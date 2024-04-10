Олимпиакос — Фенербахче. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги конференций на 11.04.2024

Противостояние самых популярных клубов Греции и Турции — это событие, выходящее за рамки футбола. Вы ведь в курсе, какие между ними отношения? Стоит чиркнуть спичкой — и загорится.

Само собой, это не гарантирует нам футбола топ-качества, но, поверьте, с эмоциями, энергией, атмосферой здесь будет даже лучше, чем на многих матчах ЛЧ.

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Лига конференций. 1/4 финала, первый матч

11 апреля. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" 19:45 "Фенербахче"

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Олимпиакоса"

"Олимпиакос" начинал этот евросезон в Лиге Европы, но там не срослось. Также и в чемпионате команда Хосе Луиса Мендилибара идет только 4-й.

Кризис? Скорее, да. И еще неумение играть большие матчи. Только за последний месяц "Оли" проиграл сперва Пао (1:3), а затем АЕК (0:1). Когда такой "Олимпиакос" еще и провалился дома с "Маккаби Тель-Авив" в 1/8 финала ЛК (1:4), это даже выглядело логично, но затем в Израиле команда все же доказала, что не настолько безнадежна (6:1).

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В этом фишка греков — никто не знает сегодня, как они сыграют завтра. Они могут и очень красиво, и максимально ужасно. Персоналии? Костас Фортунис весь сезон мучится с травмами. Если он таки выйдет — шансы на "красиво" у "Оли" сильно вырастут.

Новости "Фенербахче"

Пока "Олимпиакос" меняет тренеров и борется с игровой ямой, "Фенер" ведет войну с произволом турецких футбольных властей. По крайней мере, так считают в самом клубе.

"Канареек" оскорбило, что фанаты "Трабзонспора" выбежали на поле в матче Суперлиги и напали на их игроков, после чего клуб объявил, что может выйти из чемпионата, а затем еще и сорвал Суперкубок Турции — выпустил состав U-19, тот пропустил на 1-й минуте и ушел с поля.

Yine Trabzon'da oynanan bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ;

Aynı bölgeden Trabzonspor serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Fenerbahçe kale önünden dumanlar yükselmeye başlayınca hakem doğru bir kararla maçı tatil ediyor Son maçta da hakem maçı tatil etseydi olaylar yaşanmayacaktı pic.twitter.com/RikfL4yLX7 — ????????????????¹⁹⁰⁷ (@FBora__) April 1, 2024

По правде, команде Исмаила Картала эта скандалы не на руку — она ведь в отличной форме и не проигрывает в Суперлиге 20 туров подряд (16 побед). Также уважения заслуживает легкий проход лидера чемпионата Бельгии "Юниона" в 1/8 финала ЛК (3:0, 0:1). Политическая шумиха лишь вредит игрокам, понижает их концентрацию.

"Олимпиакос" - "Фенербахче": статистика личных встреч

Ранее команды встречались в групповом раунде Лиги Европы-2021/22, и там "Олимпиакос" дважды всухую победил — 1:0 дома и 3:0 в гостях.

Последние матчи "Олимпиакоса"

Последние матчи "Фенербахче"

Ориентировочные составы

Фортунис — главная интрига в составе "Оли". Кроме того, из-за травмы не сыграет защитник Александропулос, а вингер Поденсе пропустит игру из-за дисквалификации.

У "Фенера" потерь не меньше — вне игры звездные легионеры Луан Перес, Фред и Джошуа Кинг.

"Олимпиакос": Пасхалакис — Ортега, Карму, Рецос, Родиней — Андре Орта, Эссе, Масурас, Желсон Мартинш — Эль-Кааби, Йоветич

"Фенербахче": Ливакович — Осаи-Самуэль, Джику, Остерволде, Кадиоглу — Крунич, Зайц — Кавечи, Шиманский, Тадич — Джеко

"Олимпиакос" - "Фенербахче": ставки и коэффициенты

"Олимпиакос" - "Фенербахче": прогноз от UA-Футбол

“Оли", как мы заметили, плох в больших матчах, а "Фенер" на отличном ходу и, как показал выезд в Брюссель к "Юниону" (3:0), он не боится чужих трибун.

Наша ставка — на то, что турки не проиграют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.