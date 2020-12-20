Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

20 декабря. 21:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

12-й тур "Наполи" начинал лучшей командой лиги по потерянным очкам на поле. Успех в гостевом матче против "Интера" выводил его на второе место очень близко к "Милану". Ныне же, после поражения, он уже пятый по набранным очкам и позволить себе терять ещё, если желает побороться за Скудетто, не может. "Лацио" же, уже можно сказать, провалил первую треть сезона в лиге. 18 очков в 12-ти матчах - худшее начало в эру Симоне Индзаги, 20 пропущенных - повторение худшего в 21-ом веке. Потому его вратарь Пепе Рейна называет сегодняшний матч финалом. Игра от ножа нам обеспечена.

"Наполи" не может найти стабильность результатов, хотя играет хорошо. В последних семи матчах лиги на его счету четыре победы (в том числе и 4:0 над "Ромой" и "Кротоне") и три поражения. Ему не хватает инстинкта убийцы. В Милане он полностью доминировал, раскатывал соперника, даже вдесятером выиграл 17-минутный отрезок по ударам со счётом 7:1. Вместе с тем, часто ошибался с последним пасом, а наиболее опасные удары брал вратарь Ханданович. Дженнаро Гаттузо был доволен структурой игры, но чувствовал, что его команда не забьёт и если будет играть всю ночь, и даже руками.

"Лацио" стабильность почти нашёл. В плохой игре. За акцентом на Лигу Чемпионов он потерял Серию А. В последних шести матчах которой победив лишь "Кротоне" и "Специю". Причём последняя возила его весь матч и точно не должна была проигрывать. Ещё один новичок "Беневенто" также играл очень храбро и заслужил ничью. В концовке был близок к победе. А прошлогодний новичок "Верона" в Риме и вовсе победила из-за двух грубейших ошибок Лаццари и Раду. В клубе неспокойно, Индзаги вынужден убеждать прессу в отличных отношениях с президентом Клаудио Лотито. Во что многие не верят.

"Орлам" пора просыпаться, иначе будет поздно. Об этом говорил и Рейна. Правда, его наставник не считает матчи против "Наполи" и "Милана" решающими ни в сезоне, ни в плане продления его контракта. Он заявляет, что команда всегда начинает сезоны со скрипом, а затем всегда находит путь к очкам. Вот только он позабыл, что этот путь в его каденции лишь однажды закончился местом в зоне Лиги Чемпионов. В других случаях догнать "Лацио" не успел. И сейчас рискует.

Кадры

"Наполи" потерял лучших атакёров. Виктор Осимхен травмирован давно, Дрис Мертенс - несколько дней, а Лоренцо Инсинье дисквалифицирован. Придётся полагаться на Андреа Петанью. Вариант не худший, ведь на его счету три гола плюс удар в каркас ворот в среду. Но всё же с ним игра изменится. Зато лучший бомбардир и игрок команды Ирвинг Лосано здесь, и даже займёт левый фланг, на котором разрывал соперников ПСВ и сборную Германии на ЧМ-2018. Ожидаем двух чистых опорников Демме и Бакайоко, а перед ними конкурируют Зелински и Руис. Обоим пора начать забивать.

У Индзаги также проблемы с центральной осью, правда, ближе к обороне. Оба последних опорника - Лейва и Пароло - вылетели, а Эскаланте не так хорош в отборе. Франческо Ачерби придётся играть стиснув зубы. На левом фланге вновь выйдет правый латераль Марушич. С другой стороны, Чиро Иммобиле забил отличный гол в Беневенто, Корреа и Кайседо также здесь, как и Милинкович-Савич с Луисом Альберто. В атаке у "Лацио" должно быть преимущество.

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Эскаланте, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Корреа, Иммобиле

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Бакайоко, Демме, Лосано, Зелински, Политано, Петанья

Прогноз: Лацио - Наполи 1:2

По очкам римляне отстают всего на пять, последний очный матч в Риме выиграли они. Впрочем, лучше соотношение сил показывают другие статистические факты. По разнице мячей в сезоне разрыв очевиден - 26:12 против 18:20. А та победа меркнет на фоне шести поражений в очных матчах на всех полях, среди них и 4:1 и 3:0 в Риме. За последние десять лет никто в лиге не забил "орлам" больше, чем "везувиани" - 46 мячей. В целом в гостях "Наполи" играет лучше, чем дома, пропустил вне Неаполя в сезоне 2020/21 в лиге лишь два мяча. Он в целом лучше.