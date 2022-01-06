Ювентус - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.01.2022

Встречи "Ювентуса" с "Наполи" почти никогда не обходятся без скандалов, противоречий. В октябре 2020-го года такая не состоялась из-за запрета властями Неаполя выезда команды в Турин. В итоге игроки "Юве" и арбитры провели на поле 45 минут, после чего гостям было засчитано техническое поражение. Однако матч в итоге был переигран. Да, сейчас неаполитанцы уже в Турине. Но уже там их настигло требование об изоляции трех игроков. А из Неаполя не выехали ещё шесть плюс главный тренер Лучано Спаллетти. Остается ждать новостей.

6 января. 21:45. Серия А. 20-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи"

Главный арбитр: Симоне Соцца

И без таких новостей "везувиани" чувствовали себя не очень хорошо. В концовке первого круга они сильно ослабели по результатам и игре. Во многом из-за травм. Проиграли три матча лиги из последних четырёх, забили лишь один мяч в последних трех, выиграли лишь два матча из последних восьми. О их борьбе за Скудетто уже не особо говорят. Говорят о том, что, как часто бывало, падают после мощнейшего начала. Спаллетти признал недостаток качества, интенсивности и твёрдости у ворот соперника, признал, что теперь команде нужно оглядываться назад.

Оглядываться нужно как раз на "Ювентус", который пятый и лишь в пяти очках позади. Он набрал 13 очков и пропустил лишь один мяч в предыдущих пяти матчах. Да, во всех играл против гораздо более слабых команд и весьма серо. Но это как раз означает, что нашёл, что вернул циничный стиль Массимилиано Аллегри. До того в таком же стиле переиграл без пропущенных "Лацио" и "Фиорентину", а "Аталанте" дома проиграл, но как раз играл неплохо. Аллегри доволен путем выхода команды из кризиса, её работой, видит прогресс. Хотя и осознает проблемы.

Будут ли сегодня команды играть в своём стиле? То есть "Ювентус" - довольно глухо обороняться, а "Наполи" - владеть мячом без особых идей? Точно в таком ключе прошла игра первого круга. Тогда гости Неаполя рано открыли счёт и заперлись, хозяева далее уныло стучали в их двери и в итоге достучались в концовке, вырвав победу. Сейчас же Аллегри хвалит соперника за хороший футбол и напоминает, что даже обескровленным победил "Милан" в гостях 20-го декабря. А насчёт ситуации говорит, что она чрезвычайна для всех и просто нужно стараться быть готовым.

Следует обратить внимание на арбитра Симоне Соццу. Для неопытного рефери этот сезон в Серии А первый полный, но он уже успел отсудить несколько сильных матчей. "Фиорентина" - "Наполи", "Сассуоло" - "Лацио", "Ювентус" - "Фиорентина". Причем в двух последних матчах показал по красной карточке. Они же были хронологически его последними в лиге на этот момент. Участники сегодняшней встречи у флорентийцев при Соцце выиграли.

Кадры

Вряд ли стоит сильно распространяться о причинах отсутствия игроков. Просто констатируем факты. "Наполи" на данный момент остался без Кулибали, Ррахмани, Руи, Мерета, Руиса, Ангиссы, Унаса, Малькюи, Лосано, Осимхена, Лоботки и Зелински. Готовы играть сейчас 16 человек, из них десять - члены первой команды. Причем Элмас только-только оправился от коронавируса и готов лишь для скамьи запасных. Наибольшие проблемы в центре обороны и центре поля, где придётся выйти молодёжи. Хотя, может, правого защитника Ди Лоренцо сместят в центр.

Зелински, Ррахмани и Лоботку отправили в изоляцию уже в Турине, поскольку департамент здравоохранения в Неаполе обнаружил, что получили вторую или третью дозу вакцины более 120-ти дней назад и в последние дни контактировали с зараженными. Другие игроки, разумеется, также контактировали, но вакцинировались позже.

У "Ювентуса" отсутствуют Данило, Кьеллини, Бонуччи, Лука Пеллегрини, Пинсольо, Рэмзи. Под большим вопросом Кайо Жорже и Артур. А насчёт Дибалы и Кьезы Аллегри заявил, что не готовы играть много. Скорее всего, каждый получит по тайму. Впрочем, их возвращение - уже радостная новость для Макса, а в целом к помощи игроков Примаверы ему вряд ли придётся прибегать. Даже в обороне, несмотря на потерю четырех игроков. Тактическая схема должна остаться 4-3-3, ведь доказала себя в последнее время.

Особое внимание - к Альваро Морате и Лоренцо Инсинье. Оба постоянно находились в новостях в последнее время. Первый очень хочет в "Барселону" прямо сейчас, насчёт второго СМИ уверены, что уже подписал контракт с "Торонто" с начала лета. Тренеры обеих команд уверяют, что звезды их атаки - настоящие профессионалы и будут думать лишь об игре. Интересно будет посмотреть на это.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Ругани, Сандро, Локателли, Бентанкур, МакКенни, Бернардески, Мората, Кьеза

"Наполи": Оспина, Дзаноли, Ди Лоренцо, Жезус, Гулям, Демме, Вергара, Политано, Инсинье, Мертенс, Петанья

Прогноз: Ювентус - Наполи 2:1

В последних пяти очных матчах в лиге неизменно побеждали хозяева поля. То есть дважды - туринцы, трижды - неаполитанцы. Причем все завершились с разницей в один мяч, три из них - со счетом 2:1. Оттого и наш прогноз. "Юве" в последнее время идёт вверх, "Наполи" - вниз, гости в Турине без тренера и их кадровые потери гораздо тяжелее. Конечно, их победа в Милане доказала, что способны преодолеть любые трудности, но эту, все же кажется, не преодолеют.