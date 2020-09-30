Лацио - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

30 сентября. 21:45. Серия А. Перенесённый матч первого тура

Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Лацио" и "Аталанта" весьма схожи. Обе по бюджету сильно уступают финансовой Топ-5 лиги. Обе - творения умных и харизматичных тренеров. Обе играют с тремя центральными защитниками, ставят на интенсивность, агрессию и скорость. Обе закончили предыдущий сезон слабовато, из-за чего отдали Скудетто "Ювентусу" слишком рано. А новый сезон начали солидными победами с серьёзными замечаниями. Обе отлично помнят, что на два фронта играют плохо и потому желают собрать побольше очков перед стартом Лиги Чемпионов. В конце концов, обе почти всегда выдают зрелище. Надеемся, что и на этот раз.

Бергамаски ослабленным из-за травм и дисквалификаций составом в субботу одолели "Торино". Причём в первом тайме соперник уступал немногим. Подопечным Джан Пьеро Гасперини пришлось полагаться на два длинных заброса Алехандро Гомеса, игравшего свой 200-ый матч лиги за клуб, и на его же классный удар издали. А в обороне они ошибались очень грубо. Во втором тайме удалось быстро забить и идеально "засушить". Четыре гола вернули темп зимней и июньской "Аталанты". Но против разваленного "Торо" можно было и создать больше, и ошибаться меньше. О Скудетто Гасперини яростно отказывается говорить.

"Лацио" не пропустил от крепкого "Кальяри" в гостях, его латерали ещё и заработали гол (Лаццари) и два ассиста (Марушич). Золотая Бутса Европы Чиро Иммобиле будто продолжил предыдущий сезон - вновь забил. Вместе с тем, один убойнейший момент у соперника был, был и мяч на протяжении немалых отрезков матча. "Орлы" играли менее интенсивно и остро, чем обычно. Такой же эконом-режим в преддверии Топ-матча, как и у "Аталанты"? Либо они ещё не готовы к сезону как следует? Учитывая отчаянные требования Симоне Индзаги усилить команду и его отказ обозначить цели на сезон, скорее второе.

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Кадры

Индзаги жалуется вовсе не беспочвенно. Запаса у него просто нет. Разве что опорника Лейву может сдвинуть хорошо вошедший в игру в Кальяри новичок Эскаланте. Либо сверхопытный Пароло. И Кайседо готов в атаке. Луиса Фелипе и Лулича вновь не будет в обороне. А Гасперини боится бросать в бой новичков, даже статусного защитника Ромеро. Потому остаются два вопроса - судьба отбывшего дисквалификацию защитника Джимсити и тандема форвардов Дуван Сапата (слаб)-Муриэль (отлично, красивый гол+ассист). Их конкуренты - Марио Пашалич и хорошо вышедший на замену в Турине Руслан Малиновский.

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Толой, Джимсити, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, А. Гомес, Д. Сапата, Муриэль

Прогноз: Лацио - Аталанта 2:2

Команды очень уважают и побаиваются друг друга. Гасперини говорит о балансе "Лацио" и о задании стреножить его яркую атаку. Индзаги - об обязанности достичь уровня интенсивности "Аталанты". Симоне считает, что в этом матче может быть любой счёт, любое развитие событий. В сезоне 2019/20 в Риме "Лацио" вернулся с 0:3 на 3:3, в Бергамо "Аталанта" - с 0:2 на 3:2. В 2017-ом году был ещё один 3:3, а в 2016-ом - 4:3 в пользу "орлов". Последние три очных матча из четырёх в лиге выиграли бергамцы, но эта статистика несправедлива к римлянам. Потому предполагаем ничью. Разумеется, яркую.