Дженоа - Эллас Верона и Лечче - Парма. Анонсы и прогнозы матчей Серии А

Дженоа (21:45) Эллас Верона

Лечче (21:45) Парма

Сезон 2019/20 в Серии А закончится жаркой битвой против вылета. Такая судьба угрожает лишь двум командам. Худшей обороне лиги "Лечче" (81) не хватает трёх пропущенных до антирекорда лиги "Беневенто", "Дженоа" по пропущенным уже установила антирекорд клуба (73). Во многом потому обе и оказались в такой ситуации. "Волков" сегодня устроит лишь победа над "Пармой" вместе с потерей очков соперника, "грифоны" зависят лишь от себя. Хотя, если судить по разговорам вокруг, и влияние соперников будет немалым. Получится скандально? Либо "просто" интересно?

В пользу "Лечче" играет настроение, психологическое состояние. Выстраданная победа в Удине (2:1) с помощью первого камбека в сезоне заставила команду поверить в себя. Как и две победы в трёх последних матчах в целом вместе с почти камбеком в Болонье. Энтузиазм передаётся и городу. Болельщики заполонили соцсети и форумы сообщениями о поддержке, мэр города призвал придать домам, кафе, магазинам жёлто-красные цвета клуба с помощью шарфов, футболок и даже краски. На это откликнулся даже местный архиепископ, заявляя, что победа очень важна для города в такие тяжёлые времена.

В "Дженоа" же борьба болельщиков с президентом Энрико Прециози и его клубом не утихает. В последние дни ультрас уже отличились жёстким коммюнике со словами о "презрении к команде, которая не уважает нас", а также оскорбительными баннерами и граффити возле тренировочной базы "позор", "недостойные" и т.д. Команда осталась одна, без поддержки. И в подавленном состоянии после 0:8 в двух последних матчах. Главный тренер Давиде Никола говорит о полном ментальном поражении в матче против "Сассуоло" (0:5). Падение после побед над тем же "Лечче" и в дерби получилось оглушительным.

В игровом плане "волки" также гораздо лучше. Они чётко победили "Брешию", в Болонье после ужасного начала сумели вернуться с 0:2 на 2:2 и могли забить ещё. Помешала лишь наивность. В Удине отыграли как раз гораздо менее ярко, чем обычно. Зато гораздо более цинично. Нашли пенальти на ровном месте, во втором тайме медленно давили и, хотя и создали мало, нашли гол. А вот "Дженоа" после дерби не боролась вообще. Да, у неё в соперниках были не "Брешия" и "Удинезе", а "Интер" и "Сассуоло". Но ведь оба не создали так уж много, а забивали почти с каждого момента.

В пользу "Дженоа" говорят опыт и кадровая ситуация. Её скамейка запасных гораздо полнее. Она уже боролась за выживание в последнем туре предыдущего сезона, а такой опыт, как и любой другой - лучший учитель. Кришито, Кристиан Сапата, Перин, Мазьелло, Пандев, Бехрами, Шоне, Фальке играли в Топ-клубах и знают, что делать в решающие моменты. Все они здоровы. У "Лечче" же Россеттини, Дейола и Кальдерони травмированы, Пас дисквалифицирован, авторы голов в Удине Лападула и Манкозу тренируются отдельно. Похоже, последние стиснут зубы и выйдут на поле, но такая ситуация неидеальна.

Злые языки говорят, что в пользу генуэзцев и личности соперников в последнем туре. Ведь им играть с "Вероной" (а "Лечче" - с "Пармой", у которой не выигрывал дома 29 лет), главный тренер которой Иван Юрич очень привязан к "Дженоа". Он играл там четыре года, тренировал в трёх разных каденциях. Во время одной из которых даже плакал, боясь, что любимая команда вылетит в Серию Б. А теперь он собственноручно может выбросить её туда. В Италии подозревают, что вряд ли захочет. Правда, сам Юрич уже назвал подобные заявления оскорбительными, обещает сильнейший состав.

В сильнейшем стартовом составе будет и Мигель Велозу. Португалец связан с "Дженоа" не менее сильно. Он ведь даже женат на дочери Прециози. С другой стороны, его и Юрича выбросили из "Дженоа". Последнего - трижды за два года. Потому они могут захотеть отомстить. В "Лечче" надеются, что Фейр-плей победит, президент клуба Саверио Стиччи Дамиани и главный тренер Фабио Ливерани даже не хотят слышать о теориях заговоров. А Юрич заявляет, что в других странах и других видах спорта о таком никто даже и не подумал бы говорить. Хочется верить ему. Но в Италии бывает всякое.

Что касается соперников, то они вроде бы в одинаковом состоянии. Плохом. "Верона" добыла одну победу в восьми последних матчах, "Парма" - две в десяти. Их сезон окончен. Да ещё и вторые потеряли почти весь центр поля - Бругмана, Скоццареллу, Эрнани, Грасси, а первые - почти весь центр обороны в лицах Давидовича, Эмперора и Кумбуллы. Вместе с тем, речь о весьма острых и интенсивных командах, в последних 2-3 турах как раз пришедших в себя. А когда они в себе - очень опасны для всех. Деян Кулушевски, Жервиньо, Лазович, Амрабат сильны даже без мотивации.

Какую роль во всём этом может сыграть Евгений Шахов? Ливерани никогда не видел его опорником. К тому же, в Удине Манкозу забил свой 14-й мяч и до первого места в лигах Топ-5 по голам игроков центральной зоны ему не хватает одного. Кевина Де Брейне, Кая Хавертца, Фелипе Коутиньо, Деле Алли он уже обошёл. А Антонин Барак отдал ассист. Там же Шахов играл под нападающим и оформил свой третий полный матч в сезоне. Учитывая травмы, он вполне может сохранить место в составе. Однако уровень его игры ныне невысок. Вряд ли он станет решающим фактором борьбы за выживание.

Прогнозы :

Лечче - Парма 2:2

Дженоа - Эллас Верона 1:1

"Лечче" падает с ног физически, зато морально силён. Он ни разу не проигрывал после того, как открыл счёт в матче. А в резюме тренера Ливерани три успеха в трёх решающих матчах за выход/против вылета. "Дженоа" слаба морально, но физически и кадрово располагает ресурсами для победы. В её пользу одно очко преимущества и результаты очных матчей. Против середняков она играет явно лучше, чем "Лечче" (4:1 по победам). Так что обе могут как вылететь, так и выжить. Украинские болельщики за Шахова. Но ещё важнее - ощущение Фейр-плей. Борьбы "Пармы" и "Вероны".