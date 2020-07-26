Ювентус - Сампдория. Анонс и прогноз матча Серии А

26 июля. 22:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Франческо Форнеу

Первый матчбол на Скудетто "Ювентус" упустил. Позволив "Удинезе" устроить камбек и вырвать победу в добавленное время. Решение вопроса переносится в Турин. На матч против команды, уже не нуждающейся в очках, уже оставшейся в Серии А. "Сампдория" провела впечатляющую концовку сезона, пребывала в отличной форме и в атаке, и в обороне, и по настроению. До проигранного Генуэзского дерби. Для переноса вопроса Скудетто ещё на один тур на данный момент "Дории" достаточно ничьей. Способна ли она на это без дисквалифицированного лидера обороны Омара Колли?

"Ювентус" привык накатывать на концовку сезона. Особенно, когда чует Скудетто. Однако ныне он плетётся к финишной линии. Лишь одна победа в пяти последних матчах, 13 пропущенных в них (больше за это время лишь у вылетевших СПАЛ и "Брешии"). Впервые с сезона 2014/15 "бьянконери" не наберут 90 очков. По сравнению с предыдущим сезоном, также критикуемым, у них после 35-ти матчей на 9 меньше. А 18 очков с выигрышных позиций за сезон они не теряли с 2011-го года. Также девять лет не пропускали 38 мячей. Неудивительно, что многие считают их наиболее слабым чемпионом за последние десятилетия.

Неудачи в матчах против отлично идущих "Милана", "Аталанты" и "Сассуоло" ещё можно понять. Но не поражение от аутсайдера "Удинезе". В этом матче "Юве" выглядел в атаке просто ужасно, сбился на плохие удары по воротам издали, которых в итоге набралось целых 16. Обычно он начинает вторые таймы очень мощно, ныне же в начале второго растерял преимущество и выглядел жалко. А затем пропустил в добавленное время из-за крайней слабости защитников Сандро и Де Лихта. Маурицио Сарри признал слишком частые потери организованности и остроты. Но и в "острые" часы его команда недостаточно хороша.

"Сампдория" в последнее время как раз очень хороша. Вторая в лиге по очкам, набранным в 29-34 турах (15). Впервые с 50-х годов забила трижды в трёх матчах подряд. В 13-ти из 14-ти её матчей выиграл "тотал больше 2.5", то есть в них весело. Клаудио Раньери отлично поработал и, похоже, продлит контракт до 2022-го года. Правда, такой поход обезопасил её от вылета. В отличие от "Удинезе". И как результат потери мотивации - первое поражение в Генуэзском дерби после семи матчей. Из-за двух грубых ошибок в обороне. Причём Раньери признал справедливость результата. Хватит ли мотивации на чемпиона?

Следует отметить также арбитра матча. Им назначен малоизвестный Франческо Форнеу. 36-летний, то есть не такой уж и молодой, рефери, в своей карьере судил лишь в пяти матчах Серии А. В двух из них в нынешнем сезоне показал в целом 12 жёлтых карточек. "Ювентус" Форнеу не судил никогда. Очень странное назначение для настолько статусного и, возможно, даже исторического матча.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Рабио, Матюиди, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Мурру, Экдаль, Торсби, Линетти, Депаоли, Бонаццоли, Квальярелла

Прогноз: Ювентус - Сампдория 2:1

Команда Раньери очень вязко обороняется и уже научилась забивать. На её счету в Турине победа и две ничьи в четырёх матчах в середине десятилетия. Однако затем - четыре поражения там, три из них - разгромно. Дома "Юве" - совсем другая команда, набрала 47 очков в 17-ти матчах с разницей мячей 43:14, не проигрывала в 38-ми подряд, забивала как минимум дважды в 11-ти. Криштиану Роналду вновь отстаёт от Чиро Иммобиле в войне бомбардиров (30:31) и желает нагнать его, Леонардо Бонуччи отбыл дисквалификацию. А "Дория" как раз без Колли. Потому ставим на Скудетто. И на три гола в матче.