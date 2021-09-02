Венгрия - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 02.09.21

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, четвертый тур

2 сентября 2021. Будапешт, “Пушкаш Арена”

Венгрия 21:45 Англия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Не прошло и двух месяцев, как сборная Англии проиграла в финале Евро-2020 Италии в серии пенальти. Команде Гарета Саутгейта ничего не остается, как двигаться дальше, и оставить в прошлом эмоции и воспоминания от проигранного финала. Первая игра у Англии в новом цикле – против Венгрии, которая удивила в своей группе на чемпионате Европы.

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Венгрия

“Даже если не буду доволен результатом, я хочу быть полностью удовлетворен нашей игрой”, – сказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси перед поединком с Англией, но при этом, описывая соперника, он несколько раз подряд использовал прилагательное “сложный”. “Будет сложная игра со сложным соперником”.

Венгрия потеряла из-за травмы Ловренчина, одного из самых опытных и надежных игроков национальной команды. Зато вернется мастер дальних ударов Доминик Собослаи, пропустивший чемпионат Европы.

На Евро-2020 Венгрия впечатлила своей хорошей оборонительной игрой в матчах с Францией и Германией, и ей не хватило всего нескольких минут, чтобы выйти в плей-офф.

Англия

В сентябре Англия дважды сыграет на выезде в Центральной Европе (Венгрия и Польша), а также примет у себя Андорру. Победа в этих трех матчах фактически выведет команду Гарета Саутгейта на ЧМ-2022.

50-летний тренер сделал несколько изменений в составе, который занял второе место на чемпионате Европы. Так, вернулся в национальную команду фулбек “Ливерпуля” Трент-Александер Арнольд, нашлось место и Джесси Лингарду. Дебютировать за “трех львов” может форвард “Лидса” Патрик Бэмфорд. Не были заявлены Чилуэлл, Гринвуд, и травмированные Рэшфорд, Фоден, Уайт и Калверт-Льюин.

Глубина и вариативность состава сборной Англии по-прежнему впечатляет, и интересно посмотреть, продолжит ли Гарет Саутгейт вести свою линию “минимального риска”, лишая и себя, и соперника, шансов на забитый гол. Возможно полная “Пушкаш-Арена” будет способствовать возникновению какого-то хаоса в игре. Но этого Саутгейту точно не хотелось бы.

Статистика команд, цифры и факты

Англия не проигрывает в официальных матчах с ноября 2020 года (11 поединков).

Всего в последних 50 матчах отбора Англия проиграла всего один раз, выиграв 40 поединков.

В десяти последних матчах Венгрия не проигрывает до перерыва.

Защитник “Манчестер Сити” Джон Стоунз может сыграть 50-й матч за национальную сборную Англии.

Последние пять матчей Венгрии и Англии

Венгрия

23.06 Германия 2:2 (Евро-2020)

19.06 Франция 1:1 (Евро-2020)

15.06 Португалия 0:3 (Евро-2020)

08.06 Ирландия 0:0 (ТМ)

04.06 Кипр 1:0 (ТМ)

Англия

11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)

07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)

03.07 Украина 4:2 (Евро-2020)

29.06 Германия 2:0 (Евро-2020)

22.06 Чехия 1:0 (Евро-2020)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 3 0 0 9-1 +8 9 2 Венгрия 3 2 1 0 10-4 +6 7 3 Албания 3 2 0 1 3-2 +1 6 4 Польша 3 1 1 1 7-5 +2 4 5 Андорра 3 0 0 3 1-8 -7 0 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-10 -10 0

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Личные встречи

Команды встречались в последний раз в августе 2010 года в товарищеском матче. Англия выиграла 2:1. “Три льва” не проигрывают венграм в последних 13 матчах (11 побед, две ничьи). В последний раз центральноевропейская сборная побеждала англичан на ЧМ-1962.

Ориентировочные составы

Венгрия: Гулачи – Болла, Ботка, Орбан, Аттила Салаи, Фиола – Собослаи, Кляйнхайслер, Шафер – Шаллаи, Салаи

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер – Райс, Филлипс – Стерлинг, Маунт, Санчо – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Венгрия – Англия от UA-Football

Минимальные победы и фрустрация соперника – это почерк сборной Англии Гарета Саутгейта. В Будапеште будет хорошая поддержка трибун и венгры на Евро-2020 показали силу своей сопротивляемости. Тем не менее, гости способны будут дожать неуступчивых хозяев. Прогноз – победа Англии 2:0, голы будут забиты во втором тайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.