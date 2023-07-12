Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023

Элина Свитолина стала третьей теннисисткой в Открытой эре, победившей в одиночном разряде в течение одного Мейджора четырех бывших победительниц Гренд Слэм: за бортом уже остались Винус Уильямс, София Кенин, Виктория Азаренко и Ига Швентек. Двое предыдущих, кому это удавалось – Серена Уильямс в 1999 и Жюстин Энен в 2005 – выигрывали турниры. Обнадеживающе? Более чем. Но эту историю еще предстоит воплотить в жизнь. А для этого Элине нужно провести два очень непростых матча.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Элина Свитолина (Украина, 76) - Маркета Вондроушова (Чехия, 42)

Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал

13 июля. Центральный корт. Первый запуск (начало в 15:30)

Трансляция на ТВ – Setanta Sports

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Элина Свитолина: последние новости

Элина очень высоко подняла планку ожиданий от своей игры у среднестатистического болельщика в течение текущего Уимблдона. Полуфинал – это однозначно больше, чем многие ожидали. Однако нельзя назвать этот полуфинал не закономерным. Элина наконец-то способна держаться эмоционально, если игра идет не так, как ей бы этого хотелось. Это была одна из главных причин, почему украинка вылетала из Мейджоров раньше. Как будто принципом жизни у Элины было "горитт сарай, гори і хата": проиграла свою подачу, пусть уж отходит сопернице и весь сет. Сейчас мы этого не видим. Не реализовала сет-болл против Азаренка? Ничего страшного, будет еще один. А как подать на матч против непобедимой Иги, когда ведешь 40:0? С этим Свитолина тоже справилась.

При этом количество ошибок у украики все еще остается большим: только в одной игре на текущем турнире она выполнила больше виннерсов, чем допустила невынужденных ошибок: против Винус. А еще в одной игре – с Игой – Элина вышла на паритет в показателе ошибки vs активно выигранные мячи. Это базовый показатель, без которого большие титулы могут не прийти. Впрочем, потенциал для роста у Свитолиной еще очень велик. Даже в течение текущего сезона.

Маркета Вондроушова: последние новости

В 2021 году, когда Маркета добралась до финала Олимпиады, она также дошла до четвертого раунда Australian Open и Ролана Гарроса: это самый высокий показатель в карьере теннисистки. На Уимблдоне до этого года не было даже третьего раунда: четыре раза чешка приезжала в Лондон, трижды вылетала уже в первом круге и однажды дошла до второго. Нынешний турнир по всем признакам прорывный. При чем не скажешь, что повезло с сеткой: Пегула и (прости, Господи) Кудерметова показывают очень теннис хорошего уровня, но в обоих матчах Маркета вышла победительницей.

Semi-final secured.



The emotion pours out as Marketa Vondrousova seals her place in the last four#Wimbledon pic.twitter.com/bUrxTupHkq — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

Вондроушова на текущем Уимблдоне на пять предыдущих побед в сумме потратила на два часа меньше, чем Свитолина, она немного лучше выполняет вторую подачу, лучше справляется с защитой подачи на брейк-поинтах у соперницы и в целом на этом турнире преодолела чуть меньше дистанции в километрах. Будет ли чешка свежее из-за этого? Возможно. Однако по ходу турнира Элина еще ни разу не заставила усомниться в своей физической готовности.

Элина Свитолина - Маркета Вондроушова: где смотреть онлайн

Трансляция матча В эфире Элина Свитолина - Маркета Вондроушова смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Последние матчи

Вероятно, нынешний Уимблдон – один из лучших не только по сухим результатам, но и по игре для Светолиной. В каждом поединке она выглядит уверенно, а ее победы ни в коем случае нельзя назвать незаслуженными. Все началось с "тренировочной" победы над травмированным ветераном Винус Уильямс. Далее Элина в игре-качелях прошла Элизе Мертенс, Софию Кенин украинка обыграла в двух сетах. Очень нервным оказался матч с Азаренка, хотя все могло быть спокойнее, если бы не невынужденные ошибки. Их было гораздо меньше против Иги Швентек: хотя игра также продолжалась три сета, но даже в проигранной партии язык не вернется сказать, что полячка выглядела гораздо лучше.

На текущем Уимблдоне Вондроушова уже пересекалась с украинской теннисисткой: во втором круге парного разряда Маркета в чешском дуэте победила в трех сетах Марту Костюк и Елену-Габриэлу Русе из Румынии. К слову, победа стала для Маркеты последней в женском дуэте, ведь после этого пара снялась. В одиночном разряде Вондроушова уже выбила четырех соперниц, шедших выше в рейтинге WTA. Наиболее грандиозной стала победа как раз на предыдущей стадии над американкой Джессикой Пегулой, которая на момент начала Уимблдона шла четвертой.

Личные встречи

Оппонентки провели между собой пять матчей: три победы у украинки, однако две последние встречи выиграла чешка. Больше всего каждому из нас должна была запомниться дуэль соперниц на Олимпиаде-2020. Это тоже была полуфинальная стадия, а завершилось все победой Маркеты в двух сетах одной левой: в данном случае это не фигура речи, а в прямом смысле, ведь у Вондроушовой очень опасный удар именно с левой руки.

Элина Свитолина - Маркета Вондроушова: коэффициенты и ставки на матч

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова: прогноз на матч от UA-Футбол

Свитолина вновь встречается против идущей выше в рейтинге соперницы, которая считается также номинальным фаворитом в этой паре. Впрочем, мы уже видели, на что способна Элина. Кроме собственной игры, на этот раз будет важно провести анализ действий соперницы, а особенно ее удара с форхенда. Если вынудить Маркету играть в необычном для нее ключе, будут шансы закрыть игру даже в двух сетах.