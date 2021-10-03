Фиорентина - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.10.2021

Первый удар в сезоне "Наполи" получил в неожиданных месте и времени. Дома, в четверг в матче Лиги Европы против московского "Спартака". На 30-ой минуте Мариу Руи оставил его вдесятером, уже в равных составах в концовке он пропустил вновь и в итоге проиграл матч со счётом 2:3. Причём удар даже не в поражении, а в раздражённой реакции Лучано Спаллетти на него, в перепалках с тренерским штабом соперника. А мы все отлично знаем, насколько быстро такой локальный взрыв может вырасти в снежный ком. Продолжит расти на сложном выезде во Флоренцию?

3 октября. 19:00. Серия А. Седьмой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Наполи"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Спаллетти довольно жёстко критиковал свою команду. Заявил, что сидела слишком глубоко, а, когда составы уравнялись, понеслась вперёд слишком авантюрно, без плана, неорганизованно. Посчитал, что ей не хватило опыта и что никакие отговорки не принимаются. Не слишком ли жесткая реакция на первую неудачу в сезоне? Ведь в лиге все отлично. Во второй раз в истории клуба добыты шесть побед в шести первых турах. С разницей мячей 16:2. Из них 10:0 - в последних трех турах. Особое внимание вызывают 4:0 в гостях против крепких "Удинезе" и "Сампдории".

Выезд во Флоренцию ещё тяжелее. Поскольку "Фиорентина" начала каденцию Винченцо Итальяно впечатляюще. Набрала 12 очков, в частности, победив в гостях "Аталанту". Команду Итальяно все хвалят за смелую игру, высокий прессинг, доминирование. Сам Спаллетти заявил: "Это замечательно, как они переносят игру к тебе, атакуют тебя, хотят забрать у тебя мяч. Их первый тайм против "Интера" был идеальным". Сам Итальяно также очень доволен отношением подопечных к делу: "Мы почти никогда не страдаем неправильным настроем на игру Отличное начало сезона".

Перенести игру на половину поля соперника "Фиорентина" попытается и сегодня. Хотя "Наполи" не захочет, поскольку любит доминировать, первый по владению мячом в лиге. Обе команды захотят владеть инициативой, вместе с тем, обе отлично организовывают контратаки. Итальяно говорит о потребности в идеале, постоянном балансе, особо отмечая скоростных игроков соперника, способных "создать что-то из ничего". Потому этот матч будет очень интересно увидеть.

Интерес обещает и статистика предыдущих. После знаменитого 3:0 во Флоренции в 2018-ом году, отобравшего у "Наполи" уникальный шанс взять Скудетто, команды встречались шесть раз. Результаты - 4:3, 1:0, 6:0 и 2:0 в пользу "Наполи", 2:0 в пользу "Фиорентины", 0:0. Сегодня также "Наполи" фаворит, но может быть все, что угодно.

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Кадры

"Фиорентина" не может рассчитывать на Кастровилли, Сапонара тренировался отдельно. Зато Николас Гонсалес с его скоростью и дриблингом на фланге возвращается. Правого защитника Венути заменит арендованный у "Реала" Одриосола. Атаку, как всегда, возглавит Душан Влахович. Несмотря на все комплименты, голов с игры у него мало - один.

У "Наполи" травмированные возвращаются один за другим. Уже готовы играть Мертенс и Демме, хотя и не с первых минут. В центре атаки останется Осимхен, забивший семь мячей в пяти последних матчах во всех турнирах, в центре поля - сенсация начала сезона Ангисса. Ррахмани и Манолас борются за место рядом с Кулибали, Лосано - с Политано, Зелински - с Элмасом.

"Фиорентина": Драговски, Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги, Торрейра, Пулгар, Бонавентура, Кальехон, Влахович, Гонсалес

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис, Лосано, Зелински, Инсинье, Осимхен

Прогноз: Фиорентина - Наполи 1:2

Можно сказать, что три года назад, после того 3:0, родилась новая вражда. Вчера Спаллетти даже пришлось призывать болельщиков сохранять спокойствие и тратить силы на поддержку своей команды, а не на ненависть. Так что сегодня будет жарко. Неаполитанцы очень устали, поэтому агрессивный стиль игры флорентийцев для них очень неудобен. Скорее всего, первый тайм останется за хозяевами. Но во вторых хозяева играют гораздо хуже, тогда и проиграли "Интеру" и "Роме".

В гостях-то "Наполи" в лиге умеет играть. Семь побед подряд с разницей мячей 20:2. По 4:0 в двух последних матчах.