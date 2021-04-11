Продолжение банкета Малиновского? Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.04.2021

11 апреля. 21:45. Серия А. 30-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Главный арбитр: Хуан Лука Сакки

Джан Пьеро Гасперини заявил, что его "Аталанта" заменила "Фиорентину" в традиционной иерархии Серии А. Пожалуй, даже больше. Ведь, кроме постоянных призов зрительских симпатий за яркость игры, она даёт стабильный результат. Флорентийцы никогда не играли в Лиге Чемпионов на протяжении трёх сезонов подряд. Бергамцы могут добиться этого, если вновь закончат сезон в Топ-4. После семи побед в восьми последних матчах лиги они верят в свои силы сделать это. Хотя для этого нужны максимальные усилия. Выключаться нельзя. Тем более - на таких сложных выездах как сегодня.

Сложный этот выезд не из-за формы "Фиорентины". Её пять очков в последних шести матчах - как раз очень мало. В трёх последних домашних она пропускала два мяча и более и в целом набрала лишь одно очко. Уход Чезаре Пранделли из-за ментальных проблем и возвращение уволенного несколько месяцев назад Джузеппе Якини точно не улучшили настроение. В своём первом матче новой каденции добыта лишь ничья на выезде к "Дженоа". Чего-то особенного команда уже не покажет. Она лишь хочет не потерять восьмиочковый гандикап над зоной вылета и пораньше закончить очередной неудачный сезон.

Тем не менее, соперник непрост. Дома "фиалки" по очкам десятые. А по пропущенным - восьмые. Пропустив на своём стадионе меньше, чем, например, "Милан" и "Аталанта". Они умеют глубоко обороняться и доставлять проблемы грандам. Сама "Аталанта" в 21-ом веке побеждала на "Артемио Франки" лишь однажды. В предыдущем сезоне. Да и тогда пришлось устраивать камбек. А за месяц до того была выбита там из Кубка. На всех полях в лиге три раза подряд "Богиня" не побеждала этого соперника с 1942-го года. А, например, проигрывала восемь раз подряд в 2012-2016 годах.

С другой стороны, именно сейчас время для победы. "Аталанта" в отличной форме, в очередной раз на последней стадии сезона нашла свой ритм. Сохраняя серьёзность. Гасперини говорит о начале последнего спринта за места в Топ-4, очень доволен тем, что его команда принимает в нём участие. При этом фокусируется на каждом матче по отдельности. Руслан Малиновский не желает делать подарки преследователям, напоминает о вылете из Кубка от "фиалок", о том, что те располагают множеством игроков высокого класса. То есть также готовится основательно. Правильный настрой.

Кстати, Руслан любит играть против этого соперника. Отличался голом либо ассистом уже в трёх матчах подряд против него. Именно он принёс ту победу во Флоренции дальним ударом, в первом круге нынешнего сезона реализовал штрафной.

Кадры

Атака "Аталанты" ожидаемо в блестящей форме, вновь лучшая в лиге. Луис Муриэль забил семь мячей в последних девяти матчах, в том числе и дубль в последнем. Он неудержим. Даже проблемы со спиной не помешают ему сыграть сегодня. Дуван Сапата начал забивать чаще и заявляет о желании побыстрее вернуть лучшую форму. Малиновский признан лучшим игроком команды в марте и привлекает немалое внимание прессы, наконец-то видящей преемника Алехандро Гомеса. Он заявляет, что наконец-то в хорошей физической форме. На этих трёх китах и держится сейчас атака команды.

Держится атака на них, поскольку латерали, Йосип Иличич, Пашалич ослабели. Последний получит шанс вместо заболевшего коронавирусом Пессины. Потеря Маттео угрожает потерей баланса в центральной оси, ухудшением игры в отборе и командного движения без мяча. Из-за проблем латералей Гасперини в третий раз подряд может перейти на тактическую схему 4-2-3-1. А оборона пропускала в семи матчах из последних девяти во всех турнирах. Она беспокоит.

Оборона "Фиорентины" пропускала в 12-ти из 13-ти последних матчей. Её латерали - Касерес, Бираги, Венути - также страдают, центр - Миленкович, Пеццелла, Кварта - по именам гораздо сильнее, чем по игре. К тому же, отсутствуют самый жёсткий опорник в команде Пулгар и самый умный игрок атаки Рибери. Хотя и говорят, что без последнего игра будет быстрее, с увеличением числа забросов вперёд. Что подходит тактически в борьбе против "Аталанты". Многие говорят о 21-летнем форварде Влаховиче, планируют его покупку. Сегодня он покажет, почему за него требуют 40 миллионов евро?

В паре с Влаховичем убегать в контратаку будет скорее техничный полузащитник Эйссерик, чем форвард Куаме. Хотя, возможно, и Кальехон.

Прогноз: Фиорентина - Аталанта 1:2

Несмотря на статистический прорыв против "Фиорентины" в последних матчах, она остаётся крайне неудобным соперником для "Аталанты". Счёт 3:0 в первом круге был добыт против пытавшегося играть открыто Пранделли. Якини точно закроется. Малиновский ожидает очень тяжёлый матч против команды, находящейся в "деликатной ситуации". Судьбу такого матча вполне может решить и он сам. Логично, учитывая его форму и любовь к игре против этого соперника. Ставим на то, что отличится результативным ТТД и в четвёртый раз подряд против "фиалок". А его команда вытащит победу.