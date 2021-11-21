Дебют Шевченко. Дженоа - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.11.2021

21 ноября. 21:45. Серия А. 13-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Этот день настал! Сегодня Андрей Шевченко проведет свой первый официальный матч в карьере в качестве клубного тренера. Его "Дженоа" примет на "Луиджи Феррарис" "Рому". Также этот матч станет официальным дебютом новых американских владельцев клуба. Поэтому ажиотаж в городе ожидается весьма серьезный. Уже выкуплены 14 тысяч билетов на матч, что сразу после эры бойкота и отторжения болельщиков от клуба уже серьезный результат. И новый тренер рассчитывает на помощь фанов, говорит, насколько они нужны.

На что еще он рассчитывает? На везение и сюрпризность новичков. Его оппонент Жозе Моуриньо согласился с заявлением журналиста о том, что обе команды подходят к матчу будто слепыми. Слишком много изменений. Португалец и вовсе заявил, что после вылета Брайана Кристанте из-за коронавируса всю подготовку можно выбросить в мусорную корзину, и две недели практически потеряны. Украинец ни о чем таком не заявлял, хотя также потерял важного игрока - капитана Доменико Кришито. От новичка-то сюрпризы точно будут.

В целом трудно сказать, кто из команд сейчас в худшей форме. "Рома" выиграла лишь один из своих последних семи матчей во всех турнирах (четыре поражения), в пересчете на очки набрала в них пять. В гостях подопечные Моуриньо и вовсе проиграли четыре матча из последних пяти, в трех из них пропустив три мяча. В том числе и в последнем от новичка Серии А "Венеции". Разумеется, такие результаты тренер и сам клуб встречают весьма бурно. Римляне в очередном кризисе, весьма нервны и не уверены в себе. Особенно - в обороне.

"Дженоа" в тех же семи матчах набрала те же пять очков. Проиграв лишь два матча и сыграв пять раз вничью. Несмотря на то, что лишь разница мячей отделяет ее от зоны вылета, она вовсе не мертва. Проиграла лишь два из последних восьми матчей. Проблема в том, что все остальные результаты были ничьими. Победа у нее в 13-ти турах всего одна. И концовки ее матчей слишком бурные - то выцарапывание ничьей, то потеря результата. Именно от ничьих к победам Шевченко нужно провести команду. Принеся ей стабильность.

Как повернется этот матч? Никто не может предсказать. В последних турах обе команды сыграли один матч на 0:0 и обе пропускали три мяча в одном матче. Было достаточно и унылых, и бурных отрезков. Были камбеки. Генуэзцы трижды в пяти турах выцарапывали ничьи после 85-ой минуты. У римлян получилось выцарапать победу однажды после 82-ой.

Кадры

У "Дженоа" всегда много травмированных. Сегодня Шевченко недосчитается весьма опытных игроков с матчами в Лиге Чемпионов в резюме. Кайседо, Кришито, Максимович, Фарес, Дестро отсутствуют. Как и Эрнани, Кассата, Бани. Как и арендованный у "Интера" Ванхезден. Потому тренер попытается создать сплав молодости и опыта. Молодые и талантливые Васкес, Ровелла, Камбиазо, Бьянки будут соседствовать с Сиригу, Мазьелло, Баделем, Стураро. Гораном Пандевым, на днях объявившим, что закончит карьеру по окончании сезона.

Что касается тактической схемы, то говорят о сохранении трех центральных защитников. На позиции латералей должны сыграть энергичные Гильоне и Камбиазо, а тандем атакеров, скорее всего, составят Бьянки и Пандев. Впрочем, в команде, в которой в 13-ти первых турах лиги игровые минуты получили 29 игроков, никогда нельзя предсказать точно.

"Рома" также решила перейти на игру с тремя центральными защитниками. В Венеции это вылилось в яркую атаку, ужасную оборону и 2:3. Тем не менее, Моуриньо, похоже, сохранит схему. Он признал, что наигрывал ее в течение недели. Хотя и заявил, что составом и схемой не делился еще с никем, даже с помощниками, и предложил журналистам показать свой профессионализм и разгадать без подсказок и без инсайдерской информации. Вообще-то, вариантов на самом деле после потери Кристанте и трех левых защитников не так много.

Предположим, что останется 3-4-1-2. С Карсдорпом и Эль-Шаарави на флангах, Дарбо и Верету в центре поля. Есть из кого выбирать Жозе разве что в атаке. Лоренцо Пеллегрини оправился от травмы. Николо Дзаньоло может занять его место. Тем более, что на неделе выражал разочарование игрой на фланге и желал перейти в центр. Может занять и Мхитарян. Генрих и Лоренцо даже могут уйти назад, в центр поля. Как и вперед, в пару к Абрахаму, прервавшему семиматчевую "сухую" серию. Хотя парой, скорее всего, станет Шомуродов.

"Дженоа": Сиригу, Бираски, Мазьелло, Васкес, Гильоне, Бадель, Ровелла, Стураро, Камбиазо, Пандев, Бьянки

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Манчини, Кумбулла, Карсдорп, Дарбо, Верету, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам, Шомуродов

Прогноз: Дженоа - Рома 2:2

"Дженоа" не выигрывала у "Ромы" в 14-ти последних матчах, лишь три из них сведя вничью. Правда, матчи всегда получаются плотными. Лишь две из последних восьми побед получились с разницей более одного мяча, в шести из этих матчей генуэзцы забивали. Можно рассчитывать на крайнюю неуверенность команды Моуриньо, особенно в гостях, и на энтузиазм подопечных Шевченко. Можно рассчитывать на яркую атаку и слабую оборону. Яркий ("наши матчи всегда весело смотреть") и сложный матч обещает сам Моур.