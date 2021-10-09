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Под взглядом Монзуль. Андорра - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 09.10.21
Андорра – Англия: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 октября 2021 ⋊ Отбор ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, седьмой тур
9 октября 2021. Андорра, “Эстади Насьональ”
Андорра 21:45 Англия
Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Очень важным моментом для гендерного равенства” назвал Гарет Саутгейт то обстоятельство, что на матче между сборными Андорры и Англии будет работать полностью женская бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Это едва ли не главная изюминка во встречи аутсайдера группы с фаворитом.
Андорра
Справедливости ради нужно сказать, что Андорра – все же не главный аутсайдер группы I. Пиренейской сборной удалось набрать в одном из матчей три очка, победив Сан-Марино. Остальные пять поединков – пять поражений, но только сборной Англии Андорра проиграла с отрывом в четыре мяча, пропустив три гола после 70-й минуты. Андорра пропустила 14 голов в шести турах, Сан-Марино – 24.
Андорра отрезками способна хорошо структурировано оборонятся, но часто пиренейская сборная останавливает атаки соперников за счет фолов. К примеру, матч с Англией из-за дисквалификации пропустят сразу три игрока сборной Андорры: Альберт Алаведра, Марсио Виейра и Мои Сан Николас.
В пятницу на “Эстади Насьональ” случился небольшой пожар, но пострадало только телевизионное оборудование. Главный стадион Андорры известен своим непростым газоном. В свое время Гарет Бэйл сказал, что на “Эстади Насьональ” худшее поле, на котором ему приходилось играть. Но эта ремарка была сделана еще в 2014 году, и с тех пор многое изменилось.
Англия
Если бы не пропущенный гол на последних секундах матча с Польшей, у Англии были бы стопроцентные показатели после шести туров. Но и с 16 очками “три льва” – главный фаворит своей группы.
У Гарета Саутгейта крайне богатый выбор, и на матчи с Андоррой и Венгрией он сделал несколько изменений в составе. Из-за травм не вызваны в национальную команду Магуайр, Александер-Арнольд, Джеймс и Филлипс, также остались дома Беллингем и Гринвуд. В то же время к сборной присоединились Абрахам, Чилуэлл, Томори и Уоткинс, которые не принимали участия в сентябрьских матчах.
Саутгейт говорит, что матч с Андоррой – это особое испытание, и он рассчитывает на то, что игроки правильного функционала на правильных позициях смогут преодолеть насыщенную оборону соперника. “Всегда главный приоритет – это подготовка своей команды, затем уже то, как мы обыграем соперника. Тактическая дисциплина очень важна”, – считает тренер “трех львов”.
Статистика команд, цифры и факты
- Андорра не пропускала в двух последних домашних матчах, правда ее соперниками были Сан-Марино и Гибралтар.
- В двух домашних матчах против сборной Англии Андорра не пропускала в первом тайме, но затем все же уступала сопернику (0:2 и 0:3).
- В группе отбора на ЧМ забила 18 голов – в среднем по три в каждом матче.
- В 2021 году Англия выиграла 13 из 15 матчей (еще две ничьи). Единственной командой, которая не пропустила от “трех львов” в 2021 году остается Шотландия.
Последние пять матчей Андорры и Англии
Андорра
- 08.09 Венгрия 1:2 (отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Англия 0:4 (отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Сан-Марино 2:0 (отбор ЧМ-2022)
- 07.06 Гибралтар 0:0 (ТМ)
- 03.06 Ирландия 1:2 (ТМ)
Англия
- 08.09 Польша 1:1 (отбор ЧМ-2022)
- 05.09 Андорра 4:0 (отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)
- 11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)
- 07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|6
|5
|1
|0
|18-2
|+16
|16
|2
|Албания
|6
|4
|0
|2
|10-6
|+4
|12
|3
|Польша
|6
|3
|2
|1
|19-8
|+11
|11
|4
|Венгрия
|6
|3
|1
|2
|12-10
|+2
|10
|5
|Андорра
|6
|1
|0
|5
|4-14
|-10
|3
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|0
|6
|1-24
|-23
|0
Личные встречи
Англия выиграла все пять матчей у Андорры с общим счетом 20:0. В домашних матчах “три льва” побеждают с более крупным счетом: 4:0, 6:0 и 5:0 против 2:0 и 3:0 на выезде.
Ориентировочные составы
Андорра: Гомес – Марк Гарсия, Лловера, Кристиан Гарсия, Рубио – Червос, Морено, Ребес, Пужоль, Мартинес – Куку
Англия: Рэмсдейл – Триппьер, Стоунз, Томори, Чилуэлл – Уорд-Проуз, Лингард, Хендерсон – Сака, Уоткинс, Санчо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Андорра – Англия от UA-Football
Англии обычно нужно время, чтобы нащупать ритм, освоиться, и почувствовать контроль, поэтому не стоит ждать разгрома уже в первом тайме. Вероятно, повторится сценарий сентябрьской встречи – Англия забьет один или два гола в первом тайме, а после перерыва еще два или три. Прогноз – победа сборной Англии 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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