Виктория Пльзень - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11.04.2024

"Виктория" Пльзень и "Фиорентина" сыграют между собой впервые в истории. Произойдет это в четвертьфинале Лиги Конференций. Кто-то относит итальянцев к одним из фаворитов на победу в турнире, а кто-то не верит в них из-за того, что не впечатляют в Серии А. Поединок с "крепким орешком" типа "Виктории" - хорошая проверка.

1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч

11.04.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

"Виктория" Пльзень 19:45 "Фиорентина"

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Виктория Пльзень

"Виктория" из Пльзени осталась единственной чешской командой этого сезона, которая до сих пор приносит баллы своей стране в Таблицу коэффициентов. Кстати, чехи уже ворвались в топ-десятку рейтинга. "Виктория" является шестикратным чемпионом Чехии. Они, а также пражские "Славия" и "Прага" - футбольная гордость и величие страны.

В текущем сезоне "красно-синие" прочно идут на 3-м месте в чешской лиге. За чемпионство уже не побороться, слишком большое расстояние до первых мест. Но это хороший повод сосредоточиться на европейских успехах. Тем более, что шансы на еще большие результаты - есть. Взглянем на путь "Виктории" в Лиге Конференций: "Дрита", "Гзира", "Тобол", "Динамо" Загреб, "Астана", "Баллкани", "Серветт". Согласитесь, очень грозных соперников не было. В четвертьфинале выпал оппонент уже совсем другого уровня - "Фиорентина". Но это, все же, не "Ливерпуль" или "Милан", от которых вылетели их соотечественники в Лиге Европы.

В последних 20-ти официальных матчах "Виктория" уступила лишь дважды. Одно из поражений случилось в этом году (и это единственная неудача долгое время). Несмотря на 3-е место в чемпионате, команда является самой результативной (62 гола в 27-ми играх). К слову, во время зимних сборов "красно-синие" встречались с "Кривбассом". Конечно, контрольные матчи не являются показателем, но отметим, что чехи уверенно разобрались с коллективом Юрия Вернидуба, победив со счетом 3:0.

Пльзенцы имеют проблемы с составом. Уже длительное время восстанавливаются от травм Йирка и Дуросинми. В последнем матче чемпионата тяжелую травму колена получил полузащитник Сикора. В этом сезоне он уже не сыграет. Под вопросом участие Валенты, который тоже лечится. Кроме этих хлопот, добавились еще проблемы: основные игроки Копиц и Две перебрали желтых карточек, поэтому вынуждены пропускать первый матч четвертьфинала.

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Фиорентина

Флорентийский клуб - вероятно самый именитый в этой Лиге Конференций. Хотя больше шансов на получение трофея дают "Астон Вилле". Что можно сказать точно - вывеска с этими двумя командами в финале будет выглядеть очень привлекательной.

Сравнивать последние матчи "Виктории" Пльзень и "Фиорентины" - не очень содержательно, учитывая уровни чемпионатов. Если чехи играли с "Карвиной", "Яблонцем" и "Либерецем", то "фиалки" таскались с "Ювентусом", "Аталантой", "Миланом" и "Ромой". График у "Фиорентины" не из самых простых, но приходится выкручиваться. Из только что перечисленных соперников победить удалось лишь "Аталанту" в Кубке Италии.

В Серии А команда Винченцо Итальяно находится на 10-м месте, и имеет все предпосылки чтобы залететь даже в еврокубковую зону. Что касается трофеев, то их флорентийцы не выигрывали с 2001-го года. И вроде бы есть возможности это сделать, но никак не везет. Вон даже в прошлом году зашли в финал Кубка Италии и Лиги Конференций.

В поединках, состоявшихся в этом году (17), "фиалки" победили лишь в 5-х. Трудности возникают во всех турнирах. В Лиге Конференций тоже не все так гладко. Даже с "Маккаби" Хайфа в 1/8 финала было очень тяжело. Вряд ли получится легкая прогулка и с крепкой "Викторией".

Точно должно радовать болельщиков отсутствие каких-либо проблем с составом. Все в строю.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Виктории" Пльзень:

06.04. "Карвина" - "Виктория" Пльзень 0:0 (1. Лига)

02.04. "Яблонец" - "Виктория" Пльзень 0:3 (Кубок Чехии)

30.03. "Виктория" Пльзень - "Либерец" 1:3 (1. Лига)

Последние 3 встречи "Фиорентины":

07.04. "Ювентус" - "Фиорентина" 1:0 (Серия А)

03.04. "Фиорентина" - "Аталанта" 1:0 (Кубок Италии)

30.03. "Фиорентина" - "Милан" 1:2 (Серия А)

Очные встречи:

не было

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Виктория Пльзень - Фиорентина от UA-Футбол

Команды любят результативные матчи. Почему бы и не заняться этим в Чехии? Точно тяжело будет обеим, хотя класс футболистов "Фиорентины" должен помогать. Наш прогноз на первый матч четвертьфинала - обе забьют.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша