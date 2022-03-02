Фиорентина - Ювентус: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 02.03.2022

Противостояние "Фиорентины" с "Ювентусом" всегда острое, полное эмоций. Обычно отрицательных. Ненависть флорентийцев к туринцам бесконечна. Из-за Скудетто-82, которое, как считают, у них украл арбитр в пользу последних. Из-за уходов к ним Роберто Баджо, Федерико Бернардески, Федерико Кьезы. А теперь и Душана Влаховича. В обратном направлении ненависти нет, но "Юве" часто заводится в этих матчах и выходит на тот же уровень ярости. А сегодня ведь обе близки к трофею. Так что будет еще острее.

2 марта. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Гвида

"Ювентус" не проигрывал в 13-ти последних матчах лиги, проиграл лишь однажды в 18-ти последних во всех турнирах - на 120-ой минуте в Суперкубке. В таблице десяти последних туров Серии А он первый, как и в таблице последних 23-ех, то есть без антирекордного начала сезона. В Эмполи он во второй раз в 21-ом туре забил более двух мячей. В Кубке Италии и Лиге Чемпионов выполняет работу. Правда, три из последних пяти матчей лиги завершились вничью, три из последних четырех во всех турнирах - со счетом 1:1.

От игры же команды все абсолютно не в восторге. Массимилиано Аллегри строит такой же "Ювентус", какой и был в его первой каденции. Медленный темп, глубокая оборона, нежелание владеть мячом, малое общее число атак. Контратаки, длинные пасы. Причем в последних пяти матчах он все равно пропускал. Тренер видит прогресс команды и считает, что играет хорошо. Однако и признает, что нужно работать с мячом лучше, не засыпать после первого забитого. Потери преимущества во многих матчах должны беспокоить его.

"Фиорентина" явно нестабильна и по игре, и по результатам. Две ничьи, 0:4, 5:2 после дополнительного времени в Кубке в Неаполе, 6:0, 1:1 против команды из зоны вылета, 0:3, затем три победы и поражение. Ее наставник Винченцо Итальяно объясняет такую синусоиду молодостью и неопытностью команды, эксперты указывают и на неопытность самого тренера. Она уже подобралась к борьбе за Топ-4 лиги (сам Итальяно признал это), но сразу же проиграла, пропустив в добавленное время, и вновь откатилась на восьмое место.

В матчах лиги против "Торино" и Лиги Чемпионов против "Вильярреала" "Ювентус" открывал счет очень рано (в Испании - на 32-ой секунде), но затем надолго отдавал инициативу, пропускал в середине второго тайма и играл лишь вничью 1:1. Против "Сассуоло" в Кубке также открыл рано, быстро пропустил, а победный гол нашел на 88-ой минуте благодаря автоголу соперника. В Эмполи же в субботу была совсем другая игра - открытая, агрессивная, со множеством атак обеих команд и счетом 3:2. Причем "Юве" больше контратаковал.

"Фиорентина" пропустила в добавленное время от "Наполи", но затем в численном большинстве забила ему трижды в овертайме. В 1/4 финале Кубка забила в добавленное время и выбила "Аталанту" (3:2), затем в лиге дожала "Специю" на 89-ой минуте, выиграла вязкий матч Серии А у той же "Аталанты" (1:0), затем забила "Сассуоло" на 88-ой, но пропустила от него на 94-ой и проиграла. В целом в последних четырех матчах во всех турнирах против команд Топ-5 Серии А она побеждала, а "Ювентус" в четырех своих таких - нет.

Кадры

Дибала, Кьеза, Бернардески, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, МакКенни, Закария, Жорже. Лазарет туринцев полон. Еще и Бонуччи не готов играть в стартовом составе. Так что вновь придется ставить в центр обороны крайнего защитника. Данило уже играл там, может и Де Шильо. Пеллегрини выйдет слева. Артур, Локателли и Рабио составят центр поля, Куадрадо будет играть иногда в атаке, иногда в обороне. Всегда в атаке будут Влахович и Мората или Кен. Всего в заявке лишь 12 полевых игроков взрослой команды.

Разумеется, особое внимание - к Влаховичу, еще в январе игравшему за "Фиорентину", а сейчас забившему четыре мяча в первых шести матчах за "Ювентус". Ультрас "фиалок" обещают ему весьма неприятный прием, сам клуб в официальном заявлении просит болельщиков воздерживаться от расистских выкриков. Итальяно называет его всегда голодным и чемпионом, Аллегри заявляет, что он спокоен и должен оставаться таким, а с ним и команда спокойнее, поскольку знает, что есть кому забивать. Его нельзя упускать из виду.

Сербу нашлась замена в "Фиорентине". Кшиштоф Пьонтек забил пять мячей в семи матчах. В Кубке он и вовсе король - 11 в восьми в карьере. Другой новый форвард Кабрал заработал гол и ассист. Вингеры Гонсалес и Соттил также забивали в последние недели. Как и опорник Амрабат. Опорники Мале и Бонавентура ассистировали. В целом скамья запасных у команды очень сильна. В сущности, против "Сассуоло" в "старте" не было Бонавентуры, Гонсалеса, Данкана, Торрейры, Миленковича и Сапонары, а здесь все они вернутся.

Отсутствуют центральные защитники Кварта и Настасич. Потеря второго не так существенна. А вот первого может стать решающей.

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги, Торрейра, Данкан, Бонавентура, Гонсалес, Пьонтек, Сапонара

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Де Лихт, Данило, Лука Пеллегрини, Локателли, Артур, Рабио, Куадрадо, Влахович, Мората

Прогноз: Фиорентина - Ювентус 2:1

Серия "Ювентуса", учитывая его игровые проблемы, может быть обманчивой. Его кадровые проблемы велики. А "Фиорентина", по сути, ослабила состав в лиге для подготовки к Кубку. При этом Итальяно и защитник Одриосола заявили, что поражение от "Сассуоло" разозлило команду. Что касается очных матчей, то после девяти поражений в десяти "Фиорентина" проиграла лишь два в последних пяти. В двух последних во Флоренции сыграв вничью. Она способна победить. А Влахович способен забить важный гостевой гол.