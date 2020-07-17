Эллас Верона - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

18 июля. 18:15. Серия А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

После разгрома "Брешии" "Аталанта" отправится в Верону. И здесь её ожидает соперник совершенно иного типа и уровня. "Эллас" также новичок, но до последних туров боролся за место в Лиге Европы. Команду многолетнего подопечного, а затем ассистента Джан Пьеро Гасперини Ивана Юрича сравнивают с "Аталантой", в первом круге дома бергамцы еле вырвали победу. Трудности их ожидают и завтра. А нас - ярчайшая игра. Ведь обе команды будут усиленно пытаться перебегать и перестрелять друг друга. Удастся ли заявить о себе в этой перестрелке Руслану Малиновскому - лучшему в лиге с марта по голам ударами издали (4)?

"Аталанта" пребывает в неземной форме. Десять побед и ничья в последних 11-ти матчах лиги, десять из них - с как минимум двумя забитыми мячами. 93 забитых в лиге - лучший результат какой-либо команды за 33 тура с 1958-го года. Лишь после возвращения лиги добыты уже 22 очка и забиты 23 мяча в восьми матчах. Не остановило и разочарование из-за потерянной победы над "Ювентусом". После неё "Брешия" была раздавлена почти вторым составом со счётом 6:2. Многие считают, что "Ла Деа" заслуживает Скудетто. Семь очков до "Ювентуса" - слишком много. Но ещё пара подарков туринцев и сохранение темпа бергамцев - и кто знает...

"Верона" пребывает на другой планете. Она девятая, в девяти очках от лигоевропейского места. Юрич уже признал, что Лига Европы не для неё. Она как раз вернулась плохо. Победила всего однажды в семи матчах, причём кризисную "Парму". Проиграла той же "Брешии" со счётом 0:2. С другой стороны, добыла тот же результат в гостях против "Сассуоло", что и "Ювентус" - 3:3. Более того - упустила победу на 97-ой минуте. Вырвала ничью у "Интера" на 88-ой. "Скалигеры" играют в такой же интенсивный футбол как "Аталанта", с такой же активностью латералей. И если поймают хороший день - способны замучить кого угодно.

Именно "мастифов" считают наиболее похожими на "Аталанту". Не случайно, учитывая работу Юрича у Гасперини. Хорват заявил, что у его учителя крадут идеи все. Считает Джан Пьеро третьим тренером в Европе после Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа, автором первой новой игровой модели в футболе после "тики-таки". Как и он, желает давить, а не сидеть в обороне. Его "Вероне" не хватает гения Алехандро Гомеса и мощи Дувана Сапаты, но модель схожа. И в первом круге дома "Аталанте" пришлось страдать. Спасли тот матч (3:2) блестящий дальний удар Малиновского, пенальти и гол защитника Толоя, последний - на 92-ой минуте.

Кадры

Центр обороны "Аталанты" даже против "Брешии" выглядел плохо. Потому Маттиа Кальдара вернётся в запас. Хатебур и автор двух ассистов во вторник Гозенс выйдут на флангах, Фройлер заменит Тамеза в опорной зоне. Капитан Гомес должен вернуться. А вот Йосип Иличич - вряд ли. Поскольку он в плохой форме, а Малиновский и Марио Пашалич - в замечательной. Первый после фирменного удара издали и двух ассистов во вторник вызвал восхищение прессы и болельщиков. По результативным ТТД (3+3+заработанный пенальти) он лучший в команде в семи последних матчах. А второй отличился своим первым хет-триком во взрослой карьере.

Следует отметить весьма вероятное отсутствие главного бомбардира "Аталанты" Луиса Муриэля (17 голов) из-за падения на краю бассейна. С первых минут он точно не выйдет. Впрочем, и у "Вероны" отсутствуют важные игроки, причём не запасные, как колумбиец. Объект охоты "Интера" и "Лацио" центральный защитник Мараш Кумбулла травмирован. Как и ещё один защитник Давидович. Возможно, даже придётся выпускать левого защитника Димарко в центре. Хотя Эмперор готов играть. Остальные же игроки "старта" в строю. Обращаем внимание на латералей Фараони (4 гола и три ассиста) и Лазовича (3+6), работающих в стиле Хатебура и Гозенса.

Интересно, кто выйдет под форвардом Ди Кармине - второй форвард/вингер Дзакканьи, разыгрывающий мяч Верре либо сильный в отборе и отлично подключающийся в штрафную Пессина? Последний забил "Роме" в среду пяткой, а против команды, которой принадлежит, пожелает многое доказать. Возможно, все трое сдвинут Ди Кармине в запас.

"Эллас Верона": Сильвестри, Эмперор, Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Пессина, Верре, Ди Кармине

"Аталанта": Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Д. Сапата, А. Гомес

Прогноз: Эллас Верона - Аталанта 2:3

В декабре "Аталанта" часто не успевала за соперником. Впрочем, тогда она была в плохой форме, а "Верона" - в отличной. Ныне же "мастифы" без побед в последних четырёх матчах и уже теряют мотивацию. Голы будут, ведь в семи из восьми последних домашних матчей веронцев мы видели "тотал больше 2.5", причём они забивали как минимум два. А "Аталанта" в гостях забила 22 мяча в шести и играет свободнее, чем дома. "Верона" уже побеждала здесь "Ювентус" и совсем недавно остановила "Интер" (2:2). Останавливала в гостях "Лацио" (0:0) во время пика римлян. Так что будет и борьба. Но "Ла Деа" слишком сильна.