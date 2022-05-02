Аталанта - Салернитана: Анонс и прогноз матча Серии А на 02.05.2022

В 35-ом туре Серии А соперники сыграли на руку и "Аталанте", и "Салернитане". "Рома" не победила, а "Фиорентина" проиграла. Tаким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини в случае победы сегодня обойдут вторую и будут отставать от первой на одно очко. "Дженоа", "Кальяри" и "Венеция" проиграли, позволяя подопечным Давиде Николы в случае победы сравняться по очкам с 17-ым местом. Так что вроде бы команды должны играть сегодня с большим желанием. Правда, некоторые важные факторы могут отвлечь их.

2 апреля. 21:45. Серия А. 35-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Салернитана"

Главный арбитр: Марко Гвида

Фактор, отвлекающий "Аталанту", все тот же. Ощущения конца эры, шестилетнего цикла. Даже Гасперини уже принялся подытоживать его. Разговоры о кадровой революции летом не прекращаются, как и о попытках нового совладельца клуба купить еще и "Челси". "Салернитану" же отвлекают чисто футбольные аспекты. Пятого мая она сыграет с "Венецией", а восьмого - с "Кальяри". С прямыми конкурентами в борьбе против вылета. Именно те матчи могут решить все. Потому не факт, что "гранатовые" захотят напрягаться второго мая.

Попробовать им все же стоит, поскольку они в лучшей форме, чем "черно-синие". Последние три матча выиграли - у "Сампдории" благодаря мощному началу, у "Удинезе" - голу на 93-ей минуте, "Фиорентине" забили и в начале, и в концовке. Энтузиазм на пике, в Салерно начали верить в чудесное спасение, все напоминают о чудесах Николы с "Кротоне" и "Дженоа". До этого вели в счете против "Ромы" до 81-ой минуты, хотя в итоге и проиграли. В феврале не проиграли "Милану". Так что и против грандов они играют неплохо.

"Аталанта" же в апреле впервые в каденции Гасперини проиграла три матча лиги подряд. Параллельно еще и вылетев из Лиги Европы. Последнее, правда, несколько высвободило ее. Бергамцы легко расправились с "Венецией" в гостях (3:1), а в среду сыграли 4:4 с "Торино" дома, отыгравшись с 2:4 с 78-ой минуты. Но, тем не менее, их рано хвалить. Если считать последние и пять туров лиги, и восемь, и десять они набрали меньше очков, чем сегодняшний соперник. Четыре против девяти, восемь против десяти, 11 против 12-ти.

Ясно, что сегодня "Аталанта" будет держать мяч и атаковать, а "Салернитана" - отсиживаться в обороне. Таков стиль игры обеих команд. В трех из четырех последних матчей лиги первые забивали в концовке, вторые в трех из четырех последних забивали или пропускали в концовке. Так что матч нужно смотреть до последних секунд. На первых также должно быть интересно.

Следует отметить персону арбитра матча. Марко Гвида - один из лучших и опытнейших в лиге. Проблема в том, что он представляет городок Торре Аннунциата, расположенный в 30-ти километрах от Салерно. Что вызывает недовольство в Бергамо. В нынешнем сезоне соседей он не судил, а "Аталанту" - однажды, в матче против "Лацио" в Бергамо, который завершился со счетом 2:2.

Кадры

В заявку "Салернитаны" на матч не попали Раньери, Радованович, Рибери, Оби, Весели, Кехрида, Делли Карри и Вергани. Правда, лишь первые двое, защитник и опорник, могут считаться важными игроками. Проблемы в тех, кто попал в заявку. Одни из лучших игроков атаки Верди (победный гол "Удинезе") и Бонаццоли (победный гол "Фиорентине") не совсем здоровы. Все же один из них должен составить компанию Джуричу (гол "Фиорентине") в схеме 3-5-2.

"Аталанта" возвращается к похожей схеме. К 3-4-1-2. Сапата и Муриэль наконец-то одновременно не травмированы и забивают, в чем "нерадзурри" видят главную надежду на концовку сезона. Дуван забил "Венеции", у Луиса в двух последних матчах три гола и три ассиста. По голу в них также забивал Пашалич, так что и сегодня он должен отправить в запас Руслана Малиновского. Из-за травмы, ротации и слабой игры украинец появлялся в "старте" в лиге за последние 45 дней лишь однажды. Да и тогда был заменен в перерыве.

В заявку команды не попали защитники Толой и Пеццелла.

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич, Сапата, Муриэль

"Салернитана": Сепе, Мадзокки, Фасио, Дьомбер, Драгушин, Руджери, Л. Кулибали, Эдерсон, Бохинен, Джурич, Бонаццоли

Прогноз: Аталанта - Салернитана 3:1

"Аталанта" не побеждала в лиге дважды подряд с декабря. Дома у нее и вовсе лишь четыре победы в 17-ти матчах Серии А в сезоне. Столько же, сколько у "Салернитаны" в гостях. Аутсайдер в хорошей форме и вполне может отобрать очки. В первом круге он проиграл фавориту лишь со счетом 0:1, пропустив на 75-ой минуте от Сапаты. Но все же есть ощущения, что слишком будет думать о "Венеции" и "Кальяри". Да и "Аталанта" немного просыпается и против новичков играть умеет - восемь побед подряд над ними.

Обе забьют - лучший прогноз.