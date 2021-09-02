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Венгрия - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 02.09.21
Венгрия – Англия: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 сентября 2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, четвертый тур
2 сентября 2021. Будапешт, “Пушкаш Арена”
Венгрия 21:45 Англия
Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Не прошло и двух месяцев, как сборная Англии проиграла в финале Евро-2020 Италии в серии пенальти. Команде Гарета Саутгейта ничего не остается, как двигаться дальше, и оставить в прошлом эмоции и воспоминания от проигранного финала. Первая игра у Англии в новом цикле – против Венгрии, которая удивила в своей группе на чемпионате Европы.
Венгрия
“Даже если не буду доволен результатом, я хочу быть полностью удовлетворен нашей игрой”, – сказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси перед поединком с Англией, но при этом, описывая соперника, он несколько раз подряд использовал прилагательное “сложный”. “Будет сложная игра со сложным соперником”.
Венгрия потеряла из-за травмы Ловренчина, одного из самых опытных и надежных игроков национальной команды. Зато вернется мастер дальних ударов Доминик Собослаи, пропустивший чемпионат Европы.
На Евро-2020 Венгрия впечатлила своей хорошей оборонительной игрой в матчах с Францией и Германией, и ей не хватило всего нескольких минут, чтобы выйти в плей-офф.
Англия
В сентябре Англия дважды сыграет на выезде в Центральной Европе (Венгрия и Польша), а также примет у себя Андорру. Победа в этих трех матчах фактически выведет команду Гарета Саутгейта на ЧМ-2022.
50-летний тренер сделал несколько изменений в составе, который занял второе место на чемпионате Европы. Так, вернулся в национальную команду фулбек “Ливерпуля” Трент-Александер Арнольд, нашлось место и Джесси Лингарду. Дебютировать за “трех львов” может форвард “Лидса” Патрик Бэмфорд. Не были заявлены Чилуэлл, Гринвуд, и травмированные Рэшфорд, Фоден, Уайт и Калверт-Льюин.
Глубина и вариативность состава сборной Англии по-прежнему впечатляет, и интересно посмотреть, продолжит ли Гарет Саутгейт вести свою линию “минимального риска”, лишая и себя, и соперника, шансов на забитый гол. Возможно полная “Пушкаш-Арена” будет способствовать возникновению какого-то хаоса в игре. Но этого Саутгейту точно не хотелось бы.
Статистика команд, цифры и факты
- Англия не проигрывает в официальных матчах с ноября 2020 года (11 поединков).
- Всего в последних 50 матчах отбора Англия проиграла всего один раз, выиграв 40 поединков.
- В десяти последних матчах Венгрия не проигрывает до перерыва.
- Защитник “Манчестер Сити” Джон Стоунз может сыграть 50-й матч за национальную сборную Англии.
Последние пять матчей Венгрии и Англии
Венгрия
- 23.06 Германия 2:2 (Евро-2020)
- 19.06 Франция 1:1 (Евро-2020)
- 15.06 Португалия 0:3 (Евро-2020)
- 08.06 Ирландия 0:0 (ТМ)
- 04.06 Кипр 1:0 (ТМ)
Англия
- 11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)
- 07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)
- 03.07 Украина 4:2 (Евро-2020)
- 29.06 Германия 2:0 (Евро-2020)
- 22.06 Чехия 1:0 (Евро-2020)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|9-1
|+8
|9
|2
|Венгрия
|3
|2
|1
|0
|10-4
|+6
|7
|3
|Албания
|3
|2
|0
|1
|3-2
|+1
|6
|4
|Польша
|3
|1
|1
|1
|7-5
|+2
|4
|5
|Андорра
|3
|0
|0
|3
|1-8
|-7
|0
|6
|Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|0-10
|-10
|0
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Личные встречи
Команды встречались в последний раз в августе 2010 года в товарищеском матче. Англия выиграла 2:1. “Три льва” не проигрывают венграм в последних 13 матчах (11 побед, две ничьи). В последний раз центральноевропейская сборная побеждала англичан на ЧМ-1962.
Ориентировочные составы
Венгрия: Гулачи – Болла, Ботка, Орбан, Аттила Салаи, Фиола – Собослаи, Кляйнхайслер, Шафер – Шаллаи, Салаи
Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер – Райс, Филлипс – Стерлинг, Маунт, Санчо – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Венгрия – Англия от UA-Football
Минимальные победы и фрустрация соперника – это почерк сборной Англии Гарета Саутгейта. В Будапеште будет хорошая поддержка трибун и венгры на Евро-2020 показали силу своей сопротивляемости. Тем не менее, гости способны будут дожать неуступчивых хозяев. Прогноз – победа Англии 2:0, голы будут забиты во втором тайме.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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