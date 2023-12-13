Заря - Брейдаблик. Анонс и прогноз матча ЛК на 14.12.2023

К сожалению, луганская "Заря" в прошлом туре потеряла любые шансы на выход из группы Лиги Конференций. В квартете "Гент" - "Маккаби" Тель-Авив - "Заря" - "Брейдаблик" осталось выяснить только кто заберет себе первое место, которое выводит сразу в 1/8 финала. Собственно, это и решится в очном матче бельгийцев и израильтян. Наша команда уже не изменит позиций - окончательное третье место. Поэтому матч с "Брейдабликом" превратится больше в товарищеский. Но одно важное дело все же есть...



Лига Конференций. Группа B. 6 тур

14.12.2023. Люблин. Стадион "Арена Люблин"

Арбитр в поле - Томаш Клима (Чехия)

"Заря" 22:00 "Брейдаблик"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Брейдаблік Смотреть трансляцию

Заря

"Заря" готовится сыграть свой последний матч в 2023 году. Выступления в этом сезоне луганчан в Лиге Конференций, откровенно, оставляют желать лучшего. Только вспомните жеребьевку, когда мы все были рады, что украинской команде выпали довольно "адекватные" соперники, с которыми можно играть. Это и продемонстрировала "Заря" в первых двух играх, сыграв вничью с "Гентом" и победив "Брейдаблик". Согласитесь, какие надежды тогда были!

Однако, все последующие матчи Лиги Конференций луганчане провалили. В УПЛ дела тоже не самые лучшие. После триумфа над исландцами 2 победы, 3 ничьи и 6 поражений во всех турнирах. Игровой спад и смены тренеров не позволяют мечтать о чем-то серьезном. В украинском чемпионате "Заря" завершила год на 14-м месте, чего не было очень давно. За 14 матчей - всего 15 голов и еще больше (19) пропущенных.

Разговоры о потенциально новом главном тренере не прекращаются. Ходят слухи, что матч в Люблине посетит нидерландский специалист Раймон Аттевельд. Он должен переговорить о возможном сотрудничестве с руководством украинского клуба.

В первом круге луганчане одолели "Брейдаблик" со счетом 1:0. "Заря" превосходила соперника, имела несколько очень неплохих возможностей, но проблемы с реализацией позволили забить лишь раз. Тогда отличился Горбач.

Не помогут в последнем матче года Вантух, Мацапура и Смеян - все уже долгое время травмированы. Турнирной мотивации для обеих команд нет. Однако, не стоит забывать, что Украина продолжает борьбу за попадание в топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА. Ведь именно это место сохранит две путевки в Лигу чемпионов для украинских команд. Поэтому, надеемся "Заря" обратит внимание на этот важный аспект.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Брейдаблик

Исландцы являются полным аутсайдером группы, ведь все 5 матчей проиграли. Правда, четыре игры нельзя назвать провальными, ведь "Брейдаблик" уступил в них в один мяч. Только в игре с "Гентом" на выезде не удалось сделать от слова ничего - разгром 5:0.

"Брейдаблик" состоит полностью из исландцев в составе, за исключением нападающего Ольсена. Представитель Фарерских островов занимает важное место в составе. За 30 матчей он имеет 16 результативных действий.

Чемпионат Исландии, который называется "Урвалсдейлд", проводится по системе весна-осень. Поэтому сезон для "Брейдаблика" уже завершен. Они финишировали на 4-м месте из 6-и, в зоне Лиги Конференций.

Уже длительное время из-за травмы колена не играет полузащитник Йоханнесен. Но серьезной потерей будет другой игрок - Гисли Эййольфссон. Он является основным полузащитником, в основном играя "от звонка до звонка" (по 90 минут). В последней игре с "Маккаби" Гисли забил гол и получил красную карточку. Поэтому с "Зарей" мы его не увидим. Серьезная потеря для исландцев.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Гент 5 4 1 0 15-4 +11 13 2 "Маккаби" 5 4 0 1 11-8 +3 12 3 Заря 5 1 1 3 6-11 -5 4 4 "Брейдаблик" 5 0 0 5 5-14 -9 0

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Зари:

09.12. - Кривбасс - Заря 2:2 (УПЛ)

04.12. - Заря - Рух 0:0 (УПЛ)

30.11. - Гент - Заря 4:1 (Лига Конференций)

Последние 3 встречи Брейдаблика:

09.12. - Брейдаблик - Викингур 3:1 (Товарищеский матч)

30.11. - Брейдаблик - Маккаби 1:2 (Лига Конференций)

24.11. - Брейдаблик - Рейкьявик 6:1 (Товарищеский матч)

Последние очные встречи:

05.10. - Брейдаблик - Заря 0:1 (Лига Конференций)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Заря - Брейдаблик от UA-Футбол

Любой результат данного матча в группе В уже ничего не изменит: "Заря" - третья, "Брейдаблик" - четвертый. Букмекеры верят в довольно уверенную победу украинцев, но игра "черно-белых" в последних поединках заставляет задуматься - они не побеждают уже 9 матчей подряд. Но надеемся, что команда Коваля сможет принести максимум баллов в таблицу коэффициентов УЕФА. Все же, класс наших футболистов выше. Прогноз - победа "Зари" в 2 мяча.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша