Кротоне - Интер и Милан - Беневенто. Анонс и прогноз матчей Серии А на 01.05.2021

Два с половиной месяца и 11 туров тому "Интер" и "Милан" разделяло лишь одно очко. Казалось, что борьба за Скудетто между ними будет идти до последнего. С тех пор "нерадзурри" убежали на расстояние 13-ти очков. Уже победа в Кротоне и потеря очков "Аталантой" в воскресенье принесёт им чемпионский титул официально. Сам Антонио Конте признаёт, что он обеспечен на 95 процентов, а президент Стивен Чжан благодарил игроков за поход будто сезон уже закончен. "Милан" же даже вылетел из Топ-4, и для него матч против "Беневенто" критичен. Разные планеты в столице моды.

1 мая. 19:00. Серия А. 34-й тур

Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Интер"

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Не сказать, что в "Интере" особо счастливы. СМИ отметили, что на фото встречи Чжана с игроками последние выглядят хмурыми. Клуб по-прежнему испытывает экономические проблемы, боится, что придётся продавать лидеров, Конте требует ясности. А команда устала, что признаёт Николо Барелла. В девяти последних матчах она не побеждала с разницей более одного мяча, в восьми последних забила лишь десять. Даже "Кротоне" за это время забил чуть ли не вдвое больше - 18. В том числе Симы Нванкво - 11. А лидер атаки "Интера" Ромелу Лукаку не забивал в четырёх подряд и ясно видно, что устал.

Тем не менее, всё же речь об игре первой команды лиги против последней, разницы мячей "плюс 43" против "минус 41". Четырёх пропущенных в последних восьми матчах против 21-го. Серии из 17-ти матчей без поражений в лиге подряд против 13-ти поражений в 15-ти последних. А уставшим Конте предлагает сразу же сказать ему об этом и отправиться на скамью запасных. Он требует максимальную концентрацию в Кротоне и желает избежать "противных сюрпризов". "На пороге Скудетто мы не должны быть уставшими". И Барелла с этим согласен.

Ориентировочные составы

"Кротоне": Кордас, Джиджи, Магальян, Големич, С. Молина, Дзанеллато, Бенали, Реца, Мессиас, Симы, Унас

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла, Сенси, Дармиан, Лукаку, Алексис Санчес

Прогноз: Кротоне - Интер 1:3

Миланцы не в лучшей игровой форме. Два последних домашних матча они выиграли лишь благодаря голу латераля Дармиана на 76-77 минутах, два последних гостевых не выиграли вовсе. В каждом из этих матчей забили лишь один мяч. В трёх подряд Самир Ханданович допускал грубую ошибку, две из них привели к голам. Также выход на поле крайне мало игравшего Сенси вместо Эриксена должен ослабить команду. Лаутаро Мартинес не в лучшей форме, чем Лукаку и также может получить отдых. И всё же это "Кротоне", который может официально вылететь по итогам этого тура...

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1 мая. 21:45. Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Беневенто"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

В "Милане" настроение вряд ли намного лучше, чем в "Кротоне". После двух поражений подряд многотуровый лидер Серии А опустился на пятое место. И, несмотря на равенство очков с даже третьим, прогнозы самые мрачные. Тем более, что через неделю ожидает прямая битва в гостях против "Ювентуса". Здесь также состоялся разговор с ведущим функционером клуба. Паоло Мальдини говорил с игроками и вместе, и по отдельности. В клубе надеются, что это вдохновит игроков. Как и возвращение Златана Ибрагимовича, отыгравшего лишь два матча за последних 40 дней. Но хватит ли этого?

В пользу "россонери" сегодня состояние соперника. "Беневенто" одержал лишь одну победу в последних 17-ти матчах и после 33-го тура опустился в зону вылета. В том туре он умудрился влететь дома безразличному "Удинезе" со счетом 2:4 и в целом выглядит кандидатом на вылет. Бесхарактерность подтверждает и потеря уже 16-ти очков после ведения в счете. Ситуация настолько тяжелая, что после того матча с прессой разговаривали не главный тренер Филиппо Индзаги либо спортивный директор, а президент клуба Оресте Вигорито. Призвавший подчиненных молча искать решение проблем.

Но и состояние "Милана" говорит в пользу соперника. Особенно в плане домашних матчей, по которым в 2021-ом году идет лишь 15-ым в лиге с 11-ю очками в десяти матчах. Лишь с одной победой в последних шести. Также заметны кадровые проблемы. Защитники Кьер и Калабрия простудились, и их участие в матче под вопросом. Так и не набравшего форму Исмаэля Беннасера хотят поберечь перед "Ювентусом". Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу озабочены сагами вокруг своих новых контрактов и, возможно, именно потому играют хуже. Рафаэль Леау и Тео Эрнандес в ужасной форме.

Вся надежда на Златана. С ним на поле во втором круге "Милан" набирает в два раза больше очков и забивает в два раза больше мячей, чем без него. "Беневенто" может стать его 80-ой жертвой в карьере, что никому в 21-ом веке еще не удавалось достичь. На такое он явно будет мотивирован. Также в пользу гранда статистика. Он лидирует в лиге по забитым в первые полчаса, а его сегодняшний соперник в эти минуты пропускает больше всех. Так что хорошее начало для миланцев вероятно и оно может задать импульс всему матчу, придав им уверенности, которой сейчас жутко не хватает.

Ориентировочные составы

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

"Беневенто": Монтипо, Депаоли, Глик, Кальдирола, Барба, Виола, Ионицэ, Хетемай, Р. Инсинье, Фальке, Лападула

Прогноз: Милан - Беневенто 2:1

"Беневенто" ответственен за две из самых позорных страниц в новейшей истории "Милана". Он набрал свое первое очко в Серии А в 15-ом туре сезона 2017/18 благодаря голу вратаря против "россонери", затем одержал свою первую гостевую победу против него на "Сан Сиро". Будет символично, если он замкнет круг и вместе с именно Пиппо Индзаги отправит этот начинавшийся так оптимистично сезон миланского гранда в мусорный ящик. С другой стороны, он в неподходящем состоянии для этого. Например, пропустил 11 мячей в последних трех матчах. А Ибра голоден на голы и победы.