Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз финала Кубка Италии

17 июня. 22:00. Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Даниэле Довери

В случае ничьей по итогам 90-та минут команды сразу же перейдут к послематчевым пенальти.

В последние годы "Наполи" считался той самой "второй силой", угрожающей "Ювентусу". Однако наибольший трофей уплывал, а в последние пять лет и других не было. В нынешнем сезоне, худшем для "партенопейцев" за десять лет и в футбольном, и в социальном плане, шанс на трофей казался минимальным. Однако именно сегодня они могут отомстить когда-то любимому наставнику, стоящему во главе весьма бледного и невразумительного злейшего врага, и выиграть Кубок. С другой стороны, этот враг привык побеждать и не может позволить себе потерять второй Кубок подряд. Так что будет жарко. Даже без зрителей.

"Ювентус" совершенно не впечатлил в первом матче после перерыва. Не реализовал 73 минуты численного большинства, а также пенальти Криштиану Роналду. Команда выглядела совершенно заторможенной, лишенной каких-либо идей, кроме банального перекатывания мяча. Статистика из 26-ти ударов по воротам "Милана" обманчива, ведь последний защищался довольно уверенно. Маурицио Сарри признал, что после первых получаса его команда "испарилась". Да и его слова о "лучших получаса в сезоне" весьма сомнительны. В дебюте миланцев удалось серьезно прижать к воротам, но не поразить. Не первая такая игра "Юве" Сарри.

"Наполи" также не особо хвалили. Среди экспрессивных неаполитанских журналистов, болельщиков и бывших игроков кое-где даже журили за стиль, "не отвечающий принципам клуба и города". Всего 32 процента владения мячом, всего два удара в створ ворот "Интера", довольно глухое сидение в обороне, несколько блестящих спасений вратаря Оспины после его же ошибки при голе в дебюте - хроника выстраданной победы. Сам Дженнаро Гаттузо хвалил соперника, а о своей команде говорил в разрезе страданий, умения держать удар, выхода в финал любой ценой. Не то, что привыкли слышать в ярком всегда ожидающем спектакля Неаполе.

И все же результат заслуживает уважения. Тем более, что он не случаен. Еще до вынужденного перерыва "Наполи" добыл семь побед и ничью в девяти матчах, переиграл в лиге тот же "Ювентус", а в Кубке, где за 360 минут пропустил лишь один мяч - "Лацио" и "Интер". В целом работа Рино по выведению команды из пропасти бунта игроков, ярости президента Аурелио Де Лаурентиса, девяти матчей без побед подряд невероятна. Капитан Лоренцо Инсинье, говоря о "замечательном человеке даже прежде, чем замечательном тренере", выражает мнение всех игроков. А когда игроки горой за тренера - такую команду непросто победить.

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В очных встречах также все не так просто. По итогам пяти из 11-ти битв в Кубке дальше шёл "Наполи". Он победил и в единственном очном финале в 2012-ом году. Да и в лиге победил в Турине в апреле 2018-го, чуть не лишив соперника Скудетто. Почти вырвал ничью с 0:3 в августе 2019-го (если бы не автогол Кулибали...). И сам Гаттузо победил в январе (2:1). По словам крайне злого на подопечных Сарри, минимальными усилиями. К тому же, тренер Гаттузо уже был в финале Коппа. Да, проиграв его со счетом 0:4. Но за одного битого двух небитых дают. А Сарри весьма раздражен из-за вопросов о своей неопытности в финалах.

Кадры

Сарри желает приобщить к возможному триумфу всех. Потому в Рим едут даже Кьеллини, Игуаин и Демираль. Впрочем, эти трое и Аарон Рэмзи вряд ли сыграют. Похоже, невразумительный и думающий о "Барселоне" Пьянич также не сыграет с первых минут. Сами Хедира готов предоставить такое необходимое присутствие в штрафной площадке. А дирижером пасов будет Бентанкур. Также справа в атаке Куадрадо может заменить Дугласа Косту. Криштиану Роналду вынужден будет остаться на не очень любимой позиции центрфорварда. А в воротах останется Джанлуиджи Буффон. Шестой Кубок - и он сравняется с рекордсменом Роберто Манчини.

"Наполи" также должен сохранить схему 4-3-3. Победитель первого полуфинала Руис, травмированный во втором, несомненно усилит центр поля, а Манолас - центр обороны. Хотя связка Манолас-Кулибали работала плохо. Они или Максимович? Дилемма. Опорник Демме останется стеной перед ними. Кальехон все еще думает о трансфере, Лосано был выброшен тренером с тренировки за недостаточные усилия ("У меня нужно работать на полную мощь. Не позволю разрушать тренировки"). Потому Политано должен остаться справа. Хотя не исключено и появление там опорника Элмаса либо даже защитника Ди Лоренцо. Такое от Гаттузо мы уже видели зимой.

Что касается атаки, то сделавшие гол в субботу Инсинье и Мертенс останутся в игре. Тем более, что Аркадиуш Милик также думает о трансфере. Кстати, скорее всего - в "Ювентус". Дрис, лучший бомбардир в истории клуба, получил много комплиментов - "инопланетянин", "феномен", "Бог Неаполя". "Убийца у ворот" от Кулибали. А вот Оспина, которого также немало хвалили, дисквалифицирован. Большая потеря, учитывая его геройства в субботу и такое нужное Гаттузо умение играть ногами. Алекс Мерет был отправлен в запас зимой именно из-за проблем в этой области. Впрочем, на линии ворот он ничем не уступает колумбийцу.

"Ювентус": Буффон, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Хедира, Матюиди, Куадрадо, Криштиану Роналду, Дибала

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Демме, Зелински, Руис, Политано, Мертенс, Инсинье

Прямая речь

Дженнаро Гаттузо , главный тренер "Наполи": "Не бывает хорошего времени для встречи с "Ювентусом". В их ДНК, в их истории постоянная готовность и сильнейший характер. Они привыкли побеждать. Я обожаю Сарри и стараюсь перенимать всё из его тактики. Мы уважаем "Ювентус", но попытаемся играть в свою игру".

Маурицио Сарри , главный тренер "Ювентуса": "Не думаю, что в плане интенсивности и физической готовности что-то изменится за пять дней. Сейчас игры очень тяжелы и в ментальном, и тактическом плане. "Наполи" очень хорош в последнее время. Хотя против "Интера" он просто выжидал, выманивая соперника высоко. Не знаю, из-за физической готовности, либо осознанно... Я сказал игрокам, что мы играли семь месяцев и сидели в карантине три именно для таких матчей".

Джанлуиджи Буффон , "Ювентус": "В нынешнем сезоне я играю реже, потому логично, что я более заряжен на борьбу, чем когда-либо. Секрет топ-выступлений в таком возрасте - снижать количество матчей, пропускать те, к которым не лежит душа. Тогда к остальным можно подойти заряженным. Я отдохнул и в хорошей форме".

Прогноз: Наполи - Ювентус 1:1

Обе команды бледны в атаке, в уик-энд "Юве" выглядел заторможенным, безыдейным, а "Наполи" - крайне неточным и слабым в центре поля. С каждой игрой Гаттузо, несмотря на все заявления и все еще лидерство в лиге по владению мячом, ищет мяч всё меньше и меньше. А ставить "автобусы" он умеет. Потому обилия голов не стоит ожидать. Возможен даже счёт 0:0 после 90-та минут. Решить судьбу матча способен, разумеется, Роналду. За ним - Мертенс и Дибала. Также следует обратить внимание на не игравших в уик-энд опорников - Хедиру и Руиса. А если дело дойдёт до пенальти - ставим на более опытных туринцев.