Милан - Эмполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.03.2022

1:2, 0:0, 2:1, 4:0, 1:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0. Таковы результаты девяти последних матчей "Милана" во всех турнирах. Четыре победы, из них три - с разницей в один мяч, четыре ничьи, одно поражение. Шесть матчей из них, в которых забил не более одного мяча. Причем хорошие результаты и игра были показаны в матчах против грандов. А из четырёх последних матчей против команд, не входящих в Топ-7 Серии А, выигран лишь один. Наступит ли лидер лиги на те же грабли и против "Эмполи", занимающего 13-ое место?

12 марта. 21:45. Серия А. 29-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эмполи"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

2:2 и 1:1 против аутсайдеров из "Салернитаны" и "Удинезе" вызвали уныние в стане "россонери". Тем более, что играли они совершенно апатично, без скорости и желания и по игре уступили обоим. А об исключительной важности скорости и эмоций, желания для этой команды Стефано Пиоли в который раз заявил сегодня. Затем, правда, эти качества и уверенность в себе вернулись после сильного выступления в Кубке против "Интера" (хотя и 0:0) и особенно - после победы над "Наполи" в Неаполе в воскресенье (1:0).

После Неаполя, где отлично отыграла в тактическом плане, особенно в обороне, команда Пиоли на коне. И в турнирной таблице, и в плане ощущений, настроя и уверенности в своих силах. Болельщики вновь воспряли и на завтрашний матч уже раскупили более 50-ти тысяч билетов. Вот только уже не раз после успехов против грандов приходили неудачи против гораздо более скромных команд. Поэтому лидеру нужно быть крайне осторожным. Особенно дома, где выиграл лишь три из девяти последних матчей лиги, лишь один из четырёх.

Способен ли "Эмполи" доставить ему проблемы? Новичок уже побеждал в гостях "Ювентус" и "Наполи", оба раза со счетом 1:0. Он известен агрессивным прессингом, высочайшими скоростями, смелой игрой против всех. В каждом из последних пяти матчей против грандов забивал как минимум два мяча. Пиоли говорит о динамичной, качественной, непредсказуемой команде, которую очень непросто прессинговать, против которой нужно осторожно выбирать моменты. Вот только в последнее время у соперников получается выбирать.

Шесть ничьих и шесть поражений в 12-ти последних матчах превратили "Эмполи" в середняка без турнирных задач и потребности выкладываться. В гостях в трех последних матчах он и вовсе не забивал. А на два пропущенных мяча от него гранды отвечали тремя-четырьмя. Не проиграть команде Топ-7 из пяти последних попыток ему удалось лишь однажды. 3:3 против "Лацио". Также в гостях. Поэтому "Милану" нужно быть осторожным, включённым, быть готовым много двигаться, много забивать и пропускать. И тогда его шансы велики.

Кадры

Капитан Алессио Романьоли возвращается. Но тандем Томори-Калулу настолько мощно отыграл в Неаполе, что должен остаться на поле. Один из важнейших игроков Тео Эрнандес дисквалифицирован, и левый фланг придётся прикрывать правоногому Флоренци. Но такой опыт у Алессандро есть. В том числе и в феврале против "Сампдории", когда Пиоли хвалил его. Должны остаться на поле все три опорника. В третий раз. Первый был как раз в первом круге в Эмполи. "Десятка" Диас сейчас в немилости.

Особое внимание к Рафаэлю Леау. После великолепных января и февраля в марте он несколько заснул. Нужно уметь противостоять и комплиментам. Ну а Оливье Жиру на пике комплиментов именно сейчас, после гола в Неаполе. Ему, как и всей команде, нужно доказать, что умеет играть не только Топ-матчи. Если же не докажет - Златан Ибрагимович набирает форму и готов выйти на замену. Как и Анте Ребич.

У "Эмполи" есть свой Романьоли. Никакой связи с Алессио. Кроме амплуа. Симоне и Луперто из "Наполи" играют в центре обороны. Как и юный Вити, трансферная цель "Милана". Такой целью является и левый защитник Паризи. Паризи и правого защитника Стояновича очень часто видят в атаке. Полузащитники Журковски, Асслани, Бандинелли, Хендерсон, Байрами, Ди Франческо также очень часто в атаке, постоянно меняются местами. У них нет чётких позиций, и именно этим опасен "Эмполи". Чёткая разве что у форварда.

Часто команда даже играет с двумя нападающими. Но завтра скорее воспитанник "Интера" Пинамонти (9 голов в лиге) появится с первых минут, а воспитанник "Милана" Кутроне (2) - нет.

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Калулу, Флоренци, Беннасер, Тонали, Кесси, Мессиас, Леау, Жиру

"Эмполи": Викарио, Стоянович, С. Романьоли, Луперто, Паризи, Журковски, Асслани, Бандинелли, Байрами, Хендерсон, Пинамонти

Прогноз: Милан - Эмполи 3:2

"Эмполи" - из тех команд, против которых нельзя выключаться, нужно играть максимально серьёзно. Она яростно прессингует, много создаёт, но и очень много пропускает. Так было во всех её последних матчах против грандов. Так было и в первом круге, когда доминировала и создала даже больше "Милана" (2:4), но не реализовала и пропустила больше, чем должна была. В том числе и дубль от опорника Кесси, игравшего "десятку", и гол от Флоренци. "Обе забьют" и обилие голов - лучшие ставки на завтра.