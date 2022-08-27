Ювентус - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 27.08.2022

Уже в третьем матче после семи лет игры за "Ювентус" Пауло Дибала возвращается на "Алльянц Стадиум". Заголовки соответствующие - "Мурашки по коже" в Gazzetta Dello Sport, "День Д" в Corriere Dello Sport. Сам игрок уже заявил о сильных эмоциях. Его точно встретят трогательно. Впрочем, CdS под литерой "Д" написал также Душана Влаховича. И вправду, отчётный матч имеет гораздо большее соревновательное, чем сентиментальное значение. Близок ли переворот в борьбе "Юве" и "Ромы"?

27 августа. 19:30. Серия А. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Из последних 11-ти очных матчей в лиге "Юве" выиграл лишь чуть больше половины - шесть. Правда, из пяти невыигранных четыре состоялись в самой концовке сезона, когда туринцам уже ничего не было нужно. На "Алльянц" же они выиграли десять матчей из последних 11-ти (пять из них - со счетом 1:0), также проиграв ненужный. А в нужных десяти даже пропустили лишь дважды. Для римлян они как злой рок. "Волки" стараются, играют прилично, дают бой, но не реализуют, пропускают и проигрывают.

В предыдущем сезоне в Турине Тэмми Абрахам уже сравнял счёт. Но арбитр Даниэле Орсато свистнул о пенальти за мгновение до гола, за что затем долго извинялся. А пенальти Жордан Верету не реализовал. В Риме же и вовсе "Рома" упустила абсолютно выигрышный матч с 3:1, пропустив три гола за семь минут. С тех пор она, правда, изменилась. Начала хотя бы иногда выигрывать Топ-матчи, что не умела делать несколько лет. И выиграла Лигу Конференций, вызвав невероятный энтузиазм болельщиков.

А новый сезон после шумного лета с громкими подписаниями команда Жозе Моуриньо начала двумя победами. Над 17-ой командой Серии А предыдущего сезона и новичком лиги, дважды - со счетом 1:0, с ужасной реализацией и существенными проблемами с владением мячом и балансом в центре поля. Её проблемы с позиционной атакой и реализацией очевидны. Но она хотя бы много создаёт, нанесла 47 ударов по воротам за два матча, отлично контратакует. Играет очень быстро и с настроением.

В "Ювентусе" настроения точно нет. Оно было в первом туре дома против "Сассуоло" под руководством Анхеля Ди Марии, принеся победу со счетом 3:0. Но без аргентинца во втором в гостях против "Сампдории" (0:0) команда выглядела совершенно уныло, не создав ничего в атаке и даже играя разобранно в центре поля. Массимилиано Аллегри признал, что хуже, чем в первом тайме того матча, и быть не может. А его слова о явном прогрессе во втором ещё больше разозлили разочарованных болельщиков.

Итак, "Ювентус" сейчас под давлением, под критикой. Разницы между началом этого сезона и двумя предыдущими не видно, травмы докучают, пресса и болельщики давят. Аллегри призывает сохранять спокойствие, поскольку сезон лишь начался и строительство продолжается. Но спокойствия нет. В "Роме" как раз есть. Моуриньо и вовсе очень доволен игрой команды. А к отчётному матчу заявляет, что готовится рутинно, точно так же, как и к игре против "Кремонезе". Хотя и ему докучают травмы.

Очень любопытно будет посмотреть на игру. Обе команды очень хороши в обороне в начале этого сезона, но испытывают большие проблемы в центре поля и в креативе в позиционной атаке. Доминировать обе не любят и не умеют. Теоретически, по праву своего поля должны хозяева, но по праву спокойствия и уверенности в себе впереди не они.

Кадры

Николо Дзаньоло вновь вылетел из-за травмы. Вылетел по той же причине и Жоржиньо Вейналдум. Потому в центральной оси у Моуриньо не осталось много вариантов. Эль-Шаарави в атаке, юный Бове в центре. Тренер уже объявил, что Дзаньоло заменит Матич. Представив это как рутинную, обычную замену. Но на самом деле последний опорник вместо острого атакера означает явный отход в оборону. Что, впрочем, от португальца в гостевом Топ-матче совершенно не удивляет.

Тем больше ответственности ложится на Дибалу. Он играет активно, выходил не раз один-на-один с вратарями. Но пока что без голов и ассистов за новую команду.

Дилемма может возникнуть на флангах. Челик и Залевски создают конкуренцию Карсдорпу и Спинаццоле. Хотя начать матч должны все же последние.

У "Ювентуса" без Ди Марии и Погба также проблемы в центральной оси. Много говорят о неспособности Мануэля Локателли играть на позиции "реджисты". Полагают даже, что Аллегри попробует там кого-то из молодёжи - Миретти или Ровеллу. Неужели именно в таком матче? В атаке вариантов по-прежнему нет. Два недавних защитника Куадрадо и Костич расположатся на флангах и попробуют найти "кроссами" Влаховича. В Генуе не получилось, ведь Душан коснулся мяча на чужой половине поля всего пять раз.

Бонуччи вновь не сможет сыграть. Потому Ругани должен составить компанию Бремеру. Первый вратарь Щесны как раз возвращается. В предыдущем сезоне он отбил пенальти от "Ромы", своей предыдущей команды, в обоих матчах. Так что очень нужен. Хотя Перин отстоял два матча за поляка впечатляюще.

Прогноз: Ювентус - Рома 1:1

Обычно много в очных матчах эти команды не забивают, особенно в Турине. В январе в Риме было 3:4, но с нынешними проблемами в атаке и силой в обороне обеих такого не следует ожидать. Ещё и Аллегри перед матчем заявил, что не хочет слышать о развлекательном футболе, что для него развлечение идёт лишь от побед. А Моуриньо заявил, что команды, которые не пропускают, вовсе не обязательно оборонительные. Кто же победит? Вряд ли кто-либо готов. Разве что Дибалу прорвет.