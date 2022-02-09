Аль-Хиляль - Челси. Анонс и прогноз матча полуфинала Клубного ЧМ на 09.02.2022

Уже сегодня в матче полуфинала Клубного чемпионата Мира сыграют саудовский "Аль-Хиляль" и лондонский "Челси". О том, кто является фаворитом этого матча, можно много не говорить. Вряд-ли многие болельщики были бы согласны поставить большую сумму на победу хозяев. Однако, давайте разберемся, чем нас может удивить данный поединок.

Клубный чемпионат Мира, 1/2 финала

9.02.2022, 18:30, Мохаммед бин Зайед Стэдиум (Абу-Даби)

Судья: Сесар Рамос (Мексика)

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Аль-Хиляль

Клуб известного коуча Леонардо Жардима в прошлом сезоне выиграл Азийскую Лигу чемпионов, и этот трофей позволил команде представлять свой континент на КЧМ. Как известно из регламента данного турнира, победитель Лиги чемпионов АФК вступает в розыгрыш на стадии 1/4, как и обладатели трофея КОНКААФ (Южная Америка) и КАФ (Африка).

В матче четвертьфинала клуб из столицы Саудовской Аравии со счетом 6:1 победил чемпиона ОАЭ "Аль-Шарджу". Подопечные португальского наставника пропустили первый гол, но сразу после этого включились и сделали блестящий камбэк. Отметились забитыми мячами Одион Игало, Матеус Перрейра, Мохамед Каноо, Салем Аль-Давсари, Мусса Марега и Андре Каррильо.

Конечно, "Челси" – клуб совсем другого уровня, но стоит отметить, что Леонардо Жардим имеет в своем распоряжении опытных Муссу Марегу, Густаво Куэльяра, Матеуса Перрейру и других. Если в защитной линии есть явные проблемы, и "Аль-Хилялю" вряд ли удастся решить эту проблему, то в атаке может быть много сюрпризов для обороны "Челси". Чего стоит только скилл Мареги, который до саудовского клуба много лет был лидером "Порту".

Челси

Сегодня команда Тухеля проведет свой первый матч на Клубном чемпионате Мира. Согласно регламенту, именно на стадии полуфинала к розыгрышу трофея присоединяются победитель европейской Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес. Стоит отметить, что именно "Челси" является единственным европейским клубом с 2006 года, которому не удалось выиграть турнир. Как известно, в финале КЧМ 2012-го года синие уступили "Коринтиансу" со счетом 0:1.

В последних пяти поединках АПЛ подопечные Тухеля демонстрировали не очень уверенную игру, однако, в то же время, результат "синих" нельзя назвать и провальным. Сначала следовали две ничьи с "Ливерпулем" (2:2) и "Брайтоном" (1:1), а затем проигрыш "Манчестер Сити" (0:1), еще одна ничья с "Брайтоном" (1:1) и победа над "Тоттенхэмом" (2:0). Вместе с этим нельзя забывать о серьезной мотивации игроков, ведь на кону престижный международный трофей, который подтвердит высокий статус команды. Можно быть уверенными, что недооценке соперника и вальяжности сегодня не будет места на поле.

Вряд ли можно ждать серьезных сюрпризов от тактического построения и выбора стартового состава Томасом Тухелем. Однозначно, "Челси" будет играть с позиции силы и фаворита. Если говорить о кадровых потерях, то завтра мы точно не увидим Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. Однако, и без этих защитников у тренера есть все возможности выстроить качественную оборону.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Аль-Хиляль" будет иметь возможность показать себя в атаке, учитывая кадровые потери лондонцев. Однако, при оборонной игре у клуба Жардима шансов крайне мало. Имеющиеся защитники вряд ли смогут перехватывать короткие пасы соперника и слаженно действовать во время прессинга подопечных Тухеля. Прогноз: победа "Челси", обе забьют.