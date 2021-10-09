Под взглядом Монзуль. Андорра - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 09.10.21

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, седьмой тур

9 октября 2021. Андорра, “Эстади Насьональ”

Андорра 21:45 Англия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Очень важным моментом для гендерного равенства” назвал Гарет Саутгейт то обстоятельство, что на матче между сборными Андорры и Англии будет работать полностью женская бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Это едва ли не главная изюминка во встречи аутсайдера группы с фаворитом.

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Андорра

Справедливости ради нужно сказать, что Андорра – все же не главный аутсайдер группы I. Пиренейской сборной удалось набрать в одном из матчей три очка, победив Сан-Марино. Остальные пять поединков – пять поражений, но только сборной Англии Андорра проиграла с отрывом в четыре мяча, пропустив три гола после 70-й минуты. Андорра пропустила 14 голов в шести турах, Сан-Марино – 24.

Андорра отрезками способна хорошо структурировано оборонятся, но часто пиренейская сборная останавливает атаки соперников за счет фолов. К примеру, матч с Англией из-за дисквалификации пропустят сразу три игрока сборной Андорры: Альберт Алаведра, Марсио Виейра и Мои Сан Николас.

В пятницу на “Эстади Насьональ” случился небольшой пожар, но пострадало только телевизионное оборудование. Главный стадион Андорры известен своим непростым газоном. В свое время Гарет Бэйл сказал, что на “Эстади Насьональ” худшее поле, на котором ему приходилось играть. Но эта ремарка была сделана еще в 2014 году, и с тех пор многое изменилось.

Англия

Если бы не пропущенный гол на последних секундах матча с Польшей, у Англии были бы стопроцентные показатели после шести туров. Но и с 16 очками “три льва” – главный фаворит своей группы.

У Гарета Саутгейта крайне богатый выбор, и на матчи с Андоррой и Венгрией он сделал несколько изменений в составе. Из-за травм не вызваны в национальную команду Магуайр, Александер-Арнольд, Джеймс и Филлипс, также остались дома Беллингем и Гринвуд. В то же время к сборной присоединились Абрахам, Чилуэлл, Томори и Уоткинс, которые не принимали участия в сентябрьских матчах.

Саутгейт говорит, что матч с Андоррой – это особое испытание, и он рассчитывает на то, что игроки правильного функционала на правильных позициях смогут преодолеть насыщенную оборону соперника. “Всегда главный приоритет – это подготовка своей команды, затем уже то, как мы обыграем соперника. Тактическая дисциплина очень важна”, – считает тренер “трех львов”.

Статистика команд, цифры и факты

Андорра не пропускала в двух последних домашних матчах, правда ее соперниками были Сан-Марино и Гибралтар.

В двух домашних матчах против сборной Англии Андорра не пропускала в первом тайме, но затем все же уступала сопернику (0:2 и 0:3).

В группе отбора на ЧМ забила 18 голов – в среднем по три в каждом матче.

В 2021 году Англия выиграла 13 из 15 матчей (еще две ничьи). Единственной командой, которая не пропустила от “трех львов” в 2021 году остается Шотландия.

Последние пять матчей Андорры и Англии

Андорра

08.09 Венгрия 1:2 (отбор ЧМ-2022)

02.09 Англия 0:4 (отбор ЧМ-2022)

02.09 Сан-Марино 2:0 (отбор ЧМ-2022)

07.06 Гибралтар 0:0 (ТМ)

03.06 Ирландия 1:2 (ТМ)

Англия

08.09 Польша 1:1 (отбор ЧМ-2022)

05.09 Андорра 4:0 (отбор ЧМ-2022)

02.09 Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)

11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)

07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 6 5 1 0 18-2 +16 16 2 Албания 6 4 0 2 10-6 +4 12 3 Польша 6 3 2 1 19-8 +11 11 4 Венгрия 6 3 1 2 12-10 +2 10 5 Андорра 6 1 0 5 4-14 -10 3 6 Сан-Марино 6 0 0 6 1-24 -23 0

Личные встречи

Англия выиграла все пять матчей у Андорры с общим счетом 20:0. В домашних матчах “три льва” побеждают с более крупным счетом: 4:0, 6:0 и 5:0 против 2:0 и 3:0 на выезде.

Ориентировочные составы

Андорра: Гомес – Марк Гарсия, Лловера, Кристиан Гарсия, Рубио – Червос, Морено, Ребес, Пужоль, Мартинес – Куку

Англия: Рэмсдейл – Триппьер, Стоунз, Томори, Чилуэлл – Уорд-Проуз, Лингард, Хендерсон – Сака, Уоткинс, Санчо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Андорра – Англия от UA-Football

Англии обычно нужно время, чтобы нащупать ритм, освоиться, и почувствовать контроль, поэтому не стоит ждать разгрома уже в первом тайме. Вероятно, повторится сценарий сентябрьской встречи – Англия забьет один или два гола в первом тайме, а после перерыва еще два или три. Прогноз – победа сборной Англии 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.