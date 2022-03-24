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Шотландия - Польша. Анонс и прогноз на товарищеский матч сборных на 24.03.2022 

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Шотландия – Польша: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 марта 2022 ⋊ Матч сборных на UA-Футбол

Шотландия - Польша. Анонс и прогноз на товарищеский матч сборных на 24.03.2022 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Товарищеский матч сборных

24 марта 2022. Глазго, “Хэмпден Парк”

Шотландия 21:45 Польша

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Шотландия и Польша, как участники плей-офф ЧМ-2022, полностью выступили в поддержку сборной Украины. Шотландия была готова перенести свой матч с командой Петракова, Польша напрочь отказалась играть против команды рф. В итоге команды решили сыграть между собой товарищеский матч - и десять фунтов с каждого проданного билета отправятся в фонд помощи Украине.

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Шотландия

Шотландия мощно завершила отбор на ЧМ-2022, выиграв шесть последних матчей, что и позволило ей в итоге занять в группе второе место, выше Израиля и Австрии. Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк признает, что товарищеский статус предстоящего матча немного расслабляет, но все же ожидает от своей команды сильной и уверенной игры, чтобы продолжить победную серию.

Кларк работает со сборной Шотландии более трех лет и выход в плей-офф ЧМ стал результатом его методичной и скрупулезной работы. Состав Шотландии несбаланирован - рядом с такими звездами как Робертсон, Тирни, Мактомини, Макгинн играют футболисты среднего уровня из средних клубов, но Кларку удалось выстроить хорошую командную дисциплину и организаию.

Лидер команды Энди Робертсон против Польши не сыграет. Также вне игры останется форвард Линдон Дайкс, центрбек Лиэм Купер и дебютант сборной из "Болоньи" Аарон Хики, которого планируют задействовать во втором товарищеском матче.

Польша

Матч с Шотландией будет дебютным во главе команды для 52-летнего тренера Челсава Михневич. Михневич ранее работал только с польскими командами и молодежной сборной. Он заменил в январе Паулу Соузу.

В отличии от Шотландии, для которой и второй мартовский матч будет иметь товарищеский характер, Польша во вторник сыграет против победителя пары Швеция - Чехия в финале плей-офф ЧМ. Поэтому игра против Шотландии во многом будет иметь экспериментальный характер. В частности, Михневич признается, что сыграет двумя разными тактическими схемами и воспользуется всеми шестью заменами, чтобы задействовать как можно больше футболистов.

По словам Михневича, перед матчем с Шотладнией он не определился по двум позициям в старте. Есть вопрос по Крыховяку, который не провел ни одного матча после своего рассторжения контракта с "Краснодаром", вполне вероятно, что минимальное количество игрового времени получит Левандовский - его нужно поберечь перед финалом. Из-за травм и болезней пропустят игру Рыбус и Свидерский, под вопросом Шыманьский.

Статистика команд, цифры и факты

  • В 2021 году Польша провела семь гостевых матчей и выиграла три из них (у Андорры, Сан-Марино и Албании).
  • Польша забила 30 голов в десяти матчах отбора на ЧМ-2022, 19 из них в четырех поединках с Андоррой и Сан-Марино.
  • Шотландия выиграла шесть последних матчей с общим счетом 10-2.
  • В последнем туре отбора Шотландия сумела прервать 11-матчей безпроигрышную серию сборной Дании (2:0)

Последние пять матчей Шотландии и Польши

Шотландия

  • 15.11 Дания 2:0 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 12.11 Молдова 2:0 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 12.10 Фарерские острова 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 09.10 Израиль 3:2 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 07.09 Австрия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Польша

  • 15.11 Венгрия 1:2 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 12.11 Андорра 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 12.10 Албания 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 09.10 Сан-Марино 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 08.09 Англия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

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Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Шотландия – Польша от UA-Football

Результат товарищеских матчей не имеет значения. В какой-то степени Шотландия фаворит. Она играет перед своими болельщиками, у нее два подряд товарищеских матчах, и нет финала плей-офф, как у Польши во вторник, и Стив Кларк работает с командой несколько лет, а не месяцев, как его визави. Прогноз - победа Шотландии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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