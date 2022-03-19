Интер - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 19.03.2022

"Интер" мог отметать разговоры о кризисе, мог позволить себе терять очки, пока по потерянным опережал всю лигу. Но теперь стратегическая ситуация изменилась. Теперь он отстает от соседей из "Милана" на четыре очка со всего одним матчем в запасе. То есть, судьба Скудетто зависит не от него. Более того, "нерадзурри" в 31-ом туре станут участниками последнего очного матча в сезоне между командами Топ-4. В гостях против "Ювентуса". Поэтому в 30-ом туре они обязаны побеждать.

19 марта. 19:00. Серия А. 30-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

5:0 над "Салернитаной" и 1:0 в Ливерпуле еще могут оказаться пирровыми победами. После них Симоне Индзаги и игроки говорили о новом начале, перезагрузке, выходе на правильный путь. После них состоялся матч в Турине против "Торино", в котором команда вновь выглядела совершенно заторможенной, неспособной контролировать центр поля, вновь ломалась под прессингом, вновь ужасно реализовывала моменты. Грубая ошибка арбитра в первом тайме и гол в добавленные минуты второго помогли ей вытащить 1:1.

Индзаги заявляет, что шесть очков в шести последних матчах - гораздо меньше, чем команда заслужила по игре. Заявляет, что команда играет хорошо и создает шансы ("я бы больше беспокоился, если бы мы не создавали"), что видит ее страсть. Улучшить, по его словам, нужно лишь контроль над игрой и реализацию, а также подход к игре, который нужно осуществлять с ясной головой. Впрочем, эти "лишь" являются фундаментальными принципами игры. И улучшать их следует немедленно.

"Интер" и вправду создает, но не реализует и цельного впечатления точно не оставляет. А результаты плохой реализации - три матча лиги из последних восьми без забитых и еще три - лишь с одним. Четыре из восьми последних во всех турнирах без забитых и еще три - с одним.

"Фиорентина" в пяти своих последних матчах не забивала более одного мяча ни разу. В Кубке дома против "Ювентуса" не забила вообще. Ее показатели в лиге неоднозначны. Десять очков в пяти последних матчах - очень хорошо, десять в шести, 11 в семи - уже не так. Причем три победы добыты с минимальным разрывом в счете, а в плюс из них можно записать лишь 1:0 над "Аталантой". "Болонью" в 29-ом туре дома удалось дожать лишь в численном большинстве (1:0), буквально затолкав мяч в ворота.

Такого темпа "фиалкам" достаточно для разделения шестого места по потерянным очкам, они несомненно борются за Еврокубки. Винченцо Итальяно очень доволен ростом команды, которая в предыдущем сезоне боролась за выживание. Но на финишной прямой ей нужно ускориться, если хочет попасть в Топ-7.

В первом круге "Фиорентина" утюжила "Интер" весь первый тайм, открыла счёт, во втором также владела инициативой, но уже меньше и пропустила три мяча. Очень похоже играла и против других грандов. В последние недели она потеряла второе место в лиге по владению мячом в пользу "Интера". Что означает любовь обеих к доминированию. А вот по ударам по воротам флорентийцы гораздо менее успешны. Лишь девятые в лиге. Впрочем, недавний выход миланцев на первое место в этом компоненте не слишком помог им.

Также отметим, что команды лидируют в лиге по числу "кроссов". То есть мы должны увидеть активную фланговую игру. А значит - немало угловых.

Кадры

Марсело Брозович не сыграет и сегодня. Без него центр поля выглядит чуть ли не разобранным. В Турине его заменил Весино, но получилось плохо. Теперь попробуют отодвинуть назад Чалханоглу, а Весино или, скорее, Видаля - передвинуть выше. Также вновь не сыграет центральный защитник Де Фрай. А Раноккия и Д'Амброзио далеко не так надёжны. Кроме того, дилемма в центре атаки. Лаутаро Мартинес в 2022-ом году в лиге забивал лишь в одном матче, Эдин Джеко - в трех из девяти. А Санчес забил "Торино".

"Фиорентина" лишилась опорников Бонавентуры и Амрабата. Но как раз эта её линия отлично укомплектована. Один даже останется в запасе. Скорее всего - Мале. Также в центре обороны есть выбор - Игор или Кварта. На левом фланге атаки выйдет более системный игрок Сапонара или же чистый вингер Соттил? А в ее центре - Кшиштоф Пьонтек, забивший пять мячей за последние сорок дней. Без него не было бы трех побед и ничьей команды. Также следует обратить внимание на правого вингера Гонсалеса.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Чалханоглу, Видаль, Перишич, Лаутаро Мартинес, Санчес

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Игор, Миленкович, Бираги, Торрейра, Данкан, Кастровилли, Гонсалес, Пьонтек, Сапонара

Прогноз: Интер - Фиорентина 2:1

В обычном состоянии этот матч был бы обязан стать украшением не только тура, но и всего месяца. Впрочем, сейчас обе команды не в лучшей форме, особенно в атаке. Поэтому вряд ли 5:4, 4:2, 3:3, 4:3, которые мы видели в последние годы, повторятся. Что же касается результата, то "Интер" не проигрывал в девяти последних очных матчах в лиге. Выиграв последние три. Хотя четыре из этих девяти были ничьими. Здесь также будет либо ничья, либо тяжелая победа хозяев. Скорее все же первое.