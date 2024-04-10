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Олимпиакос — Фенербахче. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги конференций на 11.04.2024
Афинский гранд против стамбульского
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ayhan Mehmet/Anadolu Agency
Противостояние самых популярных клубов Греции и Турции — это событие, выходящее за рамки футбола. Вы ведь в курсе, какие между ними отношения? Стоит чиркнуть спичкой — и загорится.
Само собой, это не гарантирует нам футбола топ-качества, но, поверьте, с эмоциями, энергией, атмосферой здесь будет даже лучше, чем на многих матчах ЛЧ.
Дивіться матч Ліги конференцій Олімпіакос - Фенербахче
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Лига конференций. 1/4 финала, первый матч
11 апреля. Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" 19:45 "Фенербахче"
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Олимпиакоса"
"Олимпиакос" начинал этот евросезон в Лиге Европы, но там не срослось. Также и в чемпионате команда Хосе Луиса Мендилибара идет только 4-й.
Кризис? Скорее, да. И еще неумение играть большие матчи. Только за последний месяц "Оли" проиграл сперва Пао (1:3), а затем АЕК (0:1). Когда такой "Олимпиакос" еще и провалился дома с "Маккаби Тель-Авив" в 1/8 финала ЛК (1:4), это даже выглядело логично, но затем в Израиле команда все же доказала, что не настолько безнадежна (6:1).
В этом фишка греков — никто не знает сегодня, как они сыграют завтра. Они могут и очень красиво, и максимально ужасно. Персоналии? Костас Фортунис весь сезон мучится с травмами. Если он таки выйдет — шансы на "красиво" у "Оли" сильно вырастут.
Новости "Фенербахче"
Пока "Олимпиакос" меняет тренеров и борется с игровой ямой, "Фенер" ведет войну с произволом турецких футбольных властей. По крайней мере, так считают в самом клубе.
"Канареек" оскорбило, что фанаты "Трабзонспора" выбежали на поле в матче Суперлиги и напали на их игроков, после чего клуб объявил, что может выйти из чемпионата, а затем еще и сорвал Суперкубок Турции — выпустил состав U-19, тот пропустил на 1-й минуте и ушел с поля.
Yine Trabzon'da oynanan bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ;— ????????????????¹⁹⁰⁷ (@FBora__) April 1, 2024
Aynı bölgeden Trabzonspor serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Fenerbahçe kale önünden dumanlar yükselmeye başlayınca hakem doğru bir kararla maçı tatil ediyor Son maçta da hakem maçı tatil etseydi olaylar yaşanmayacaktı pic.twitter.com/RikfL4yLX7
По правде, команде Исмаила Картала эта скандалы не на руку — она ведь в отличной форме и не проигрывает в Суперлиге 20 туров подряд (16 побед). Также уважения заслуживает легкий проход лидера чемпионата Бельгии "Юниона" в 1/8 финала ЛК (3:0, 0:1). Политическая шумиха лишь вредит игрокам, понижает их концентрацию.
"Олимпиакос" - "Фенербахче": статистика личных встреч
Ранее команды встречались в групповом раунде Лиги Европы-2021/22, и там "Олимпиакос" дважды всухую победил — 1:0 дома и 3:0 в гостях.
Последние матчи "Олимпиакоса"
Последние матчи "Фенербахче"
Ориентировочные составы
Фортунис — главная интрига в составе "Оли". Кроме того, из-за травмы не сыграет защитник Александропулос, а вингер Поденсе пропустит игру из-за дисквалификации.
У "Фенера" потерь не меньше — вне игры звездные легионеры Луан Перес, Фред и Джошуа Кинг.
"Олимпиакос": Пасхалакис — Ортега, Карму, Рецос, Родиней — Андре Орта, Эссе, Масурас, Желсон Мартинш — Эль-Кааби, Йоветич
"Фенербахче": Ливакович — Осаи-Самуэль, Джику, Остерволде, Кадиоглу — Крунич, Зайц — Кавечи, Шиманский, Тадич — Джеко
"Олимпиакос" - "Фенербахче": ставки и коэффициенты
"Олимпиакос" - "Фенербахче": прогноз от UA-Футбол
“Оли", как мы заметили, плох в больших матчах, а "Фенер" на отличном ходу и, как показал выезд в Брюссель к "Юниону" (3:0), он не боится чужих трибун.
Наша ставка — на то, что турки не проиграют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.
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