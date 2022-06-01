Финалиссима. Италия - Аргентина: Анонс и прогноз матча на 01.06.2022

В последнее время воображение УЕФА в плане изменения и инициирования турниров работает на полную мощность. Лига Наций, Лига Конференций, изменение формата Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Новейшим изобретением стал Финалиссима или Кубок Чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА. Точнее, турнир не новый, а возрожденный. В 20-ом веке он был проведен дважды под названием "Кубок Артемио Франки". Ныне заключен договор на три таких матча. Первый состоится сегодня.

Все билеты на матч проданы, обширные итальянская и аргентинская диаспоры в Лондоне готовятся бурно поддержать своих.

1 июня. 21:45

Финалиссима-2022

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Аргентина

Главный арбитр: Пьеро Маса (Чили)

Регламент: Основное время, в случае ничьей в нем сразу же пробиваются послематчевые пенальти. Позволены пять замен в три слота

Кубок Артемио Франки был разыгран в 1985-ом году, когда впервые встретились действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Тогда Франция переиграла Уругвай со счетом 2:0. Через четыре года договориться не удалось, и матч между Нидерландами и Бразилией не состоялся. Еще через четыре Аргентина, участвовавшая в матче как чемпион Южной Америки, переиграла Данию в серии пенальти. С тех пор, кстати, "альбиселесте" Копа Америка не выигрывали аж до 2021-го года.

К нынешнему матчу Scaloneta (так прозвали сборную Лионеля Скалони) подходит в отличных форме и настроении. Победа на Копа летом 2021-го года, еще и в Бразилии над ней же в финале (1:0), сняла огромный камень с души целых поколений. А также с Лионеля Месси, выигравшего первый трофей со взрослой сборной. После чего был легко оформлен выход на Чемпионат Мира, а также повторен национальный рекорд по серии матчей без поражений - 31. Причем побед в текущей серии (20) больше.

Мировой рекорд по такой серии все еще принадлежит Италии - 37. Прервался он лишь в октябре 2021-го поражением от Испании в полуфинале Лиги Наций. А летом того года "Скуадра Адзурра" одержала не менее впечатляющую победу. В финале Евро одолев Англию на "Уэмбли" в серии пенальти. Правда, с тех пор, кроме Лиги Наций, еще и провалилась в концовке Отбора на Чемпионат Мира-2022, потеряв первое место в группе и затем проиграв в плей-офф дома Северной Македонии (0:1).

Настроение в сборной Италии сейчас подавленное. Второй пролет подряд мимо Мундиаля, да еще и после возрождения на Евро, вызвал тотальный шок. Роберто Манчини остался на посту главного тренера, но от него требуют смены поколений. Он сам заявил, что Финалиссима станет окончанием цикла, и после нее начнется омоложение сборной.

К матчу обе сборные относятся серьезно. Обе желают завоевать трофей. Италия желает реабилитироваться за последние провалы, вернуть себе уверенность и чувство собственного достоинства. Аргентина, как заявляет Скалони, не желает сходить с найденного пути, а желает продолжать подготовку к Мундиалю. Он также очень рад, что наконец-то, лишь во второй раз за почти четыре года своей каденции, получится сыграть с европейской сборной. Видит в этом важный опыт.

Также следует напомнить о Диего Марадоне. Впервые после его кончины сборные двух стран, с которыми был неразрывно связан, встретятся друг с другом.

Следует отметить, что судить встречу назначен 37-летний чилиец Пьеро Маса. В высшей степени странное назначение, учитывая, что ни разу в карьере не судил матчи взрослых сборных. Он еще и был причастен к скандалу в апреле, когда вместе с еще десятью чилийскими арбитрами был отстранен местным Судейским комитетом. Правда, через несколько дней всех арбитров вернули, а главу комитета уволили.

Кадры

Италия осталась без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Травмы обоих правых вингеров заставляют Манчини задуматься. Скорее всего, он изберет консервативный вариант с Бернардески. А в центре атаки скорее выйдет Белотти, чем молодой Скамакка. Последний матч за сборную (117-ый) проведет Джорджо Кьеллини, и, скорее всего, ему предоставят шанс сыграть со старым партнером Бонуччи. Лоренцо Инсинье уезжает в Канаду и должен доказывать, что достоин сборной и сейчас.

Возможно, получит шанс левый защитник Леонардо Спинаццола. Один из лучших игроков Евро до своей травмы в четвертьфинале. После нее он пропустил десять месяцев.

У Скалони дилемма остается на левом фланге обороны - Акунья из "Севильи" или Тальяфико пока еще из "Аякса". Скорее всего, выйдут вновь трое чистых опорников. Паредес, Де Поль, Ло Чельсо, Гвидо Родригес готовы. В атаке должны появиться Месси и Лаутаро Мартинес из "Интера". А вот кто кроме них? Еще один из "итальянцев" - Дибала, уходящий из "Ювентуса", Ди Мария, похоже, приходящий туда, Нико Гонсалес из "Фиорентины". Или же принадлежащий "Манчестер Сити" Альварес.

Наибольшее внимание - разумеется, к Месси. Лионель стал лучшим игроком Копа Америка, за что в итоге и получил Золотой Мяч. А с начала сентября-2021 он забил за сборную еще пять мячей. Контраст с его последним клубным сезоном.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Барелла, Пессина, Бернардески, Белотти, Инсинье

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Фойт, Ромеро, Отаменди, Акунья, Гвидо Родригес, Ло Чельсо, Де Поль, Ди Мария, Месси, Лаутаро Мартинес

Очные матчи

Италия и Аргентина встречались 15 раз. Счет по победам - 6:4 в пользу первой при пяти ничьих. Если не считать серию пенальти победой. Правда, в последних трех матчах - в 2001-ом (2:1), 2003-ем (2:1) и 2018-ом (2:0) годах - выиграли аргентинцы. Все они были товарищескими. А до этого они выбили итальянцев в серии пенальти в полуфинале Чемпионата Мира-1990. С товарищеского матча в 1987-ому году (3:1) "адзурри" не побеждали этого соперника.

Прогноз: Италия - Аргентина 0:1

Италия ищет владение мячом, доминирование. Но из-за потери скорости оно часто стерильно. Лишь в двух из десяти последних официальных матчей забила более одного мяча. Почти все ее игроки провели плохой сезон. Аргентина забила более одного в двух из последних семи, и ее часто обвиняют в излишне осторожной игре. Месси, в сущности, подтверждает это, говоря, что для Скалони очень важны оборона, тактика и компактность. Ну и, в конце концов, это финал, игра за трофей.

Логично не ожидать обилия голов, а также ставить на сборную, которая в лучшей форме и настроении.