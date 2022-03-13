Эллас Верона - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.03.2022

Неудачи в декабре, вылет из Кубка в январе в "Наполи" объясняли эпидемией травм и Кубком Африки. Затем все вернулись, и команда выдала четыре победы в лиге подряд, вернулась на первое место. Правда, после этого вновь состоялось падение. В последних шести матчах во всех турнирах добыта лишь одна победа, да и та на последних секундах. Поражение в предыдущем туре дома от "Милана" вынудило уступить ему первое место. Теперь в команде и вокруг неё, помня историю, боятся развала. Он может начаться в Вероне.

13 марта. 16:00. Серия А. 29-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Довери

После неудачи против "Милана" (0:1) начали вспоминать о славе "Наполи" как лузера, всегда проваливающегося в решающий момент. Вспоминают, что и команды Лучано Спаллетти всегда отступают после мощного начала и в концовках сезона ходят по краю пропасти. Перед тем матчем тренер говорил о возможности остаться в памяти навеки, о бессмертии в случае завоевания Скудетто. На этом его команда, возможно, и перегорела. Она не была готова ни тактически, ни психологически, почти ничего не создала.

Теперь он говорит, что матч в Вероне покажет, где его команда находится на самом деле и что поражение будет фатальным. Говорит, что нужно полагаться не только на технику и качество, а и найти "яд", быть готовым к физической борьбе. Играть менее красиво, но "грязно", "уродливо", противостоять прессингу соперника и воспользоваться дырами в обороне, которые он оставляет. Готов ли "Наполи" к такой игре?

Веронцы точно готовы. Команда, построенная Иваном Юричем, отличается агрессивным прессингом, причём индивидуальным - игрок против игрока. Она физически мощна и очень быстра. А Игор Тудор привил ей ещё и яркость атаки. По забитым она выше "Наполи" - 53:49. В лигах Топ-5 лишь она и "Ливерпуль" располагают тремя игроками, забившими двузначное число мячей. Джованни Симеоне - третий бомбардир лиги с 15-ю голами, Капрари и Барак - с десятью. Болельщики заполняют трибуны и создают замечательную атмосферу.

В последних семи матчах она набрала 14 очков, проиграв лишь "Ювентусу" (ничьи в гостях с "Ромой" и "Фиорентиной") и желает зацепить Еврокубковое место. А дома выиграла три матча подряд, забив в них девять мячей. До того побеждала дома "Юве", "Рому" и "Лацио", забив и им девять. Против того же "Наполи" в гостях в первом круге уверенно сыграла вничью 1:1. Как и в последнем туре предыдущего сезона, отобрав у него место в Лиге Чемпионов. Так что против грандов играть умеет.

С другой стороны, из-за той потери ЛЧ неаполитанцы очень злы на неё. И очень злы сейчас в целом.

Кадры

У Тудора вдруг возникли кадровые проблемы. Кроме травм, на команду напал грипп. Он даже заявил, что может остаться лишь с 13-14 игроками первой команды. Хотя на данный момент из первого состава точно будет отсутствовать лишь левый латераль Лазович. Его заменит надёжный и опытный, но гораздо менее острый, да и правый по главному амплуа Депаоли. Лазанья вполне может оказаться в стартовом составе вместо Капрари или Барака.

Кроме главной тройки, следует обратить внимание на Тамеза, динамичного, мощного и умеющего забивать. "Наполи" интересуется им.

У Спаллетти проблема выбора. Очень многими игроками он и болельщики недовольны. Капитан Лоренцо Инсинье пропускал тренировки из-за травмы, а 81 процент болельщиков на Tutto Napoli проголосовали за его отход в запас в этом матче вовсе не из-за травмы, а отношения к игре в последнее время. Очень много критикуют и главного форварда Осимхена, исчезающего против сильных команд. Проблемы со здоровьем и у Зелински и запасного защитника Жезуса.

Не стоит удивляться, если состав сильно изменится. Лосано, Элмас, Политано, Унас, Мертенс, Петанья - все они способны выбить Осимхена, Инсинье и Зелински из состава.

"Эллас Верона": Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Илич, Тамез, Депаоли, Лазанья, Капрари, Симеоне

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Лоботка, Политано, Элмас, Лосано, Осимхен

Прогноз: Эллас Верона - Наполи 2:2

Сумеет ли "Наполи" собраться и услыхать слова Спаллетти, уяснить, что неудача в Вероне грозит падением, и потому нужно бороться до последних секунд? Так он боролся в Риме против "Лацио", в гостях играет отлично, набрал 31 очко в 14-ти матчах, проиграл лишь однажды в последних 18-ти. Еще и зол на "Верону" и в целом. Зато "Верона" отлично играет дома. А этому сопернику на всех полях не проиграла трижды подряд, в том числе добыв 3:1 на "Бентегоди". Должен быть весёлый матч. Любой результат реален.