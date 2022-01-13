Породил и убьёт? Милан - Дженоа. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 13.01.2022

Новости о судьбе Андрея Шевченко в "Дженоа" ухудшаются чуть ли не с каждым часом. Поначалу матч Кубка против "Милана" казался решающим для него. Теперь уже говорят, что все решено, и с ним ведут переговоры о расторжении контракта. Не все издания так решительны, но печатная версия Tuttosport сегодня вышла с заголовком, не нуждающимся в переводе - Sheva, E Finita. С подзаголовком "вне зависимости от матча против "Милана" он будет сменен". На что "грифоны" могут рассчитывать сегодня в такой обстановке?

13 января. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа"

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Символично, что свой, возможно, последний матч в первой клубной команде в тренерской карьере Шевченко проведет на стадионе, который для него так много значит, против команды, которая для него так много значит. Команды, которая породила легенду Шевы, а теперь ее убьет. Хотя на самом деле убьет ее не "Милан". А весь менее чем двухмесячный путь. С тремя очками в девяти матчах лиги, с отвратительной атакой, с отвратительным настроем на решающий матч против "Специи", где прежде всего было заметно отсутствие желания.

В сущности, по результатам последние пять матчей не так плохи. Победа в Кубке над "Салернитаной", проблески против "Лацио", затем солидные ничьи против "Аталанты" и "Сассуоло". Измученные болельщики начали видеть свет в конце туннеля. Второй тайм матча против "Специи" был весьма обнадеживающим в плане атаки, креатива. Но проигрывать этот матч было нельзя. После него в болельщиках и местных журналистах будто что-то оборвалось. Теперь там заявляют, что спасти от вылета в Серию Б может только чудо.

"Милан", разумеется, на другой планете. Да, декабрь для него был очень непростым. В плане интенсивности, динамизма, креатива он выглядел крайне слабо. Но в последнем матче года сумел высвободиться, забил четыре мяча в Эмполи, в первых двух матчах 2022-го - еще семь. "Венецию" в гостях (0:3) в воскресенье он убрал без особых усилий. Его сейчас осыпают комплиментами, он верит в свои силы продолжать бросать вызов грозному "Интеру" до самого окончания сезона. Сейчас еще и игроки возвращаются.

На что сегодня может рассчитывать "Дженоа"? Кое-что есть. Дома миланцы играют не лучшим образом, выиграли лишь два из семи последних матчей во всех турнирах. Кубок Италии в целом не их турнир, они не побеждали в нем с 2003-го года. В последних пяти матчах Коппа ни разу не побеждали в основное время, даже в 1/8 финала дважды мучаясь дома против весьма слабого тогда "Торино". Недооценка также может сыграть свою роль. Кроме того, в стартовом составе не ожидается трех из четырех его лучших бомбардиров.

Следует напомнить, что сам Шевченко все ещё в изоляции из-за коронавируса и на матче не будет.

Кадры

Златан Ибрагимович вновь вылетел. Его заменит Оливье Жиру, как раз один из четырех лучших бомбардиров. Все свои голы за клуб он забил дома. Кесси на Кубке Африки, Леау в запасе. Слева Жиру поддержит Анте Ребич в первом "старте" в каком-либо турнире за почти три месяца. Возвращается и ведущий защитник Томори. Останется ведущий опорник Тонали, поскольку дисквалифицирован в лиге. Остается и левый защитник Эрнандес, блестяще выступивший в Венеции. И первый вратарь Маньян, хотя были разговоры о ротации в воротах.

"Дженоа" вновь потеряла своего лучшего бомбардира Дестро. Также нет капитана Кришито и опорника Эрнани. Потеряла и латераля Камбиазо, одного из лучших игроков команды. А другой латераль Фарес уже на пути в "Торино". Так что возможен даже отказ от игры с тремя центральными защитниками. В атаке выйдет почти всегда травмированный Кайседо. Вернулся главный талант команды Ровелла. Открыт вопрос по вратарю. Второй кипер Шемпер отлично отыграл в предыдущем раунде против "Салернитаны". Или все же Сиригу?

Прогноз: Милан - Дженоа 3:1

"Милан" невнятно играет дома, в Кубке, дома в Кубке. Поэтому теоретически, в нормальном состоянии, у аутсайдера есть шанс. Проблема в том, что "Дженоа" в совершенно ненормальном. Готовы ли там вообще игроки бороться за тренера? Или же уже нет смысла бороться, и его судьба ясна? В клубе-то знают больше, чем мы. На результат здесь ставить бессмысленно. Можно поставить на обилие голов. "Милан" раззабивался, а у "Дженоа" Ровелла может сочинить, а Кайседо - замкнуть. Оба изголодались по футболу.