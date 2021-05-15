Рома - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.05.2021

15 мая. 21:45. Серия А. 37-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио"

Главный арбитр: Лука Пайретто

На сегодняшнее дерби "Рома" продала 46 тысяч билетов. Нет, матч пройдёт без зрителей. Речь всего лишь о виртуальных билетах, предоставляющих скидки на атрибутику, право на участие в розыгрышах призов. Ну а также приобщающих символически к матчу как зрителей. И таких продано 46 тысяч. Что лишний раз подтверждает важность и популярность Derby Della Capitale. В марте оно даже казалось гораздо более важным. Тогда "Рома" шла в Топ-4, а "Лацио" успешно догонял его. Жаль, что к маю всё изменилось, что турнирный интерес практически ушёл. Зато спортивный и общественный остались.

В принципе, теоретически "лациале" и сейчас в процессе погони. Они одержали восемь побед в десяти последних матчах, у них матч в запасе, победа в котором выведет на расстояние трёх очков от четвёртого места. Но на самом деле шансов крайне мало. Фактически, из-за очных матчей отставание - четыре очка, а ведь до финиша лишь два полных тура. Симоне Индзаги практически признал, что Лиги Чемпионов не будет, радуясь тому, что команда пятый год подряд в Еврокубках. Да и её форма не лучшая. Вчистую проиграна битва во Флоренции, затем вылетевшая "Парма" переиграна лишь на 94-ой минуте.

"Рома" лишь с двумя победами в десяти последних матчах лиги. Паулу Фонсека уходит, все мысли уже о Жозе Моуриньо. Улицу Рима, новые виды пива и мороженого уже назвали именем The Special One. О настоящем в такой ситуации думать трудно. Тем более - о таком унылом настоящем. Хотя она как раз в последних двух матчах подала положительные сигналы. Раздавила "Кротоне" со счётом 5:0, очень неплохо играла против "Интера" (1:3), нанеся 20 ударов по воротам. Второй тайм ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" провела ураганно. Поздно, но проснулась?

Что касается течения игры, то в первом круге "Лацио" отдал мяч "Роме" и просто уничтожал её в контратаках, ловя на грубых ошибках. Фонсека об этом помнит, говорит о слишком авантюрном высоком прессинге своей команды, оставлявшем простор сопернику. Он заявил, что постарается изменить это. Неужели его команда будет отдавать мяч и играть на контратаках? Логично, ведь её контратаки очень опасны, а без мяча она свободнее. При таком стиле играла лучше. Но ведь и команда Индзаги обожает такой стиль и не ищет владение мячом. Кому удастся отказаться от мяча?

Кадры

Положительные изменения "волки" связывают с переходом на тактическую схему 4-2-3-1. Хотя Фонсека и заявляет, что она избрана не под Моуриньо, а всегда была в арсенале, наигрывание на следующий сезон очевидно. Он практически подтвердил, что сегодня будет задействована эта схема. Пусть и подобрать к ней игроков тяжелее из-за травм опорников Верету и Диавара. Кристанте и Вильяр? Или же юный Дарбо, хорошо напавший карьеру в первой команде? Также нет первого вратаря Лопеса, Криса Смоллинга, Спинаццолы. Второй вратарь Миранте также под вопросом. Его хорошо подменял Фузато.

Наибольшее внимание вызывают позиция центрфорварда и имя Генриха Мхитаряна. Эдин Джеко забил лишь один мяч в своих последних 11-ти Римских дерби во всех турнирах. Получит ещё один шанс? Или же Фонсека выпустит Майораля для контратак? А Генрих наконец-то набрал форму после января, забил в двух матчах подряд. Будет доказывать что-то Моуриньо, с которым, вообще-то, не хочет работать?

В "Лацио" проблем с травмами меньше. Рейна, Луис Фелипе, Лулич, Кайседо, Лейва, Корреа, Марушич, Милинкович-Савич по разным причинам не играли с первых минут против "Пармы", а сейчас готовы. Пусть и Сергею из-за сломанного носа придётся играть в маске. Лаццари на правом фланге разорвал "Рому" в первом круге. Сейчас он также в хорошей форме. Иммобиле также в такой, а этому сопернику забивал три мяча в пяти предыдущих матчах, добавив ассист. Лулич и Пароло, много лет отдавшие команде, пока что без контрактов на следующий сезон. Для них это дерби может стать последним в карьере.

"Рома": Фузато, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Б. Перес, Кристанте, Вильяр, Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Педро, Джеко

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто, Иммобиле, Корреа

Прогноз: Рома - Лацио 1:1

"Лацио" сильнее, он второй сезон подряд закончит выше "Ромы". Может выиграть два дерби подряд в лиге впервые с 2012-го года, не пропустить в двух впервые с 2007-го. Не проиграть в пятом подряд впервые с 1998-го. Его контратаки разрушительны против соперника, уже пропустившего 56 мячей в лиге в нынешнем сезоне. Соперника, не выигравшего ни одного матча против Топ-6 Серии А (четыре ничьи в 11-ти). Но всё же не зря говорят, что в дерби чаще побеждает тот, кто выглядит слабее. На победу "волков", конечно, ставить трудно. На ничью - можно.