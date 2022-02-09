Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аль-Хиляль - Челси. Анонс и прогноз матча полуфинала Клубного ЧМ на 09.02.2022
Смогут ли саудиты дать бой команде Тухеля?
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже сегодня в матче полуфинала Клубного чемпионата Мира сыграют саудовский "Аль-Хиляль" и лондонский "Челси". О том, кто является фаворитом этого матча, можно много не говорить. Вряд-ли многие болельщики были бы согласны поставить большую сумму на победу хозяев. Однако, давайте разберемся, чем нас может удивить данный поединок.
Клубный чемпионат Мира, 1/2 финала
9.02.2022, 18:30, Мохаммед бин Зайед Стэдиум (Абу-Даби)
Судья: Сесар Рамос (Мексика)
Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию матча
Аль-Хиляль
Клуб известного коуча Леонардо Жардима в прошлом сезоне выиграл Азийскую Лигу чемпионов, и этот трофей позволил команде представлять свой континент на КЧМ. Как известно из регламента данного турнира, победитель Лиги чемпионов АФК вступает в розыгрыш на стадии 1/4, как и обладатели трофея КОНКААФ (Южная Америка) и КАФ (Африка).
В матче четвертьфинала клуб из столицы Саудовской Аравии со счетом 6:1 победил чемпиона ОАЭ "Аль-Шарджу". Подопечные португальского наставника пропустили первый гол, но сразу после этого включились и сделали блестящий камбэк. Отметились забитыми мячами Одион Игало, Матеус Перрейра, Мохамед Каноо, Салем Аль-Давсари, Мусса Марега и Андре Каррильо.
Конечно, "Челси" – клуб совсем другого уровня, но стоит отметить, что Леонардо Жардим имеет в своем распоряжении опытных Муссу Марегу, Густаво Куэльяра, Матеуса Перрейру и других. Если в защитной линии есть явные проблемы, и "Аль-Хилялю" вряд ли удастся решить эту проблему, то в атаке может быть много сюрпризов для обороны "Челси". Чего стоит только скилл Мареги, который до саудовского клуба много лет был лидером "Порту".
All Set for #ClubWC semifinal against Chelsea ????⚽️#AlHilal ????#AlHilal_inWorldCup ???? pic.twitter.com/HCNAOyKt8B— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 8, 2022
Челси
Сегодня команда Тухеля проведет свой первый матч на Клубном чемпионате Мира. Согласно регламенту, именно на стадии полуфинала к розыгрышу трофея присоединяются победитель европейской Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес. Стоит отметить, что именно "Челси" является единственным европейским клубом с 2006 года, которому не удалось выиграть турнир. Как известно, в финале КЧМ 2012-го года синие уступили "Коринтиансу" со счетом 0:1.
В последних пяти поединках АПЛ подопечные Тухеля демонстрировали не очень уверенную игру, однако, в то же время, результат "синих" нельзя назвать и провальным. Сначала следовали две ничьи с "Ливерпулем" (2:2) и "Брайтоном" (1:1), а затем проигрыш "Манчестер Сити" (0:1), еще одна ничья с "Брайтоном" (1:1) и победа над "Тоттенхэмом" (2:0). Вместе с этим нельзя забывать о серьезной мотивации игроков, ведь на кону престижный международный трофей, который подтвердит высокий статус команды. Можно быть уверенными, что недооценке соперника и вальяжности сегодня не будет места на поле.
Вряд ли можно ждать серьезных сюрпризов от тактического построения и выбора стартового состава Томасом Тухелем. Однозначно, "Челси" будет играть с позиции силы и фаворита. Если говорить о кадровых потерях, то завтра мы точно не увидим Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. Однако, и без этих защитников у тренера есть все возможности выстроить качественную оборону.
In the building. ???? #ClubWorldCup pic.twitter.com/p8doyLvfYs— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 8, 2022
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
"Аль-Хиляль" будет иметь возможность показать себя в атаке, учитывая кадровые потери лондонцев. Однако, при оборонной игре у клуба Жардима шансов крайне мало. Имеющиеся защитники вряд ли смогут перехватывать короткие пасы соперника и слаженно действовать во время прессинга подопечных Тухеля. Прогноз: победа "Челси", обе забьют.
Популярное сейчас
- Футзал. УЕФА проведет расследование по матчу Украина – Россия
- Динамо обыгрывает Динамо Тбилиси в очередном спарринге
- Динамо - Динамо (Тбилиси): смотреть онлайн, видеотрансляция
- Сенегал - Египет. Анонс и прогноз на финал Кубка Африки на 6.02.2022
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО