Милан - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

6 января. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Слишком долго "Милан" был "мальчиком для битья" "Ювентуса" в очных матчах. С 2013-го года "россонери" дважды позволяли "бьянконери" серию из девяти побед подряд, с 2004-го не удавалось выдержать даже четырёх матчей подряд без поражений. В лиге была добыта лишь одна победа в 14-ти матчах. Однако 2020-й год многое изменил. Принеся две храбрые ничьи в Кубке и камбек на "Сан Сиро" в лиге с 0:2 на 4:2. А завтра "Милан" даже будет фаворитом. Более того - способен практически выбить подопечных своей бывшей легенды из борьбы за Скудетто. Либо же начнётся великий камбек туринцев?

Статус фаворита "Милан" заслужил первым местом в лиге и в 2020-ом календарном году, и в сезоне 2020/21. Суперсериями - 35 матчей лиги подряд с забитыми и 17 - с как минимум двумя (рекорд лиги), 27 без поражений. Он доказал, что способен побеждать и без Златана Ибрагимовича. Не без проблем. Он пропускал в десяти из последних 12-ти матчей, последние три разгромно проиграл по владению мячом. Он страдал в декабре и январе. Тем не менее, с тремя победами подряд. 2:0 в Беневенто вдесятером против 25-ти ударов по воротам Доннаруммы ещё раз подтвердил чемпионский характер команды.

Как раз "Ювентус" свои чемпионские качества растерял. Он не может найти стабильность, кое-какие проблески тонут в море уныния и разобранности. Счёт 4:1 в матче против "Удинезе" улучшил настроение, добавил веры в умение команды забивать. Но и тогда туринцы пропускали немало контратак, дважды были спасены каркасом ворот. Ну а катастрофа в последнем матче 2020-го года ещё не забыта. Подопечным Андреа Пирло приходится противостоять не виданному зверю - исчезновению статуса фаворита Серии А. Им просто нельзя проигрывать, если хотят вернуть этот статус. Особенно - в Топ-матчах.

Какую игру мы увидим? Пирло заявлял, что посещал тренировки Пиоли в "Милане" и немало извлёк из них. Конечные цели тренеров не слишком различаются. Оба желают прежде всего играть интенсивно, перехватывать мяч как можно быстрее и выше и как можно быстрее лететь вперёд, как можно чаще бить по воротам. Игроки атаки должны меняться местами, фланговые защитники - выдвигаться высоко. У "Милана" это получается очень хорошо, у "Ювентуса" начало получаться в матче против "Удинезе" (после высоких перехватов были забиты три первых гола), но баланса с обороной и постоянства крайне мало.

В игровом плане обе команды ранимы. Так что игра будет далеко не всегда точной, полной ошибок. Но очень интересной. Можно ожидать, что сломает алгоритм почти всех последних очных с крайне вязким и медленным первым таймом и лишь небольшим улучшением далее.

Кадры

"Ювентус" перенёс выезд в Милан на завтра. Причина - ожидание результатов всех тестов на коронавирус после положительных, сданных Хуаном Куадрадо и Алексом Сандро. Даже если все другие окажутся отрицательными, без обоих ведущих крайних защитников "бьянконери" существенно слабее. На одном из флангов придётся выходить неопытному Фработте, вингеру Кьезе либо центрдефу Демиралю. Против Калабрии и Эрнандеса. В центре обороны Бонуччи слаб, а Кьеллини не готов к полному матчу. На флангах атаки без Кьезы остаются крайне нестабильный Рэмзи и глухие запасные Кулушевски и Бернардески.

В центре атаки также отсутствует очень важный игрок - Альваро Мората. Кризисный Дибала забил "Удинезе", но под вопросом из-за высокой температуры. Зато Криштиану Роналду работает за двоих. Классный дубль и ассист в контратаках подтвердили это. И не важно, обошёл он Пеле на самом деле по голам в карьере (ФИФА считает, что да), или нет. В центре поля вернулся Рабио, добавил Бентанкур, а МакКенни продолжает выжигать. Поэтому возможен даже выход всех троих в схеме 3-5-2. Тогда Данило и Кьеза выйдут по краям, а Роналду и Дибала/Рэмзи/Кулушевски/Бернардески - в атаке.

У "Милана" всё проще. Скамейка короче, Пиоли стабильнее, к отсутствию Златана, Беннасера и Габбии уже даже привыкли. Тео Эрнандес возвращается после дисквалификации и собирается терзать сменщика Куадрадо. Кьер оправился от травмы ещё в Беневенто и зацементировал оборону. С ним отыграны пять "сухих" матчей из десяти, без него - ноль в пяти. Франк Кесси умудряется держать центр поля в одиночку, Леау забивает отличные голы (в том числе и с фланга в Беневенто), Ребич бешено работает на фланге. А Чалханоглу - "просто" официально лучший игрок Серии А в декабре. Весь креатив на нём.

Проблемами остаются отсутствие сверхэнергичного Салемакерса на правом фланге и слабость Крунича в центре поля. Последняя может стать решающим фактором.

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Крунич, Кастильехо, Чалханоглу, Ребич, Леау

"Ювентус": Щесны, Демираль, Бонуччи, Де Лихт, Данило, Кьеза, МакКенни, Рабио, Рэмзи, Криштиану Роналду, Дибала

Прогноз: Милан - Ювентус 2:2

Матч просто обязан стать ярким. Ставка "обе забьют" в последних 16-ти очных в лиге выигрывала лишь семь раз, но завтра почти стопроцентна. А кто победит? "Милан" бешено борется, безгранично верит в себя, но по игре ныне не впечатляет. А "Ювентус" даже матчем против "Удинезе" остался не слишком доволен. Кровь раненого зверя чуют все. Но этот зверь и очень опасен. И понимает, что в случае поражения начнётся процедура передачи Скудетто. То есть - буря в прессе и на форумах. Пусть Пирло и Пиоли и заявляют, что матч "лишь" важный, а не решающий. Так что ставим на боевую ничью.