузию к матчу со Швецией и, бесспорно, имеет план и на этот поединок. Но результат и рисунок игры будет зависеть от испанцев. Если им удастся улучшить реализацию моментов, то в воротах сборной Грузии может оказаться не один мяч.

Сможет ли забить Грузия? Это, наверное, главный вопрос в контексте этого поединка. В трех предыдущих матчах между этими соперниками забивала только одна команда, поэтому самое время отклониться от шаблона. Ставка на победу Испании и голы в обе стороны. Прогноз – победа Испании 3:1.