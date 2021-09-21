Фиорентина - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.09.2021

21 сентября. 21:45. Серия А. Пятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Встречи "Фиорентины" и "Интера" во Флоренции всегда интересны. В последних восьми хозяева добыли две ничьи и одну победу в добавленное время. Мы видели и 3:3, и 5:4, и 4:1. Да и в Милане - 4:2, 4:3 и даже 1:4. В Кубке в январе миланцы добыли победу лишь на 119-ой минуте. Правда, последний хронологически матч "Интер" выиграл в гостях без проблем, со счетом 2:0. Тем самым очертив свой неудержимый поход за Скудетто и очередной сезон страданий соперника. Однако сейчас флорентийцы вновь воспряли и вместе с миланцами готовы устроить шоу.

"Интер" уже избавился от всех демонов межсезонья. Уход Антонио Конте, Ромелу Лукаку, Ашрафа Хакими забыт. Второго явно отлично заменили другие форварды. Ведь в четырех матчах лиги забиты 15 мячей. Третьего в последнем матче заставил забыть великолепным выступлением Дензел Думфриз. В целом новый главный тренер Симоне Индзаги очень доволен началом сезона. Десять очков, обилие забитых, два разгрома, три победы и ничья в четырех матчах - отличное начало. "Нерадзурри" выглядят мощной командой, серьезным претендентом на Скудетто.

Правда, и проблемы у них имеются. В первом гостевом матче сезона пришлось устраивать камбек против "Вероны", и победа (3:1) пришла лишь в концовке. Во втором дважды было упущено преимущество, и все закончилось со счетом 2:2. В целом оборона пропускала в четырех последних матчах во всех турнирах. А центр поля не контролировал игру в течение 90-та минут. Даже в субботу против "Болоньи" в первые полчаса была равная игра с шансами у обеих. Лишь затем матч был доведен до 6:1, и наставник соперника признался, что могло быть и десять.

"Фиорентина" первый матч проиграла, но затем победила трижды подряд. Таким образом, оформив лучшее начало сезона за шесть лет и первую серию побед за год. В том числе и "Аталанту" в гостях. С новым главным тренером Винченцо Итальяно она всегда старается доминировать, играть агрессивно. По владению мячом четвертая в лиге, опережая "Интер". В субботу весьма уверенно победила "Дженоа" в гостях. Итальяно также очень доволен состоянием команды, ее смелостью, командной игрой и акцентом на атаку. Во Флоренции ощущают Ренессанс.

С такой атакой, с таким стремлением атаковать, с отличным настроением и с проблемами обеих команд в обороне ("Фиорентина" пропускала во всех четырёх матчах) можно и нужно ожидать возвращение карнавала, привычного для матчей между этими командами. Этого, яркого открытого матча, ожидает и Итальяно. Именно благодаря акценту обеих на атаку.

Кадры

Плотный календарь начинает сказываться. Опорники "Фиорентины" Пулгар и Кастровилли травмированы, как и первый правый защитник Венути и первый левый вингер Нико Гонсалес. Хотя заменить всех есть кем. Справа в обороне должен выйти арендованный у мадридского "Реала" Одриосола. А слева в атаке - Сапонара, вышедший на замену в Генуе и сделавший гол и ассист. Главное - в строю Душан Влахович. О нем много говорят и на старте этого сезона, но, по сути, в четырех первых турах серб забил лишь один гол с игры. Нужно забивать еще.

В "Интере" также потеряны опорники. Видаль и Сенси. Нет отдыха у тройки центральных защитников, других опорников Бареллы и Брозовича. Форвард Корреа травмирован. Зато Чалханоглу должен вернуться после отдыха. Индзаги также доволен тем, что предоставил отдых латералям Перишичу и Дармиану. Выберет ли он их сегодня, то есть опыт? Либо же взрывных Думфриза и Димарко, заработавших ассисты против "Болоньи"? В атаке же тандем Джеко-Лаутаро Мартинес забивает без устали. У обоих уже по три гола. У центрдефа Шкриньяра на такой ранней стадии сезона - два.

"Фиорентина": Драговски, Одриосола, Миленкович, Кварта, Бираги, Торрейра, Данкан, Бонавентура, Кальехон, Влахович, Сапонара

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Фиорентина - Интер 2:2

Помешать обеим забить много может разве что усталость. Ведь это тур посреди недели. Но все же голы, скорее всего, будут. Обе команды достаточно сильны для того, чтобы выиграть матч и достаточно уязвимы для того, чтобы проиграть. Статистика очных матчей во Флоренции за хозяев - три победы, три ничьи и поражение в последних семи в лиге. На всех стадионах половину последних матчей "фиалки" не проиграли. Итальяно боится "циничной" способности соперника наказывать за каждую ошибку, но и его команда способна наказывать.