Брюгге - ПАОК. Анонс и прогноз первого матча 1/4 Лиги Конференций на 11.04.2024

Лига Конференции. 1/4 финала

10 апреля. 22:00. "Ян Брейдел" (Брюгге)

Главный арбитр: Ян Зайдель (Германия)

"Брюгге" - "ПАОК". 22:00

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Новости Брюгге

Групповой этап Лиги конференций бельгийский коллектив прошёл на легке. Единственной командой, которая сумела отобрать у них очки на этой стадии, стал обидчик киевского "Динамо" в квалификации - "Бешикташ" (впрочем, это не помогло туркам выйти из группы).

В 1/8 финала турнира "Брюгге" попался "Мольде". В первой встрече победа осталась за норвежцами (1:2), но уже в ответном матче экс-клуб Эдуарда Соболя и Романа Яремчука взял убедительный реванш дома - 3:0.

В последнем поединке национального чемпионата "чёрно-синие" переиграли "Андерлехт", который является их конкурентом за чемпионство. На данный момент в турнирной таблице "Брюгге" занимает четвёртое место, отставая от первой позиции на пять очков.

Из-за мышечной травмы под вопросом участие в предстоящем матче экс-голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле. Вернулись в строй команды Игор и Нуса.

Ориентировочный состав: Яккерс - Саббе, Ордоньес, Мехеле, Мейер - Нильсен, Ветлесен, Оньедика - Скурась, Нуса, Родригес

Новости ПАОКа

Путь ПАОКа в Лиге Конференций очень схож с тем, как до четвертьфинальной стадии добрался его будущий соперник. Подопечные Развана Луческу (сына легендарного Мирчи) также набрали 16 баллов на групповом этапе, где им противостояли "Айнтрахт" (победитель Лиги Европы двухгодичной давности), а также финский ХИК и шотландский "Абердин".

Таким образом, греческая команда напрямую прошла дальше, где в 1/8 сыграла с загребским "Динамо". После исхода первого поединка (0:2) шансы ПАОКа оценивались как минимальные, но при родных трибунах "чёрно-белые" перевернули ход противостояния, и разгромили хорватов со счётом 5:1.

В национальном первенстве ПАОК сейчас занимает первую строчку. Правда, в спину им дышат сразу три коллектива: АЕК, "Панатанаикос" и "Олимпиакос".

В составе ПАОКа против "Брюгге" не сыграют два футболиста: травмированы Яннис Михайлидис и Уильям Трост-Эконг. Стоит отметить, что в обойме команды из Салоник находятся ранее игравшие в УПЛ Томаш Кендзёра и Тайсон.

Ориентировочный состав: Котарски - Хонни, Кендзёра, Кульеракис, Баба - Мейте, Шваб - Зивкович, Мург, Константелиас - Брандон.

Последние 5 матчей команд

Брюгге:

07.04.24 Брюгге 3:1 Андерлехт (Про-лига Бельгии)

01.04.24 Серкль" 1:1 Брюгге (Про-лига Бельгии)

17.03.24 СТВВ" 2:1 Брюгге (Про-лига Бельгии)

14.03.24 Брюгге" 3:0 Мольде (Лига Конференций)

10.03.24 Брюгге 3:1 Левен (Про-лига Бельгии)

ПАОК:

07.04.24 АЕК 2:2 ПАОК (Суперлига Греции)

03.04.24 ПАОК 3:1 Ламия (Суперлига Греции)

31.03.24 Панатанаикос 2:3 ПАОК (Суперлига Греции)

14.03.24 ПАОК 5:1 Динамо Загреб (Лига Конференций)

10.03.24 ПАОК 0:1 Арис (Суперлига Греции)

Личные встречи

За свою историю команды встречались 3 раза. Дважды их матчи закончились с ничейным исходом, один раз победу праздновал "ПАОК".

09.07.2016 Брюгге 0:2 ПАОК (товарищеская игра)

02.12.2010 ПАОК 1:1 Брюгге (Лига Европы)

16.09.2010 Брюгге 1:1 ПАОК (Лига Европы)

"Брюгге" - "ПАОК": ставки и коэффициенты

"Брюгге" - "ПАОК": прогноз от UA-Футбол

"Брюгге" отлично играет домашних стенах, где они выиграли в 12 из 16 последних встреч. В то же время, у обоих команд отличные показатели в атаке во всех турнирах, что предвещает нам результативную игру. Предложим два прогноза: победа хозяев (1,80) и ТМ больше 2,5 (1,89).