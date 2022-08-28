Эллас Верона - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 28.08.2022

"Верону" ученика Джан Пьеро Гасперини Ивана Юрича называли "мини-"Аталантой" за идентичный стиль игры - высокий индивидуальный прессинг, интенсивность, три центральных защитника. Затем с Иваном Тудором она наконец стала "Аталантой" в атаке, забивая много. Но хорватский проект уже закончился, лидеры ушли. Начинается новый цикл с Габриэле Чоффи беспокойно. Начинается так новый и в Бергамо. Означает ли это, что "Богине" будет легче против этого соперника?

28 августа. 19:30. Серия А. Третий тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта"

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

За лето "Верона" потеряла Симеоне, Капрари, Барака, Канчелльери, Казале. А в целом - авторов 48-ми голов из 65-ти в предыдущем сезоне в лиге. Строится совершенно новая команда, вряд ли по принципам Юрича, и сообщалось о недовольстве Чоффи Меркато. Новички есть, но почти все ещё не готовы. Приходится полагаться на собственную молодёжь. Результат - 1:4 и 2:5 в двух первых домашних матчах сезона. От "Наполи" такое ещё простительно, но от "Бари" из Серии Б в Кубке - нет.

Чоффи увидел немало положительных знаков от выступления в Болонье (1:1) и собирается опираться на это. Но и "Болонья" сейчас перестраивается и, например, "Милану" вчера не оказала сопротивления. Тому самому "Милану", с которым "Аталанта" во втором туре уверенно сыграла вничью.

В самой "Аталанте" также перестройка, также бурное лето, также недовольство тренера трансферами. Которое, в отличие от Чоффи, Гасперини выражал весьма бурно. Ссора с Русланом Малиновским и все высказывания вокруг этого плюс слухи о трансфере украинца бурю лишь усиливали. Также заметны изменения в её стиле игры. Высокий прессинг и скорости исчезли, осторожность и организованная оборона превалируют. Бергамцы даже первые в лиге по фолам и жёлтым карточкам (10) в первых двух турах.

Тем не менее, несмотря на все проблемы и изменения, следует отметить, что на поле бергамцы выглядели довольно спокойно и весьма организованно. Хотя и "Сампдория" дважды попала в каркас их ворот, а "Милан" создал достаточно для более одного гола. Четыре очка и всего один пропущенный в этих матчах - хорошее начало сезона.

В свете изменений предсказать течение игры, стиль игры команд очень сложно. Будет ли традиционная для матчей против команд Юрича и Тудора игра, разбитая на единоборства с бешеными скоростями и прессингом? Либо обе постараются играть осторожнее, как в этом сезоне?

Кадры

Гасперини вчера официально получил нового форварда. Расмус Хойлунд куплен у "Штурма" за 17 миллионов. Он уже в заявке на матч. Хотя вряд ли выйдет сразу. В паре с Сапатой, забившим лишь один гол в 2022-ом году, но всё ещё фаворитом тренера, должен выйти Муриэль. Лукман также претендует. Малиновский, несмотря на гол с этой позиции "Милану" и отличную игру против чемпиона (пять из 11-ти ударов "Аталанты" по воротам и овация от болельщиков при замене), аутсайдер в этой борьбе.

Аутсайдер он и в борьбе за место "десятки". Там впереди Пашалич и оправившийся от травмы новичок Эдерсон. Правда, СМИ предполагают возможный переход команды на игру с двумя центральными защитниками. То есть на 4-2-3-1. И тогда шансы Малиновского на попадание в стартовый состав возрастут. Конкретно - на правом фланге атаки.

В обороне травмирован Джимсити и попался на допинге Паломино. Вновь молодой Околи? Или ещё более молодой Скальвини? На правом фланге вернулся Дзаппакоста, также есть новичок Соппи. Кто-то из них сдвинет Хатебура, который на пути в АПЛ?

В "Вероне" таких вариантов в запасе и близко нет. Пару форвардов должны составить Лазанья и Анри. Оба уже забивали в этом сезоне, причём последний - в обоих турах. В центре поля дерби бывших игроков украинских клубов - Велозу борется за место с Хонглой. Давидович возвращается в центр обороны, Чеккерини под вопросом. Рецос, собирающийся уйти, уйдёт в запас. Молодые Амионе и Коппола рвутся в стартовый состав в обороне, а Терраччьяно - в центре поля.

"Эллас Верона": Монтипо, Коппола, Гюнтер, Давидович, Фараони, Хонгла, Тамез, Илич, Лазович, Лазанья, Анри

"Аталанта": Муссо, Толой, Околи, Демираль, Соппи, Де Роон, Коопмейнерс, Мале, Пашалич, Сапата, Муриэль

Прогноз: Эллас Верона - Аталанта 1:2

В последних четырёх очных матчах выигрывала неизменно гостевая команда. До этого в Вероне состоялась ничья 1:1, а до этого в замечательном матче в Бергамо "Аталанта" выиграла со счетом 3:2 благодаря суперудару Малиновского и голу в добавленное время с комбинации трех центральных защитников. Бергамцы выглядят более готовыми, более собранными. И в гостях играют на порядок лучше, чем дома. Три предыдущих сезона они начали с двух гостевых побед подряд. Ставим, что и этот начнут.