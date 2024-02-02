Сборная Мали ни разу не играла на Чемпионате мира, но в Кубке африканских наций принимает участие уже в девятый раз. Пока все для этой сборной складывается как нельзя лучше, но матч против хозяев турнира станет настоящим испытанием. Смогут ли подопечные Эрика Шелле выбить хозяев? Кстати, Шалле родился в Кот-д'Ивуаре.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Кубок Африки. Четвертьфинал.

3 февраля. 19:00. Буаке. "Стад де ла Пе"

Трансляция: Megogo Football 1

Сборная Мали

Лучшим результатом для сборной Мали в новейшей истории на КАН является третье место в 2012 и 2013 годах. Два последних розыгрыша эта сборная завершала на стадии 1/8 финала, но на этот раз им удалось пробиться в четвертьфинал. На групповом турнире подопечные Шелле переиграли Южную Африку – 2:0, а также сыграли вничью с Тунисом (1:1) и Намибией (0:0). В итоге, в плей-офф сборная Мали вышла с первого места. В 1/8 финале коллектив Эрика Шелле в непростом противостоянии все же обыграл Буркина-Фасо – 2:1, хотя к игре команды осталось немало вопросов.

У сборной Мали на групповом турнире ощущались существенные проблемы в комбинационном футболе, но уже в 1/8 финала подопечные Шелле пытались сыграть более агрессивно в заключительной трети поля. Четырнадцать ударов по воротам яркое тому подтверждение. Тем не менее, в створ ворот футболисты сборной Мали попали всего четыре раза. Кажется, что этого уровня футбола команде будет маловато, чтобы справиться с хозяевами турнира. Надо существенно прибавлять, чтобы предендовать на полуфинал.

Главным героем для Мали на этом турнире является Лассине Синайоко, играющий за французский "Осер". Нападающий уже успел забить три гола. Если бы не он, то с атакой вообще все было бы очень плачевно.

Сборная Кот-д'Ивуара

Многие ожидали увидеть в четвертьфинале Сенегал, но хозяева турнира смогли приятно удивить своих болельщиков. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а по пенальти победили футболисты соборной Кот-д'Ивуара. Это очень неожиданно, учитывая, как команда начала этот турнир. Сначала обыграли Гвинею-Бисау - 2:0, но затем уступили Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4). После этих неудач Жан-Луи Гассе был уволен с должности главного тренера сборной. Работает со сборной сейчас 40-летний ивуариец Эмерс Фаэ, ассистент Гассе, а также возглавлявший сборную Кот-д'Ивуара U-23.

В матче с Сенегалом подопечные Фаэ проявили характер и благодаря реализованному пенальти Кесье смогли сравнять счет. В серии пенальти все игроки сборной Кот-д'Ивуара свои удары реализовали. В этом противостоянии с грозным соперником ивуарийцы не посыпались, а наоборот собрались и продолжали гнуть свою линию.

Личные встречи

Сборные сыграли между собой восемнадцать матчей: двенадцать побед Кот-д'Ивуара и всего дважды выигрывала сборная Мали. Еще четыре противостояния завершились вничью. На Кубке африканских наций соперники сыграли пять игр – четыре победы Кот-д'Ивуара и одна ничья.

Цифры и факты

Сборная Кот-д’Ивуара не проигрывала сборной Мали в последних четырех личных встречах подряд;

В трех последних личных встречах подряд сборная Мали не забивала сборную Кот-д'Ивуара;

На прошлогоднем КАН обе сборные завершили свои выступления в стадии 1/8 финала.

Ориентировочные составы

Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана – Конан, Ндика, Куссуну, Орье – Секо Фофана, Сери, Кессье – Градель, Крассо, Диакате

Мали: Диарра – Амари Траоре, Куяте, Ниакате, Сако – Камара, Кулибали, Хайдара, Амаду Траоре – Синайоко, Думбия

Трансляция матча Мали - Кот-д’Ивуар

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Малі — Кот-д’Івуар Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа над Сенегалом должна придать подопечным Фаэ уверенность в своих силах. Безусловно, в игре команды много проблем. Особенно это касается атаки – всего два гола за четыре матча турнира. Однако Мали это не тот соперник, которого нельзя обыгрывать. К тому же, у команды Шелле тоже немало проблем. Ожидаем, что именно хозяева турнира выйдут в полуфинал. Прогноз – проход сборной Кот-д’Ивуара (1.63).