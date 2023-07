Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023

Элина Свитолина стала третьей теннисисткой в Открытой эре, победившей в одиночном разряде в течение одного Мейджора четырех бывших победительниц Гренд Слэм: за бортом уже остались Винус Уильямс, София Кенин, Виктория Азаренко и Ига Швентек. Двое предыдущих, кому это удавалось – Серена Уильямс в 1999 и Жюстин Энен в 2005 – выигрывали турниры. Обнадеживающе? Более чем. Но эту историю еще предстоит воплотить в жизнь. А для этого Элине нужно провести два очень непростых матча.

Элина Свитолина (Украина, 76) - Маркета Вондроушова (Чехия, 42)

Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал

13 июля. Центральный корт. Первый запуск (начало в 15:30)

Трансляция на ТВ – Setanta Sports

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

Элина очень высоко подняла планку ожиданий от своей игры у среднестатистического болельщика в течение текущего Уимблдона. Полуфинал – это однозначно больше, чем многие ожидали. Однако нельзя назвать этот полуфинал не закономерным. Элина наконец-то способна держаться эмоционально, если игра идет не так, как ей бы этого хотелось. Это была одна из главных причин, почему украинка вылетала из Мейджоров раньше. Как будто принципом жизни у Элины было "горитт сарай, гори і хата": проиграла свою подачу, пусть уж отходит сопернице и весь сет. Сейчас мы этого не видим. Не реализовала сет-болл против Азаренка? Ничего страшного, будет еще один. А как подать на матч против непобедимой Иги, когда ведешь 40:0? С этим Свитолина тоже справилась.

При этом количество ошибок у украики все еще остается большим: только в одной игре на текущем турнире она выполнила больше виннерсов, чем допустила невынужденных ошибок: против Винус. А еще в одной игре – с Игой – Элина вышла на паритет в показателе ошибки vs активно выигранные мячи. Это базовый показатель, без которого большие титулы могут не прийти. Впрочем, потенциал для роста у Свитолиной еще очень велик. Даже в течение текущего сезона.

В 2021 году, когда Маркета добралась до финала Олимпиады, она также дошла до четвертого раунда Australian Open и Ролана Гарроса: это самый высокий показатель в карьере теннисистки. На Уимблдоне до этого года не было даже третьего раунда: четыре раза чешка приезжала в Лондон, трижды вылетала уже в первом круге и однажды дошла до второго. Нынешний турнир по всем признакам прорывный. При чем не скажешь, что повезло с сеткой: Пегула и (прости, Господи) Кудерметова показывают очень теннис хорошего уровня, но в обоих матчах Маркета вышла победительницей.

Semi-final secured.



The emotion pours out as Marketa Vondrousova seals her place in the last four#Wimbledon pic.twitter.com/bUrxTupHkq