Фиорентина – Базель. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Лиги конференций на 11.05.23

Лига конференций, 1/2 финала

11 мая, 22:00. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Мегого

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Фіорентина - Базель Смотреть трансляцию

Итальянские команды в этом сезоне еврокубков зашли достаточно далеко – сразу пять коллективов в полуфиналах. В Лиге конференций Серию А представляет только "Фиорентина". "Базель" – это вообще единственная команда из Швейцарии, которая все еще играет. И для Украины в таблице коэффициентов – это минус.

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Новости Фиорентины

Сезон для "фиалок" в еврокубках показался достаточно удачным. В группе они пропустили вперед только "Башакшехир", в раунде плей-офф и 1/8 финала без проблем прошли сначала "Брагу" (4:0, 3:2), а затем и "Сивасспор" (1:0, 4:1). Далее “Фиорентина” одержала гостевую разгромную победу над “Лехом” в первом матче четвертьфинала со счетом 4:1, однако потом были проблемы.

Польская команда была очень близка к невероятному камбэку. "Лех" на 69-й минуте отыграл три гола, однако к концу матча "фиалки" наконец проснулась и не дали сопернику совершить чудо. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу поляков.

В Серии А "фиалки" практически упустили шансы на попадание в еврокубки. До шестой "Аталанты" и седьмой "Ромы" 12 очков. До финала первенства этого сезона осталось еще четыре тура. Надеяться на что-то выше восьмого места пока напрасно. Это за недавнее время так испортилось место в турнирной таблице, ведь в последних шести матчах в чемпионате "Фиорентина" победила всего один раз.

Кадры хозяев

Основной полузащитник "фиалок" Никола Миленкович пропустит этот матч из-за перебора желтых. Кроме серба сегодня также не сыграет голкипер Сиригу, но он уже давно в лазарете.

Новости Базеля

"Красно синие" стартовали еще со второго этапа квалификации Лиги конференций. Отбор к матчам в группу оказался веселым. "Базель" дважды проигрывал в первом матче, но делал камбэк во втором. И только со скромным клубом "Крузейдерс" из Северной Ирландии проблем было меньше. В группе швейцарцы впереди себя пропустили "Слован", а в плей-офф снова начались качели игры на выбывание.

Против "Трабзонспора" и того же "Слована" (да, они встретились дважды за сезон) снова был камбек. Особенно он удался в ответном матче с чешской командой, ведь спасительный гол для перевода времени в овертайм был забит на 90+3-й минуте. Тогда удалось выиграть в серии пенальти. А в четвертьфинале "Базель" прошел "Ниццу" – очень мощного соперника.

"Базель" выбрал в этом сезоне играть в еврокубках. Параллельно уже проведенным 18 матчам в Лиге конференций, сил на внутренний чемпионат уже не стало. Сейчас "Базель" идет пятым в швейцарской Суперлиге, уступая первому "Янг Бойз" 25 очков. Однако шансы на попадание в еврокубки еще есть. Тем более, что в следующем сезоне у швейцарцев сразу два места в Лиге чемпионов.

Кадры гостей

В лазарете давно находится бывший представитель "Барселоны" (преимущественно именно дубля) Арнау Комас. Кроме него там перед матчем были Калафиори, Пельмар и Фрай. Интересные футболисты, и у них есть шанс сегодня сыграть, если пройдут тесты.

Последние пять матчей Фиорентины и Базеля

Последние пять встреч хозяев

07.05. Наполи – Фиорентина 1:0 (Серия А)

03.05. Салернитана – Фиорентина 3:3 (Серия А)

30.04. Фиорентина – Сампдория 5:0 (Серия А)

27.04. Фиорентина – Кремонезе 0:0 (Кубок Италии)

23.04. Монца – Фиорентина 3:2 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

07.05. Базель – Цюрих 0:2 (Швейцарская Суперлига)

30.04. Винтертур – Базель 1:4 (Швейцарская Суперлига)

27.04. Сьон – Базель 1:2 (Швейцарская Суперлига)

23.04. Базель – Люцерн 0:2 (Швейцарская Суперлига)

20.04. Ницца – Базель 1:2 (после д. в.) (Лига конференций)

Личные встречи между командами

Ранее они пересекались всего однажды в рамках еврокубков. В 2015 году команды провели два матча на групповом этапе Лиги Европы. Тогда "Базель" победил в выездном матче 2:1, а в Швейцарии коллективы сыграли вничью 1:1.

Цифры и факты

"Базель" сыграет 33-й матч в Лиге конференций (с учетом всех раундов) – это рекорд текущего турнира.

Оба клуба потерпели поражение в чемпионате в минувшие выходные.

За последние 10 матчей дома "Фиорентина" проиграла только "Леху".

"Базель" до этого сезона лишь однажды проходил в полуфинал еврокубка (ЛЕ), но там уступил.

За последние 35 лет "Фиорентина" трижды играла в полуфинале еврокубков и только однажды в финале.

Один из последних девяти выездных поединков "Базеля" завершился поражением против "Янг Бойза".

Нападающий "Фиорентины" Кабрал перешел в состав "фиалок" именно из "Базеля" в январе 2022 года.

Ставки и коэффициенты на матч Фиорентина – Базель

Прогноз матча Фиорентина – Базель от UA-Football

Фиалки выглядят очевидным фаворитом не только в сегодняшнем матче, но и вообще в противостоянии. В последнее время команда Виченцо Итальяно чуть-чуть нажала на тормоза, однако "Базель" с ними играет уже целый сезон. В то время как "фиалки" имели единичные проблемы, "красно-синие" едва дошли до полуфинала. Здесь, скорей всего, их сказка и завершится. Прогноз: Победа "Фиорентины" 3:1.