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Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023

Другое
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Еще ни разу украинская теннисистка не выходила в финал турнира серии Большого шлема

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина стала третьей теннисисткой в Открытой эре, победившей в одиночном разряде в течение одного Мейджора четырех бывших победительниц Гренд Слэм: за бортом уже остались Винус Уильямс, София Кенин, Виктория Азаренко и Ига Швентек. Двое предыдущих, кому это удавалось – Серена Уильямс в 1999 и Жюстин Энен в 2005 – выигрывали турниры. Обнадеживающе? Более чем. Но эту историю еще предстоит воплотить в жизнь. А для этого Элине нужно провести два очень непростых матча.

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Элина Свитолина (Украина, 76) - Маркета Вондроушова (Чехия, 42)

Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал
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Содержание

Элина Свитолина: последние новости

Элина очень высоко подняла планку ожиданий от своей игры у среднестатистического болельщика в течение текущего Уимблдона. Полуфинал – это однозначно больше, чем многие ожидали. Однако нельзя назвать этот полуфинал не закономерным. Элина наконец-то способна держаться эмоционально, если игра идет не так, как ей бы этого хотелось. Это была одна из главных причин, почему украинка вылетала из Мейджоров раньше. Как будто принципом жизни у Элины было "горитт сарай, гори і хата": проиграла свою подачу, пусть уж отходит сопернице и весь сет. Сейчас мы этого не видим. Не реализовала сет-болл против Азаренка? Ничего страшного, будет еще один. А как подать на матч против непобедимой Иги, когда ведешь 40:0? С этим Свитолина тоже справилась.

При этом количество ошибок у украики все еще остается большим: только в одной игре на текущем турнире она выполнила больше виннерсов, чем допустила невынужденных ошибок: против Винус. А еще в одной игре – с Игой – Элина вышла на паритет в показателе ошибки vs активно выигранные мячи. Это базовый показатель, без которого большие титулы могут не прийти. Впрочем, потенциал для роста у Свитолиной еще очень велик. Даже в течение текущего сезона.

Маркета Вондроушова: последние новости

В 2021 году, когда Маркета добралась до финала Олимпиады, она также дошла до четвертого раунда Australian Open и Ролана Гарроса: это самый высокий показатель в карьере теннисистки. На Уимблдоне до этого года не было даже третьего раунда: четыре раза чешка приезжала в Лондон, трижды вылетала уже в первом круге и однажды дошла до второго. Нынешний турнир по всем признакам прорывный. При чем не скажешь, что повезло с сеткой: Пегула и (прости, Господи) Кудерметова показывают очень теннис хорошего уровня, но в обоих матчах Маркета вышла победительницей.

Вондроушова на текущем Уимблдоне на пять предыдущих побед в сумме потратила на два часа меньше, чем Свитолина, она немного лучше выполняет вторую подачу, лучше справляется с защитой подачи на брейк-поинтах у соперницы и в целом на этом турнире преодолела чуть меньше дистанции в километрах. Будет ли чешка свежее из-за этого? Возможно. Однако по ходу турнира Элина еще ни разу не заставила усомниться в своей физической готовности.

Элина Свитолина - Маркета Вондроушова: где смотреть онлайн

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Элина Свитолина - Маркета Вондроушова смотреть онлайн
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Последние матчи

Вероятно, нынешний Уимблдон – один из лучших не только по сухим результатам, но и по игре для Светолиной. В каждом поединке она выглядит уверенно, а ее победы ни в коем случае нельзя назвать незаслуженными. Все началось с "тренировочной" победы над травмированным ветераном Винус Уильямс. Далее Элина в игре-качелях прошла Элизе Мертенс, Софию Кенин украинка обыграла в двух сетах. Очень нервным оказался матч с Азаренка, хотя все могло быть спокойнее, если бы не невынужденные ошибки. Их было гораздо меньше против Иги Швентек: хотя игра также продолжалась три сета, но даже в проигранной партии язык не вернется сказать, что полячка выглядела гораздо лучше.

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023 - изображение 4

На текущем Уимблдоне Вондроушова уже пересекалась с украинской теннисисткой: во втором круге парного разряда Маркета в чешском дуэте победила в трех сетах Марту Костюк и Елену-Габриэлу Русе из Румынии. К слову, победа стала для Маркеты последней в женском дуэте, ведь после этого пара снялась. В одиночном разряде Вондроушова уже выбила четырех соперниц, шедших выше в рейтинге WTA. Наиболее грандиозной стала победа как раз на предыдущей стадии над американкой Джессикой Пегулой, которая на момент начала Уимблдона шла четвертой.

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023 - изображение 5

Личные встречи

Оппонентки провели между собой пять матчей: три победы у украинки, однако две последние встречи выиграла чешка. Больше всего каждому из нас должна была запомниться дуэль соперниц на Олимпиаде-2020. Это тоже была полуфинальная стадия, а завершилось все победой Маркеты в двух сетах одной левой: в данном случае это не фигура речи, а в прямом смысле, ведь у Вондроушовой очень опасный удар именно с левой руки.

Элина Свитолина - Маркета Вондроушова: коэффициенты и ставки на матч

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Элина Свитолина – Маркета Вондроушова: прогноз на матч от UA-Футбол

Свитолина вновь встречается против идущей выше в рейтинге соперницы, которая считается также номинальным фаворитом в этой паре. Впрочем, мы уже видели, на что способна Элина. Кроме собственной игры, на этот раз будет важно провести анализ действий соперницы, а особенно ее удара с форхенда. Если вынудить Маркету играть в необычном для нее ключе, будут шансы закрыть игру даже в двух сетах.

Ставка: победа Элины Свитолиной

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В статье: Прогнозы Элина Свитолина Уимблдон Маркета Вондроушова
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