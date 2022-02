Аль-Хиляль - Челси. Анонс и прогноз матча полуфинала Клубного ЧМ на 09.02.2022

Уже сегодня в матче полуфинала Клубного чемпионата Мира сыграют саудовский "Аль-Хиляль" и лондонский "Челси". О том, кто является фаворитом этого матча, можно много не говорить. Вряд-ли многие болельщики были бы согласны поставить большую сумму на победу хозяев. Однако, давайте разберемся, чем нас может удивить данный поединок.

Клубный чемпионат Мира, 1/2 финала

9.02.2022, 18:30, Мохаммед бин Зайед Стэдиум (Абу-Даби)

Судья: Сесар Рамос (Мексика)

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию матча

Клуб известного коуча Леонардо Жардима в прошлом сезоне выиграл Азийскую Лигу чемпионов, и этот трофей позволил команде представлять свой континент на КЧМ. Как известно из регламента данного турнира, победитель Лиги чемпионов АФК вступает в розыгрыш на стадии 1/4, как и обладатели трофея КОНКААФ (Южная Америка) и КАФ (Африка).

В матче четвертьфинала клуб из столицы Саудовской Аравии со счетом 6:1 победил чемпиона ОАЭ "Аль-Шарджу". Подопечные португальского наставника пропустили первый гол, но сразу после этого включились и сделали блестящий камбэк. Отметились забитыми мячами Одион Игало, Матеус Перрейра, Мохамед Каноо, Салем Аль-Давсари, Мусса Марега и Андре Каррильо.

Конечно, "Челси" – клуб совсем другого уровня, но стоит отметить, что Леонардо Жардим имеет в своем распоряжении опытных Муссу Марегу, Густаво Куэльяра, Матеуса Перрейру и других. Если в защитной линии есть явные проблемы, и "Аль-Хилялю" вряд ли удастся решить эту проблему, то в атаке может быть много сюрпризов для обороны "Челси". Чего стоит только скилл Мареги, который до саудовского клуба много лет был лидером "Порту".

All Set for #ClubWC semifinal against Chelsea ????⚽️#AlHilal ????#AlHilal_inWorldCup ???? pic.twitter.com/HCNAOyKt8B